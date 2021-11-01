Почему в сборную России не попали лучший бомбардир лиги и один из главных молодых игроков – разбираем итоговый состав Карпина на ноябрь
Валерий Карпин объявил состав сборной России на ноябрьские матчи. Там Россия сыграет с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября). Пока на матчи вызваны 29 человек:
Сенсации по вызванным игрокам:
✔️ Илья Лантратов. Сыграл на ноль в четырех из шести последних матчей за «Химки» во всех турнирах. До этого Лантратов никогда не ездил в сборную.
✔️ Никита Хайкин. Тот самый парень, который громил «Рому» (6:1) в Лиге конференций. Его клуб «Буде-Глимт» с отрывом лидирует в чемпионате Норвегии.
✔️ Данил Глебов. Автор гола «Спартаку» в добавленное время. Теперь он вызван полноценно, а не в роли игрока замены. На прошлый сбор попал вместо Глушакова.
✔️ Иван Сергеев. Главный бомбардир ФНЛ в прошлом сезоне. Теперь набрал форму и в РПЛ – 4+3 за сезон. «Крылья Советов» пока идут на седьмом месте.
Неожиданность – отсутствие Гамида Агаларова в этом списке. Агаларов – лучший бомбардир сезона РПЛ (11 голов). Федор Смолов забил семь голов за «Локомотив», Сергеев – четыре, Заболотный – три. Тут же интересна и статистика по последним матчам. Смолов, Заболотный и Сергеев забили по одному голу в четырех играх. Агаларов, Тюкавин и Дзюба – по три гола.
Карпин все объяснил: «Был сделан выбор игроков в пользу более опытных. Исключение – Сергеев». Он связал вызов опытных игроков с важными матчами для итогов отбора ЧМ-2022. Еще Карпин рассказал, что Агаларов и Тюкавин будут в списке молодежной сборной. Хотя сама молодежная сборная России тогда еще не называла состав на ноябрьские матчи (потом назвала).
Сергеев привлек Карпина работой на команду – так он сам это объяснил. Именно поэтому Карпин вызвал его, хотя у Агаларов и Тюкавин к нему уже попадали. Мнение Карпина: «Думаю, что в «Крыльях Советов» роль Сергеева не так отмечают журналисты. Потому что больше обращают внимание на голы и передачи». Карпин отметил незаметный вклад Сергеева в игру «Крыльев».
Еще Карпин вообще не рассматривал Дзюбу на ноябрьские матчи. На пресс-конференции он рассказал об этом через отказ Дзюбы от прошлого вызова в сборную. Тогда Карпин рассчитывал на его помощь, но Дзюба не поехал из-за плохой формы. Он делал результативные действия в восьми из 11 последних матчей. За это время Дзюба забил семь голов и отдал три ассиста.
Отдельно Карпин сделал отсылку к его игре в «Зените». Дзюба начинал на скамейке игры со «Спартаком» и «Динамо», но в обеих забивал после выходов на замену. Карпин сказал, что ему мало таких появлений. Напоминаем: Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ – у него уже 144 гола. Это рекордный показатель.
Теперь есть прояснение по Смолову. У него ложноположительный тест на коронавирус, поэтому Смолов пропустил игру «Локомотива» и «Нижнего Новгорода» в РПЛ. Это подтверждала и сама лига, но теперь Карпин рассказал главное. У Смолова нет проблем со здоровьем – сейчас все ждут еще одного подтверждающего отрицательного теста. Поэтому Смолов попал в список.
Остальные игроки сборной из «Локомотива» тоже не болеют:
Всего Карпин исключил 12 игроков из расширенного состава сборной. Кого еще нет из важных:
✖️ Сослан Джанаев. Ситуацию по нему в отдельном комментарии прояснил Виталий Кафанов: «Сослан Джанаев из-за травмы не сможет принять участия в подготовительном сборе». Кафанов обещает, что перед матчем с Кипром в сборной останутся три вратаря.
✖️ Далер Кузяев. Это один из важных игроков сборной России (даже был капитаном), но сейчас он травмирован. Карпин консультируется с врачами. Если сможет, то Кузяев приедет.
✖️ Денис Глушаков. Вызывался на прошлый сбор, но тогда вылетел из-за травмы. Сейчас не вызван, хотя Карпин смотрел за ним на матче «Химки» – «Урал» (0:0).
Сергеев, Смолов, Хайкин и Лантратов вошли в итоговый состав России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022