Откуда взялась песня «Валера, Валера», которую все поют о Карпине. Певица посвятила ее первой любви

Сборная России в восьмом матче квалификации к ЧМ-2022 победила 2:1 Словению и возглавила таблицу в группе. Теперь при определенных раскладах наших устроит и ничья в Хорватии в последнем туре, чтобы выйти на чемпионат мира напрямую.

О том, что творилось в раздевалке, сначала рассказал автор первого гола в матче Игорь Дивеев: «Включили песню «Валера, Валера». Тренер пел вместе с нами».

Утром на следующий день появилось видео. «Не выкладывайте никуда!» – призыв Карпина, но твиттер сборной России предупредил капсом, что публикация согласована: