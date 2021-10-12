Как России выйти на ЧМ-2022. Разбираем все расклады по группе с Хорватией
Сборная России выиграла гостевой матч у сборной Словении в квалификации к ЧМ-2022 со счетом 2:1.
В параллельной игре Хорватия принимала Словакию и оступилась, там ничья 2:2. Матч Кипра и Мальты нас не интересует (хотя там тоже 2:2).
Вот как выглядит таблица.
Напоминаем главное – кто и куда выходит
• Победитель группы выходит на ЧМ-2022 напрямую.
• Команда со второго места попадает в специальный плей-офф, в котором нужно будет выиграть два матча – полуфинал и финал. Эти игры пройдут весной.
• Команды с третьего места и ниже никуда не попадают. За единственным исключением – в плей-офф также попадут две команды из Лиги наций за хорошее выступление, но России это точно не касается. Поэтому мы боролись за первые два места.
Важно – какие критерии при равенстве очков
• Сначала разница мячей. При равной разнице – количество забитых голов.
• И только потом личные встречи (кстати, в них считаются выездные голы).
• А если и тут все ровно – то рейтинг фейр-плей. А затем крайняя мера – жребий.
Что нужно России для первого места и прямого выхода
Тут несколько вариантов:
🇷🇺 Задача ясна – не ошибиться с Кипром и не проиграть Хорватии. Как бы крупно наши ни обыграли Кипр, при победе Хорватии над Мальтой останутся те же два очка разницы. И там только непроигрыш в Хорватии оставит нас на первом месте.
🇷🇺 А если проиграть в Хорватии и остаться на первом? Это вариант с победой над Кипром и потерей очков хорватами на Мальте. Поскольку тогда наши выйдут из группы досрочно. Он все же менее реален.
🇷🇺 Или фантастический вариант с поражением хорватов на Мальте и ничьей наших с Кипром (тогда будет три очка разницы), чтобы после победы Хорватии над Россией все решалось по разнице мячей. Такое вообще едва ли возможно.
Мы как минимум в плей-офф?
Да, совершенно точно. Россия опережает третью команду на девять очков, а набрать она может максимум шесть. Поэтому варианта остается два:
🟢 Или наши два ноябрьских матча – последние в квалификации. Это будет означать, что мы отобрались с первого места и вышли на чемпионат мира.
🔴 Или наши будут играть еще весной в стыках. Это случится, если все же останемся вторыми.
Очень хочется, чтобы сработал первый вариант.
Когда точно следующие матчи
🇷🇺🇨🇾 11 ноября, Россия – Кипр.
🇭🇷🇷🇺 14 ноября, Хорватия – Россия.