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#Россия #ЧМ-2022

Сергеев, Смолов, Хайкин и Лантратов вошли в итоговый состав России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022

01 ноября, 13:32

Штаб сборной России объявил 29 игроков из итогового списка на два последних матчах квалификации на чемпионат мира.

  • Вратари: Маринато Гилерме, Матвей Сафонов, Никита Хайкин, Илья Лантратов.
  • Защитники: Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Максим Осипенко, Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Илья Самошников, Сергей Терехов, Федор Кудряшов.
  • Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Ильзат Ахметов, Александр Головин, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Алексей Миранчук, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Данил Глебов.
  • Нападающие: Федор Смолов, Антон Заболотный, Иван Сергеев.

Большинство игроков в списке выступают за российские клубы. За границей играют Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция). Александр Головин («Монако», Франция), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия).

В список попал Федор Смолов, сдавший сомнительный тест на коронавирус и пропустивший последний матч «Локомотива».

  • В расширенном составе России был 41 игрок, семь из них были новичками. Из семерых трое вошли в итоговый состав: Сергеев, Хайкин и Лантратов.
  • 12 игроков не вошли в список итоговый список, в том числе Денис Глушаков («Химки»), Далер Кузяев (травма, «Зенит»), Максим Мухин (ЦСКА).

Россия сыграет два заключительных матча отбора ЧМ-2022: против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). По итогам этих матчей определится, выйдет ли сборная напрямую на турнир. Попасть туда можно с первого места (напрямую) или со второго (через стыковые игры). Пока Россия занимает первое место (19 очков), а Хорватия второе (17). 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт РФС
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