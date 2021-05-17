🇧🇪 Бельгия первой объявила состав на Евро-2020

Бельгия сыграет с Россией, Данией и Финляндией в группе В.

Бельгия стала первой из 24 команд, которая уже определилась с 26 игроками в итоговой заявке. Турция, Россия, Голландия, Украина и Венгрия назвали предварительные составы.