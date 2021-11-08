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#Россия #ЧМ-2022 #Кипр

Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Россия – Кипр, 11 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

08 ноября, 13:17

В предпоследнем туре квалификации к ЧМ-2022 сборная России сыграет дома с Кипром. Матч состоится 11 ноября и начнется в 20:00 по московскому времени.

Игру можно смотреть на телеканале «Россия 1». Трансляция начнется в 19:50.

Матч завершен
Россия
Ерохин 4
Смолов 55
Мостовой 56
Сутормин 62
Заболотный 81
Ерохин 87
6:0
Матч завершен
Кипр

Сборная России лидирует в своей отборочной группе, на два очка опережая Хорватию, и уже гарантировала себе как минимум вторую строчку. Первое место выводит на ЧМ-2022 напрямую, второе – в стыковые матчи, которые состоятся весной.

Хорватия в параллельном матче примет Мальту, а 14 ноября – российскую команду. Если Россия обыграет Кипр, а Хорватия – Мальту, то на выезде против хорватов Россию для первого места устроит ничья.

Квалификация ЧМ-2022: во сколько начало матча Россия – Кипр, 11 ноября 2021 года

Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Россия – Кипр, 11 ноября 2021 года

Как играли раньше Россия и Кипр

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Источник:
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