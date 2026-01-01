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Футбол
Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Россия – Кипр, 11 ноября 2021 года
#Россия
Футбол
Английские клубы потратили за прошлое десятилетие 12,4 млрд долларов. В тройке – Испания и Италия, Россия – шестая
#АПЛ
Футбол
Сегодня «Зенит» узнает соперников по групповому этапу Лиги чемпионов: где смотреть жеребьевку 26 августа
#Лига чемпионов
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«Порту» почти час был в плей-офф – не попал. «Милан» был семь минут – не попал. «Атлетико» 59 минут вылетал из еврокубков – а теперь в плей-офф
#Лига чемпионов
Смолов – суперассистент в сборной: у него уже четыре голевых паса осенью. Столько же за клуб он сделал за два года
#Федор Смолов
Наби Кейта из «Ливерпуля» сыграл 5 матчей за 14 дней в трех разных странах. До этого он два года не вылезал из травм
#Наби Кейта
Весь «Лацио» праздновал победу в римском дерби с живым орлом. Вы еще не видели такого радостного Сарри! 🦅
#Лацио
На финал Медведева и Джоковича пришел чемпион Паралимпиады – и выпил залпом пиво из кубка
#Медведев — Джокович
Основной защитник Украины – 18-летний парень. Ого
#Илья Забарный
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