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#Россия #Артем Дзюба #Валерий Карпин #ЧМ-2022 #Гамид Агаларов #Иван Сергеев #Денис Глушаков #Далер Кузяев #Данил Глебов #Сослан Джанаев #Илья Лантратов #Никита Хайкин

Почему в сборную России не попали лучший бомбардир лиги и один из главных молодых игроков – разбираем итоговый состав Карпина на ноябрь

час назад
Александр Плеханов

Сборная России при Карпине ни разу не проигрывала в отборе к ЧМ-2022.

Официальный сайт РФС

Валерий Карпин объявил состав сборной России на ноябрьские матчи. Там Россия сыграет с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября). Пока на матчи вызваны 29 человек:

Сенсации по вызванным игрокам:

✔️ Илья Лантратов. Сыграл на ноль в четырех из шести последних матчей за «Химки» во всех турнирах. До этого Лантратов никогда не ездил в сборную.

✔️ Никита Хайкин. Тот самый парень, который громил «Рому» (6:1) в Лиге конференций. Его клуб «Буде-Глимт» с отрывом лидирует в чемпионате Норвегии.

✔️ Данил Глебов. Автор гола «Спартаку» в добавленное время. Теперь он вызван полноценно, а не в роли игрока замены. На прошлый сбор попал вместо Глушакова.

✔️ Иван Сергеев. Главный бомбардир ФНЛ в прошлом сезоне. Теперь набрал форму и в РПЛ – 4+3 за сезон. «Крылья Советов» пока идут на седьмом месте.

Так Иван Сергеев праздновал гол в ворота «Сочи».

твиттер «Крыльев Советов»

Неожиданность – отсутствие Гамида Агаларова в этом списке. Агаларов – лучший бомбардир сезона РПЛ (11 голов). Федор Смолов забил семь голов за «Локомотив», Сергеев – четыре, Заболотный – три. Тут же интересна и статистика по последним матчам. Смолов, Заболотный и Сергеев забили по одному голу в четырех играх. Агаларов, Тюкавин и Дзюба – по три гола.

Карпин все объяснил: «Был сделан выбор игроков в пользу более опытных. Исключение – Сергеев». Он связал вызов опытных игроков с важными матчами для итогов отбора ЧМ-2022. Еще Карпин рассказал, что Агаларов и Тюкавин будут в списке молодежной сборной. Хотя сама молодежная сборная России тогда еще не называла состав на ноябрьские матчи (потом назвала).

Сергеев привлек Карпина работой на команду – так он сам это объяснил. Именно поэтому Карпин вызвал его, хотя у Агаларов и Тюкавин к нему уже попадали. Мнение Карпина: «Думаю, что в «Крыльях Советов» роль Сергеева не так отмечают журналисты. Потому что больше обращают внимание на голы и передачи». Карпин отметил незаметный вклад Сергеева в игру «Крыльев».

Три последних гола Агаларова принесли «Уфе» пять очков в РПЛ.

твиттер «Уфы»

Еще Карпин вообще не рассматривал Дзюбу на ноябрьские матчи. На пресс-конференции он рассказал об этом через отказ Дзюбы от прошлого вызова в сборную. Тогда Карпин рассчитывал на его помощь, но Дзюба не поехал из-за плохой формы. Он делал результативные действия в восьми из 11 последних матчей. За это время Дзюба забил семь голов и отдал три ассиста.

Отдельно Карпин сделал отсылку к его игре в «Зените». Дзюба начинал на скамейке игры со «Спартаком» и «Динамо», но в обеих забивал после выходов на замену. Карпин сказал, что ему мало таких появлений. Напоминаем: Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ – у него уже 144 гола. Это рекордный показатель.

Теперь есть прояснение по Смолову. У него ложноположительный тест на коронавирус, поэтому Смолов пропустил игру «Локомотива» и «Нижнего Новгорода» в РПЛ. Это подтверждала и сама лига, но теперь Карпин рассказал главное. У Смолова нет проблем со здоровьем – сейчас все ждут еще одного подтверждающего отрицательного теста. Поэтому Смолов попал в список.

Остальные игроки сборной из «Локомотива» тоже не болеют:

Всего Карпин исключил 12 игроков из расширенного состава сборной. Кого еще нет из важных:

✖️ Сослан Джанаев. Ситуацию по нему в отдельном комментарии прояснил Виталий Кафанов: «Сослан Джанаев из-за травмы не сможет принять участия в подготовительном сборе». Кафанов обещает, что перед матчем с Кипром в сборной останутся три вратаря.

✖️ Далер Кузяев. Это один из важных игроков сборной России (даже был капитаном), но сейчас он травмирован. Карпин консультируется с врачами. Если сможет, то Кузяев приедет.

✖️ Денис Глушаков. Вызывался на прошлый сбор, но тогда вылетел из-за травмы. Сейчас не вызван, хотя Карпин смотрел за ним на матче «Химки» – «Урал» (0:0).

Сергеев, Смолов, Хайкин и Лантратов вошли в итоговый состав России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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#Сослан Джанаев
#Илья Лантратов
#Никита Хайкин