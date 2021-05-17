Евро-2020
Бельгия
🇧🇪 Бельгия первой объявила состав на Евро-2020
4 часа назад
Сборная Бельгии назвала имена 26 игроков, которые поедут на чемпионат Европы-2020.
- Вратари: Куртуа, Миньоле, Селс.
- Защитники: Алдервейрелд, Боята, Денайер, Вертонген, Вермален.
- Полузащитники: Карраско, Кастань, Шадли, Т.Азар, Менье, Де Брюйне, Дендонкер, Прат, Тилеманс, Ванакен, Витсель, Доку, Э.Азар, Мертенс, Троссард.
- Нападающие: Батшуайи, Бентеке, Р.Лукаку.
В резервный список вошли: Камински, Салемакерс, Локонга, Хейнен, Фокет, Янузай, Мехеле, Д.Лукаку, Ванхеусден, Версхарен и Де Кетеларе.
Бельгия сыграет с Россией, Данией и Финляндией в группе В.
Бельгия стала первой из 24 команд, которая уже определилась с 26 игроками в итоговой заявке. Турция, Россия, Голландия, Украина и Венгрия назвали предварительные составы.
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