Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Россия – Кипр, 11 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

В предпоследнем туре квалификации к ЧМ-2022 сборная России сыграет дома с Кипром. Матч состоится 11 ноября и начнется в 20:00 по московскому времени.

Игру можно смотреть на телеканале «Россия 1». Трансляция начнется в 19:50.