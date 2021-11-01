Сергеев, Смолов, Хайкин и Лантратов вошли в итоговый состав России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022
Штаб сборной России объявил 29 игроков из итогового списка на два последних матчах квалификации на чемпионат мира.
- Вратари: Маринато Гилерме, Матвей Сафонов, Никита Хайкин, Илья Лантратов.
- Защитники: Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Максим Осипенко, Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Илья Самошников, Сергей Терехов, Федор Кудряшов.
- Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Ильзат Ахметов, Александр Головин, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Алексей Миранчук, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Данил Глебов.
- Нападающие: Федор Смолов, Антон Заболотный, Иван Сергеев.
Большинство игроков в списке выступают за российские клубы. За границей играют Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция). Александр Головин («Монако», Франция), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия).
В список попал Федор Смолов, сдавший сомнительный тест на коронавирус и пропустивший последний матч «Локомотива».
- В расширенном составе России был 41 игрок, семь из них были новичками. Из семерых трое вошли в итоговый состав: Сергеев, Хайкин и Лантратов.
- 12 игроков не вошли в список итоговый список, в том числе Денис Глушаков («Химки»), Далер Кузяев (травма, «Зенит»), Максим Мухин (ЦСКА).
Россия сыграет два заключительных матча отбора ЧМ-2022: против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). По итогам этих матчей определится, выйдет ли сборная напрямую на турнир. Попасть туда можно с первого места (напрямую) или со второго (через стыковые игры). Пока Россия занимает первое место (19 очков), а Хорватия второе (17).