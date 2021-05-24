🇪🇦 Испания взяла 24 игрока на Евро-2020. Рамос пропустит турнир
Так выглядит состав сборной Испании на Евро-2020:
Вратари: Унаи Симон, Давид Де Хеа, Роберт Санчес.
Защитники: Хосе Гайя, Жорди Альба, Пау Торрес, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Сезар Аспиликуэта.
Полузащитники: Маркос Льоренте, Серхио Бускетс, Родри, Педри, Тьяго, Коке, Фабиан.
Форварды: Дани Ольмо, Микель Оярсабаль, Альваро Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре, Пабло Сарабия.
Серхио Рамос не едет на крупный турнир впервые с Евро-2004. В составе сборной Испании он становился чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы.
В списке сборной Испании нет ни одного игрока «Реала».
В группе на Евро-2020 Испания сыграет с Польшей, Швецией и Словакией.
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике так прокомментировал состав: «Мы привлекли 24 игрока. Считаю, что им важно чувствовать свою необходимость в любой момент. В других соревнованиях обычно участвуют по 18-19 футболистов».
🇷🇺 Предварительный состав России
🇵🇹 Финальный состав Португалии
🇮🇹 Предварительный состав Италии
🇦🇹 Предварительный состав Австрии
🏴 Предварительный состав Шотландии
🇸🇰 Предварительный состав Словакии
🇫🇮 Предварительный состав Финляндии
🇵🇱 Предварительный состав Польши
🇭🇷 Предварительный состав Хорватии