Как России выйти на ЧМ-2022. Разбираем все расклады по группе с Хорватией

Что нужно России для первого места и прямого выхода

Тут несколько вариантов:

🇷🇺 Задача ясна – не ошибиться с Кипром и не проиграть Хорватии . Как бы крупно наши ни обыграли Кипр, при победе Хорватии над Мальтой останутся те же два очка разницы. И там только непроигрыш в Хорватии оставит нас на первом месте.

🇷🇺 А если проиграть в Хорватии и остаться на первом? Это вариант с победой над Кипром и потерей очков хорватами на Мальте. Поскольку тогда наши выйдут из группы досрочно. Он все же менее реален.

🇷🇺 Или фантастический вариант с поражением хорватов на Мальте и ничьей наших с Кипром (тогда будет три очка разницы), чтобы после победы Хорватии над Россией все решалось по разнице мячей. Такое вообще едва ли возможно.

Мы как минимум в плей-офф?

Да, совершенно точно. Россия опережает третью команду на девять очков, а набрать она может максимум шесть. Поэтому варианта остается два:

🟢 Или наши два ноябрьских матча – последние в квалификации. Это будет означать, что мы отобрались с первого места и вышли на чемпионат мира.

🔴 Или наши будут играть еще весной в стыках. Это случится, если все же останемся вторыми.

Очень хочется, чтобы сработал первый вариант.

Когда точно следующие матчи

🇷🇺🇨🇾 11 ноября, Россия – Кипр.

🇭🇷🇷🇺 14 ноября, Хорватия – Россия.