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ЧМ-2022
Кипр
Как играли раньше Россия и Кипр
08 ноября, 13:28
Матч Россия – Кипр в квалификации к ЧМ-2022 состоится 11 ноября и начнется в 20:00 по московскому времени.
Ранее Россия и Кипр встречались шесть раз. Пять игр – в рамках квалификации к крупному турниру. Еще один матч – товарищеский в 2003 году, Россия победила 1:0.
Остальные пять игр:
🔸 Отборочный турнир к ЧМ-1998: 4:0 дома и 1:1 в гостях. В том числе и из-за этой ничьей сборная лишилась шансов на первое место за тур до конца, а в стыках вылетела от Италии.
🔸 Отборочный турнир к Евро-2020: 1:0 дома и 5:0 в гостях. Гостевая победа позволила нашей команде досрочно за два тура до конца отобраться на чемпионат Европы.
🔸 Отборочный турнир к ЧМ-2022: 2:0 в гостях.
Шесть матчей, пять побед и одна ничья.
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