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Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Россия – Кипр, 11 ноября 2021 года
08 ноября, 13:25
Сборная России сыграет против Кипра в предпоследнем матче квалификации к ЧМ-2022. Игра состоится 11 ноября и начнется в 20:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа России – 1,22.
- Ничья – 7,6.
- Победа Кипра – 19,75.
Сборной России не помогут травмированные Самошников и Захарян.
Россия выйдет досрочно на ЧМ-2022, если выиграет у Кипра, а Хорватия потеряет очки на Мальте. При победе обоих фаворитов они разыграют первое место в хорватском Сплите – в этом случае Россию устроит ничья.
Россия не потеряет шансы на первое место при любом исходе матча против Кипра.
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