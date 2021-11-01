Почему в сборную России не попали лучший бомбардир лиги и один из главных молодых игроков – разбираем итоговый состав Карпина на ноябрь

Сенсации по вызванным игрокам:

✔️ Илья Лантратов. Сыграл на ноль в четырех из шести последних матчей за «Химки» во всех турнирах. До этого Лантратов никогда не ездил в сборную.

✔️ Никита Хайкин. Тот самый парень, который громил «Рому» (6:1) в Лиге конференций. Его клуб «Буде-Глимт» с отрывом лидирует в чемпионате Норвегии.

✔️ Данил Глебов. Автор гола «Спартаку» в добавленное время. Теперь он вызван полноценно, а не в роли игрока замены. На прошлый сбор попал вместо Глушакова.

✔️ Иван Сергеев. Главный бомбардир ФНЛ в прошлом сезоне. Теперь набрал форму и в РПЛ – 4+3 за сезон. «Крылья Советов» пока идут на седьмом месте.