УЕФА выпустил плейлист к Евро-2020 с Моргенштерном и другим русским рэпером. И удалил через полдня, когда заметил мат и гомофобию

Плейлист составил диджей Мартин Гаррикс. По каким критериям он выбирал песни, неизвестно, но в него попали треки двух русских рэперов – Моргенштерна и 10AGE. Также Гаррикс обещает, что у каждой команды на Евро будет свой отдельный плейлист.

Трек Моргенштерна – «Leck» («Сука»). Это фит с диджеем Imanbek (стал известен после победы на «Грэмми») и рэперами Fetty Wap и KDDK. Моргенштерн там читает:

«Собрались как-то раз америкос, казах, еврей

Ворвались на твой трап и забрали *** [шлюх]

Собрались как-то раз америкос, казах, еврей

Сделали такой хит, что весь мир *** [офигел]».