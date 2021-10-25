Новый состав России – очень большой. Среди 41 игрока – вратарь из Норвегии и представители 13 из 16 клубов РПЛ

Главное:

• Сейчас на семь игроков больше, чем в прошлый раз . Мы сравниваем этот список с первым расширенным, который назывался в сентябре.

• Минус Дюпин, Лунев, Крицюк, Магкеев, Макаров и Зиньковский.

• Плюс Джанаев, Лантратов, Хайкин, Адамов, Круговой, Ахметов, Глебов, Зобнин, Марадишвили, Мостовой, Полоз, Черников и Сергеев.

• Почему так много игроков на этот раз? Объяснил Карпин: «Расширенные списки, которые мы публиковали перед матчами в сентябре и октябре, тренерскому штабу приходилось корректировать. После объявлений игроки проводили еще по два-три матча, некоторые получали травмы. Поэтому в этот раз решили опубликовать такой, скажем так, очень расширенный список, который потом уже будет скорректирован под окончательный».

• «Зенит» по-прежнему выделяет больше игроков для сборной – семь . Пятеро вызваны из «Локомотива», четверо – из ЦСКА, по трое – из «Спартака», «Динамо», «Краснодара» и «Ростова». Приедут четыре легионера.

• Новый рекорд – в списке теперь представители 13 клубов РПЛ . Не поехали игроки только из «Ахмата», «Арсенала» и «Нижнего Новгорода».

• Артем Дзюба не сыграет за сборную России после Евро-2020. Его нет в списке.

• 1 ноября будет объявлен окончательный состав, в который войдут 26-27 игроков.