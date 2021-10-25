Россия
ЧМ-2022
Валерий Карпин
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#Россия #Валерий Карпин #ЧМ-2022

Новый состав России – очень большой. Среди 41 игрока – вратарь из Норвегии и представители 13 из 16 клубов РПЛ

47 минут назад
Михаил Морозов

РФС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выбрал игроков на матчи квалификации к ЧМ-2022 в ноябре. В прошлый раз было 34. Сейчас – аж 41 человек.

Вот они:

  • Вратари: Гильерме, Джанаев, Лантратов, Сафонов, Хайкин.
  • Защитники: Дивеев, Адамов, Джикия, Осипенко, Круговой, Караваев, Чистяков, Самошников, Терехов, Кудряшов, Сутормин.
  • Полузащитники: Ахметов, Баринов, Жемалетдинов, Мухин, Головин, Ерохин, Ежов, Кузяев, Бакаев, Миранчук, Захарян, Фомин, Ионов, Глушаков, Глебов, Зобнин, Марадишвили, Мостовой, Полоз, Черников.
  • Нападающие: Смолов, Заболотный, Тюкавин, Сергеев, Агаларов.

Главное:

• Сейчас на семь игроков больше, чем в прошлый раз. Мы сравниваем этот список с первым расширенным, который назывался в сентябре.

• Минус Дюпин, Лунев, Крицюк, Магкеев, Макаров и Зиньковский.

• Плюс Джанаев, Лантратов, Хайкин, Адамов, Круговой, Ахметов, Глебов, Зобнин, Марадишвили, Мостовой, Полоз, Черников и Сергеев.

• Почему так много игроков на этот раз? Объяснил Карпин: «Расширенные списки, которые мы публиковали перед матчами в сентябре и октябре, тренерскому штабу приходилось корректировать. После объявлений игроки проводили еще по два-три матча, некоторые получали травмы. Поэтому в этот раз решили опубликовать такой, скажем так, очень расширенный список, который потом уже будет скорректирован под окончательный».

• «Зенит» по-прежнему выделяет больше игроков для сборной – семь. Пятеро вызваны из «Локомотива», четверо – из ЦСКА, по трое – из «Спартака», «Динамо», «Краснодара» и «Ростова». Приедут четыре легионера.

• Новый рекорд – в списке теперь представители 13 клубов РПЛ. Не поехали игроки только из «Ахмата», «Арсенала» и «Нижнего Новгорода».

• Артем Дзюба не сыграет за сборную России после Евро-2020. Его нет в списке.

• 1 ноября будет объявлен окончательный состав, в который войдут 26-27 игроков.

РФС

41 – это еще не рекорд

А сам рекорд перебить будет сложно. Почти 20 лет назад Валерий Газзаев сменил на посту главного тренера сборной России Олега Романцева. На августовской пресс-конференции перед сентябрьскими матчами он объявил расширенный список кандидатов в главную и молодежную национальные команды страны.

Там оказалось 59 игроков. Уже без ветеранов Онопко, Мостового и Карпина, но с не слишком известными тогда фамилиями вроде Трипутеня или Пиюка.

Дзюбы в сборной не будет как минимум до следующей весны

Вероятность этого – сверхвысокая.

❌ В список на сентябрьские матчи он не попал. Карпин объяснил это тем, что Дзюба находится не в лучшей форме.

⭕️ ❌ В октябрьский расширенный список он попал. Но позже позвонил Карпину и сам сказал, что находится не в лучшей форме.

❌ В ноябрьском списке его нет. Комментарий Карпина: «Это решение тренерского штаба».

Последний матч Дзюбы за сборную – те самые 1:4 от Дании на Евро, когда он забил пенальти и сравнялся по голам с Кержаковым. На данный момент у него 55 матчей и 30 мячей. Если не произойдет нечто совсем неожиданное, Дзюба так и не сыграет в 2021-м за Россию.

Keystone Press Agency / Global Look Press

Список вратарей каждый раз новый

🧤 Сентябрь: Гильерме, Дюпин, Максименко, Песьяков и Лунев

🧤 Октябрь: Гильерме, Дюпин, Лунев, Сафонов, Крицюк. 

🧤 Ноябрь: Гильерме, Джанаев, Лантратов, Сафонов, Хайкин. 

Неизменный только Гильерме. Обязательно есть кто-то, кто попадал дважды – Дюпин, Лунев и Сафонов. Остальные имена меняются.

Что сейчас сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов: «На текущий момент не вызывают сомнения кандидатуры Матвея Сафонова и Маринато Гилерме. Что касается окончательного списка, то он будет объявлен через неделю, 1 ноября».

Совсем новые лица в сборной – из «Химок», «Крыльев Советов» и «Буде-Глимта»

Глебов и Адамов уже были довызваны в сборную месяц назад. Для семи человек вызов может стать первым, если они попадут в окончательный список.

🚀 Лантратов – 3,5 сейва в среднем за игру в составе «Химок», это один из лучших показателей в РПЛ из числа вратарей, которые играют регулярно. И три подряд матча на ноль до поражения от «Динамо».

🚀 Хайкин – голкипер «Буде-Глимта», который недавно унизил в Лиге Европы «Рому» 6:1.

🚀 Круговой – у него всего один полный матч за «Зенит» в этом сезоне, но на замену выходит регулярно.

🚀 Ежов – правый полузащитник «Крыльев Советов», один из основных игроков клуба. У него победный гол в ворота «Динамо» и ассист на победный мяч в матче с «Сочи».

🚀 Марадишвили – начинал сезон в ЦСКА, продолжил в «Локо». И там, и там забил по голу. В 21 год неизменно выходит в старте в «Локо».

🚀 Черников – опорный полузащитник «Краснодара». Тоже 21 год, тоже постоянно выходит в основном составе. В минувшем туре забил «Нижнему Новгороду».

🚀 Сергеев – да, тот самый форвард, что наколотил аж 40 в прошлом сезоне ФНЛ. Да и сейчас 4+2 по «гол плюс пас» за «Крылья» в РПЛ – хороший показатель. А из пяти последних матчей во всех турнирах – четыре с обязательными результативными действиями (3+2).

Матчи России в ноябре

🇷🇺 🇨🇾 11 ноября: дома против Кипра

🇭🇷 🇷🇺 14 ноября: в гостях против Хорватии

Таблица отборочного турнира к ЧМ-2022

Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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