Сергеев, Смолов, Хайкин и Лантратов вошли в итоговый состав России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Штаб сборной России объявил 29 игроков из итогового списка на два последних матчах квалификации на чемпионат мира.

Вратари: Маринато Гилерме, Матвей Сафонов, Никита Хайкин, Илья Лантратов.

Маринато Гилерме, Матвей Сафонов, Никита Хайкин, Илья Лантратов. Защитники: Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Максим Осипенко, Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Илья Самошников, Сергей Терехов, Федор Кудряшов.

Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Максим Осипенко, Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Илья Самошников, Сергей Терехов, Федор Кудряшов. Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Ильзат Ахметов, Александр Головин, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Алексей Миранчук, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Данил Глебов.

Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Ильзат Ахметов, Александр Головин, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Алексей Миранчук, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Данил Глебов. Нападающие: Федор Смолов, Антон Заболотный, Иван Сергеев.

Большинство игроков в списке выступают за российские клубы. За границей играют Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция). Александр Головин («Монако», Франция), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия).

В список попал Федор Смолов, сдавший сомнительный тест на коронавирус и пропустивший последний матч «Локомотива».

В расширенном составе России был 41 игрок, семь из них были новичками. Из семерых трое вошли в итоговый состав: Сергеев, Хайкин и Лантратов.

12 игроков не вошли в список итоговый список, в том числе Денис Глушаков («Химки»), Далер Кузяев (травма, «Зенит»), Максим Мухин (ЦСКА).

Россия сыграет два заключительных матча отбора ЧМ-2022: против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). По итогам этих матчей определится, выйдет ли сборная напрямую на турнир. Попасть туда можно с первого места (напрямую) или со второго (через стыковые игры). Пока Россия занимает первое место (19 очков), а Хорватия второе (17).