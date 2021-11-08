Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Россия – Кипр, 11 ноября 2021 года

Сборная России сыграет против Кипра в предпоследнем матче квалификации к ЧМ-2022. Игра состоится 11 ноября и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа России – 1,22.

Ничья – 7,6.

Победа Кипра – 19,75.

Сборной России не помогут травмированные Самошников и Захарян.

Россия выйдет досрочно на ЧМ-2022, если выиграет у Кипра, а Хорватия потеряет очки на Мальте. При победе обоих фаворитов они разыграют первое место в хорватском Сплите – в этом случае Россию устроит ничья.

Россия не потеряет шансы на первое место при любом исходе матча против Кипра.