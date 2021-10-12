Валерий Карпин
Россия
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#Валерий Карпин #Россия

Откуда взялась песня «Валера, Валера», которую все поют о Карпине. Певица посвятила ее первой любви

4 часа назад

Сборная России в восьмом матче квалификации к ЧМ-2022 победила 2:1 Словению и возглавила таблицу в группе. Теперь при определенных раскладах наших устроит и ничья в Хорватии в последнем туре, чтобы выйти на чемпионат мира напрямую.

О том, что творилось в раздевалке, сначала рассказал автор первого гола в матче Игорь Дивеев: «Включили песню «Валера, Валера». Тренер пел вместе с нами».

Утром на следующий день появилось видео. «Не выкладывайте никуда!» – призыв Карпина, но твиттер сборной России предупредил капсом, что публикация согласована:

Эту песню в начале 2010-х выпустила певица Афродита. «Это песня о моей первой любви», – рассказывала она.

Так выглядит оригинал:

На футболе внимание к ней привлек эпизод в сентябре 2013 года, когда Карпин был тренером «Спартака». В Нижнем Новгороде «Спартак» победил 1:0, диджей на стадионе запустил эту песню. Под нее Карпин как раз уходил с поля, аплодируя фанатам, которые и спели припев к ней.

Следующая игра была против ЦСКА, и «Спартак» вынес соперника 3:0 – крупных побед в дерби не было очень давно. Довольные игроки поставили эту песню в раздевалке, о чем рассказывал Карпин. «А что, больше Валер в стране нет? Я в курсе, что эта песня популярна в Интернете», – говорил он.

Судя по интервью Глушакова, идея принадлежала Юре Мовсисяну. Реакция Карпина со слов Глушакова: «Валерий Георгиевич попросил сделать погромче».

Позже фанаты пели ее и на игре против «Мордовии».

«Очень счастлива, что смогла тронуть сердца болельщиков московского клуба», – реагировала Афродита. На вопрос, хочет ли она, чтобы песня стала новым гимном «Спартака», ответила: «Конечно. С огромным удовольствием».

Карпин покинул «Спартак» через полгода, а песню «Валера» у фанатов вытеснил трек певицы МакSим – «Знаешь ли ты». Но в сборной песня Афродиты уже обрела новую популярность.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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