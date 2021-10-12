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ЧМ-2022
Словения
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#Россия #ЧМ-2022 #Словения

В матче России на поле выбежал зритель, схватил горящий файер и попытался отнять флажок у судьи. Его догнала охрана

2 часа назад

Скрин с видео из телеграм-канала Севастиана Терлецкого

Сборная России победила команду Словении 2:1 в квалификации к ЧМ-2022. К концу матча преимущество оставалось минимальным, но бившихся за ничью словенцев остановил фанат, бегавший по полю стадиона в Мариборе с горящим файером.

Выбежав на поле, он попытался отнять флажок у лайнсмена, а затем поднял с поля пущенный с трибуны файер и бегал с ним от стюардов. Затем фаната скрутил полицейский.

Журналист Севастиан Терлецкий опубликовал видео у себя в телеграм-канале.

В Словении уже были беспорядки во время игры против России в том самом матче в 2009 году, когда наши не попали на чемпионат мира. Тогда за девять минут до конца игры в спину Игорю Акинфееву прилетел с трибун какой-то предмет.

Наиболее распространенная версия – это был нож. Но в Акинфеева фанаты швыряли и другие предметы – монеты, зажигалки.

Самый известный инцидент на Балканах с нашей сборной случился в 2015 году. Тогда в начале игры против Черногории с трибун в Акинфеева был пущен файер. Игра продолжилась, то беспорядки продолжались и позже. Во втором тайме судья прекратил игру, а Черногории было засчитано техническое поражение.

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