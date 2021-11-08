Как играли раньше Россия и Кипр

Матч Россия – Кипр в квалификации к ЧМ-2022 состоится 11 ноября и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее Россия и Кипр встречались шесть раз. Пять игр – в рамках квалификации к крупному турниру. Еще один матч – товарищеский в 2003 году, Россия победила 1:0.

Остальные пять игр:

🔸 Отборочный турнир к ЧМ-1998: 4:0 дома и 1:1 в гостях. В том числе и из-за этой ничьей сборная лишилась шансов на первое место за тур до конца, а в стыках вылетела от Италии.

🔸 Отборочный турнир к Евро-2020: 1:0 дома и 5:0 в гостях. Гостевая победа позволила нашей команде досрочно за два тура до конца отобраться на чемпионат Европы.

🔸 Отборочный турнир к ЧМ-2022: 2:0 в гостях.

Шесть матчей, пять побед и одна ничья.