В матче России на поле выбежал зритель, схватил горящий файер и попытался отнять флажок у судьи. Его догнала охрана

Журналист Севастиан Терлецкий опубликовал видео у себя в телеграм-канале.

В Словении уже были беспорядки во время игры против России в том самом матче в 2009 году, когда наши не попали на чемпионат мира. Тогда за девять минут до конца игры в спину Игорю Акинфееву прилетел с трибун какой-то предмет.

Наиболее распространенная версия – это был нож. Но в Акинфеева фанаты швыряли и другие предметы – монеты, зажигалки.

Самый известный инцидент на Балканах с нашей сборной случился в 2015 году. Тогда в начале игры против Черногории с трибун в Акинфеева был пущен файер. Игра продолжилась, то беспорядки продолжались и позже. Во втором тайме судья прекратил игру, а Черногории было засчитано техническое поражение.