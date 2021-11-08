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#Россия #ЧМ-2022 #10AGE #25/17 #Кипр

Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Россия – Кипр, 11 ноября 2021 года

08 ноября, 13:25

Сборная России сыграет против Кипра в предпоследнем матче квалификации к ЧМ-2022. Игра состоится 11 ноября и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа России – 1,22.
  • Ничья – 7,6.
  • Победа Кипра – 19,75.

Сборной России не помогут травмированные Самошников и Захарян.

Россия выйдет досрочно на ЧМ-2022, если выиграет у Кипра, а Хорватия потеряет очки на Мальте. При победе обоих фаворитов они разыграют первое место в хорватском Сплите – в этом случае Россию устроит ничья.

Россия не потеряет шансы на первое место при любом исходе матча против Кипра.

Матч завершен
Россия
Ерохин 4
Смолов 55
Мостовой 56
Сутормин 62
Заболотный 81
Ерохин 87
6:0
Матч завершен
Кипр
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Источник:
Гол
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