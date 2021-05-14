Евро-2020
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Моргенштерн
10AGE
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#Евро-2020 #Футбол #10AGE #Моргенштерн

УЕФА выпустил плейлист к Евро-2020 с Моргенштерном и другим русским рэпером. И удалил через полдня, когда заметил мат и гомофобию

58 минут назад

Евро-2020 опубликовал официальную песню и плейлист турнира. Тут сто треков. А главная песня – трек Боно и диджея Мартина Гаррикса. Подробнее о нем можно почитать тут.

В плейлисте много звезд: Джастин Бибер, Dua Lipa, Билли Айлиш, Lil Nas X, Шакира. Здесь можно оценить и послушать полный список.

Плейлист составил диджей Мартин Гаррикс. По каким критериям он выбирал песни, неизвестно, но в него попали треки двух русских рэперов – Моргенштерна и 10AGE. Также Гаррикс обещает, что у каждой команды на Евро будет свой отдельный плейлист.

Трек Моргенштерна – «Leck» («Сука»). Это фит с диджеем Imanbek (стал известен после победы на «Грэмми») и рэперами Fetty Wap и KDDK. Моргенштерн там читает:

«Собрались как-то раз америкос, казах, еврей 
Ворвались на твой трап и забрали *** [шлюх]
Собрались как-то раз америкос, казах, еврей
Сделали такой хит, что весь мир *** [офигел]».

Инстаграм Моргенштерна

10AGE – это 23-летний рэпер Дмитрий Панов. Гаррикс выбрал для плейлиста его трек «Нету интереса». Там тоже полно мата и провокаций:

«Кажется, без слов понятно, что ты *** [придурок]

Кажется, без слов ты делаешь все *** [плохо]

Пытаешься поспорить, в натуре то беспонтово

И нету интереса доказывать тебе, кто я, лох

Нету интереса доказывать что-то пидору

Все, кому по кайфу отлизывают ради выгоды

Лучше иди ***, другого не будет выбора

Нету интереса доказывать что-то пидору»

Рэпер OG Buda выпустил трек «Дзагоев». Дзагоев там упоминается один раз и рифмуется с GG Allin

Инстаграм 10AGE

10AGE – самоучка, работает со своей командой друзей-рэперов и выпускает треки с конца 2018-го:

«Мне говорили, что это все бред, хотели, чтобы я опустил руки, как они. Говорили найти нормальную работу, мол, девушку в кино сводишь, цветы подаришь, а я сидел дома, ел гречу из кастрюли и творил с пацанами лютый музыкальный движ, учился писать музыку, работать в секвенсорах».

В его дискографии пока только один мини-альбом «Ау». Неделю назад на «Нету интереса» 10AGE выпустил клип. Там собралось больше 300 тысяч просмотров. В спотифае у него больше 600 тысяч слушателей в месяц (там у «Нету интереса» больше шести миллионов прослушиваний).

Инстаграм 10AGE

Но оба русских треках из плейлиста были удалены. Представитель УЕФА рассказал «РИА Новости», что это сделано из-за нецензурных слов в текстах. УЕФА приносит извинения и объясняет выбор решением третьей стороны, которая курировала плейлист. Не уточняется, несет ли за это ответственность диджей Мартин Гаррикс.

Сейчас в плейлисте осталось 97 песен, но остались треки с матом на других языках. Неизвестно, будут ли они удалены.

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