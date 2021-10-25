Новый состав России – очень большой. Среди 41 игрока – вратарь из Норвегии и представители 13 из 16 клубов РПЛ
Главный тренер сборной России Валерий Карпин выбрал игроков на матчи квалификации к ЧМ-2022 в ноябре. В прошлый раз было 34. Сейчас – аж 41 человек.
Вот они:
- Вратари: Гильерме, Джанаев, Лантратов, Сафонов, Хайкин.
- Защитники: Дивеев, Адамов, Джикия, Осипенко, Круговой, Караваев, Чистяков, Самошников, Терехов, Кудряшов, Сутормин.
- Полузащитники: Ахметов, Баринов, Жемалетдинов, Мухин, Головин, Ерохин, Ежов, Кузяев, Бакаев, Миранчук, Захарян, Фомин, Ионов, Глушаков, Глебов, Зобнин, Марадишвили, Мостовой, Полоз, Черников.
- Нападающие: Смолов, Заболотный, Тюкавин, Сергеев, Агаларов.
Главное:
• Сейчас на семь игроков больше, чем в прошлый раз. Мы сравниваем этот список с первым расширенным, который назывался в сентябре.
• Минус Дюпин, Лунев, Крицюк, Магкеев, Макаров и Зиньковский.
• Плюс Джанаев, Лантратов, Хайкин, Адамов, Круговой, Ахметов, Глебов, Зобнин, Марадишвили, Мостовой, Полоз, Черников и Сергеев.
• Почему так много игроков на этот раз? Объяснил Карпин: «Расширенные списки, которые мы публиковали перед матчами в сентябре и октябре, тренерскому штабу приходилось корректировать. После объявлений игроки проводили еще по два-три матча, некоторые получали травмы. Поэтому в этот раз решили опубликовать такой, скажем так, очень расширенный список, который потом уже будет скорректирован под окончательный».
• «Зенит» по-прежнему выделяет больше игроков для сборной – семь. Пятеро вызваны из «Локомотива», четверо – из ЦСКА, по трое – из «Спартака», «Динамо», «Краснодара» и «Ростова». Приедут четыре легионера.
• Новый рекорд – в списке теперь представители 13 клубов РПЛ. Не поехали игроки только из «Ахмата», «Арсенала» и «Нижнего Новгорода».
• Артем Дзюба не сыграет за сборную России после Евро-2020. Его нет в списке.
• 1 ноября будет объявлен окончательный состав, в который войдут 26-27 игроков.
41 – это еще не рекорд
А сам рекорд перебить будет сложно. Почти 20 лет назад Валерий Газзаев сменил на посту главного тренера сборной России Олега Романцева. На августовской пресс-конференции перед сентябрьскими матчами он объявил расширенный список кандидатов в главную и молодежную национальные команды страны.
Там оказалось 59 игроков. Уже без ветеранов Онопко, Мостового и Карпина, но с не слишком известными тогда фамилиями вроде Трипутеня или Пиюка.
Дзюбы в сборной не будет как минимум до следующей весны
Вероятность этого – сверхвысокая.
❌ В список на сентябрьские матчи он не попал. Карпин объяснил это тем, что Дзюба находится не в лучшей форме.
⭕️ ❌ В октябрьский расширенный список он попал. Но позже позвонил Карпину и сам сказал, что находится не в лучшей форме.
❌ В ноябрьском списке его нет. Комментарий Карпина: «Это решение тренерского штаба».
Последний матч Дзюбы за сборную – те самые 1:4 от Дании на Евро, когда он забил пенальти и сравнялся по голам с Кержаковым. На данный момент у него 55 матчей и 30 мячей. Если не произойдет нечто совсем неожиданное, Дзюба так и не сыграет в 2021-м за Россию.
Список вратарей каждый раз новый
🧤 Сентябрь: Гильерме, Дюпин, Максименко, Песьяков и Лунев
🧤 Октябрь: Гильерме, Дюпин, Лунев, Сафонов, Крицюк.
🧤 Ноябрь: Гильерме, Джанаев, Лантратов, Сафонов, Хайкин.
Неизменный только Гильерме. Обязательно есть кто-то, кто попадал дважды – Дюпин, Лунев и Сафонов. Остальные имена меняются.
Что сейчас сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов: «На текущий момент не вызывают сомнения кандидатуры Матвея Сафонова и Маринато Гилерме. Что касается окончательного списка, то он будет объявлен через неделю, 1 ноября».
Совсем новые лица в сборной – из «Химок», «Крыльев Советов» и «Буде-Глимта»
Глебов и Адамов уже были довызваны в сборную месяц назад. Для семи человек вызов может стать первым, если они попадут в окончательный список.
🚀 Лантратов – 3,5 сейва в среднем за игру в составе «Химок», это один из лучших показателей в РПЛ из числа вратарей, которые играют регулярно. И три подряд матча на ноль до поражения от «Динамо».
🚀 Хайкин – голкипер «Буде-Глимта», который недавно унизил в Лиге Европы «Рому» 6:1.
🚀 Круговой – у него всего один полный матч за «Зенит» в этом сезоне, но на замену выходит регулярно.
🚀 Ежов – правый полузащитник «Крыльев Советов», один из основных игроков клуба. У него победный гол в ворота «Динамо» и ассист на победный мяч в матче с «Сочи».
🚀 Марадишвили – начинал сезон в ЦСКА, продолжил в «Локо». И там, и там забил по голу. В 21 год неизменно выходит в старте в «Локо».
🚀 Черников – опорный полузащитник «Краснодара». Тоже 21 год, тоже постоянно выходит в основном составе. В минувшем туре забил «Нижнему Новгороду».
🚀 Сергеев – да, тот самый форвард, что наколотил аж 40 в прошлом сезоне ФНЛ. Да и сейчас 4+2 по «гол плюс пас» за «Крылья» в РПЛ – хороший показатель. А из пяти последних матчей во всех турнирах – четыре с обязательными результативными действиями (3+2).
Матчи России в ноябре
🇷🇺 🇨🇾 11 ноября: дома против Кипра
🇭🇷 🇷🇺 14 ноября: в гостях против Хорватии