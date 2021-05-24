🇪🇦 Испания взяла 24 игрока на Евро-2020. Рамос пропустит турнир

Так выглядит состав сборной Испании на Евро-2020:

Вратари: Унаи Симон, Давид Де Хеа, Роберт Санчес.

Защитники: Хосе Гайя, Жорди Альба, Пау Торрес, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Сезар Аспиликуэта.

Полузащитники: Маркос Льоренте, Серхио Бускетс, Родри, Педри, Тьяго, Коке, Фабиан.

Форварды: Дани Ольмо, Микель Оярсабаль, Альваро Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре, Пабло Сарабия.

Серхио Рамос не едет на крупный турнир впервые с Евро-2004. В составе сборной Испании он становился чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы.

В списке сборной Испании нет ни одного игрока «Реала».

В группе на Евро-2020 Испания сыграет с Польшей, Швецией и Словакией.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике так прокомментировал состав: «Мы привлекли 24 игрока. Считаю, что им важно чувствовать свою необходимость в любой момент. В других соревнованиях обычно участвуют по 18-19 футболистов».

🇷🇺 Предварительный состав России

🇩🇪 Финальный состав Германии

🇫🇷 Финальный состав Франции

🇧🇪 Финальный состав Бельгии

🇸🇪 Финальный состав Швеции

🇲🇰 Финальный состав Македонии

🇵🇹 Финальный состав Португалии

🇮🇹 Предварительный состав Италии

🇦🇹 Предварительный состав Австрии

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Предварительный состав Шотландии

🇸🇰 Предварительный состав Словакии

🇫🇮 Предварительный состав Финляндии

🇵🇱 Предварительный состав Польши

🇭🇷 Предварительный состав Хорватии

🇨🇭 Предварительный состав Швейцарии