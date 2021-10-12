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#Россия #ЧМ-2022

Как России выйти на ЧМ-2022. Разбираем все расклады по группе с Хорватией

2 часа назад
Михаил Морозов

Сборная России выиграла гостевой матч у сборной Словении в квалификации к ЧМ-2022 со счетом 2:1.

В параллельной игре Хорватия принимала Словакию и оступилась, там ничья 2:2. Матч Кипра и Мальты нас не интересует (хотя там тоже 2:2).

Вот как выглядит таблица.

Напоминаем главное – кто и куда выходит

Победитель группы выходит на ЧМ-2022 напрямую.

Команда со второго места попадает в специальный плей-офф, в котором нужно будет выиграть два матча – полуфинал и финал. Эти игры пройдут весной.

• Команды с третьего места и ниже никуда не попадают. За единственным исключением – в плей-офф также попадут две команды из Лиги наций за хорошее выступление, но России это точно не касается. Поэтому мы боролись за первые два места.

Важно – какие критерии при равенстве очков

Сначала разница мячей. При равной разнице – количество забитых голов.

• И только потом личные встречи (кстати, в них считаются выездные голы).

• А если и тут все ровно – то рейтинг фейр-плей. А затем крайняя мера – жребий.

Что нужно России для первого места и прямого выхода

Тут несколько вариантов:

🇷🇺 Задача ясна – не ошибиться с Кипром и не проиграть Хорватии. Как бы крупно наши ни обыграли Кипр, при победе Хорватии над Мальтой останутся те же два очка разницы. И там только непроигрыш в Хорватии оставит нас на первом месте.

🇷🇺 А если проиграть в Хорватии и остаться на первом? Это вариант с победой над Кипром и потерей очков хорватами на Мальте. Поскольку тогда наши выйдут из группы досрочно. Он все же менее реален.

🇷🇺 Или фантастический вариант с поражением хорватов на Мальте и ничьей наших с Кипром (тогда будет три очка разницы), чтобы после победы Хорватии над Россией все решалось по разнице мячей. Такое вообще едва ли возможно.   

Мы как минимум в плей-офф?

Да, совершенно точно. Россия опережает третью команду на девять очков, а набрать она может максимум шесть. Поэтому варианта остается два:

🟢 Или наши два ноябрьских матча – последние в квалификации. Это будет означать, что мы отобрались с первого места и вышли на чемпионат мира.

🔴 Или наши будут играть еще весной в стыках. Это случится, если все же останемся вторыми.

Очень хочется, чтобы сработал первый вариант.

Когда точно следующие матчи

🇷🇺🇨🇾 11 ноября, Россия – Кипр.

🇭🇷🇷🇺 14 ноября, Хорватия – Россия.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: РФС
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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