Евро-2020
Бельгия
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#Евро-2020 #Бельгия

🇧🇪 Бельгия первой объявила состав на Евро-2020

4 часа назад

Сборная Бельгии назвала имена 26 игроков, которые поедут на чемпионат Европы-2020.

  • Вратари: Куртуа, Миньоле, Селс.
  • Защитники: Алдервейрелд, Боята, Денайер, Вертонген, Вермален.
  • Полузащитники: Карраско, Кастань, Шадли, Т.Азар, Менье, Де Брюйне, Дендонкер, Прат, Тилеманс, Ванакен, Витсель, Доку, Э.Азар, Мертенс, Троссард.
  • Нападающие: Батшуайи, Бентеке, Р.Лукаку.

В резервный список вошли: Камински, Салемакерс, Локонга, Хейнен, Фокет, Янузай, Мехеле, Д.Лукаку, Ванхеусден, Версхарен и Де Кетеларе.

Бельгия сыграет с Россией, Данией и Финляндией в группе В.

Бельгия стала первой из 24 команд, которая уже определилась с 26 игроками в итоговой заявке. Турция, Россия, Голландия, Украина и Венгрия назвали предварительные составы.

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