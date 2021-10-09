Словакия подала 14 (!) угловых. Это больше, чем в сумме все соперники России при Карпине

С угловыми ударами в матчах России при Карпине еще никогда не было так плохо. В матчах с Хорватией и Кипром сборная допустила по шесть угловых ударов, с Мальтой – один. В сумме получается 13 угловых – меньше, чем за один матч против Словакии. В весенней игре Россия проиграла Словакии со счетом 1:2, но там словаки подали всего два угловых.

Такого аномального показателя по угловым не было и в разгромных матчах при Черчесове. Сборная Дании исполнила всего семь угловых ударов в третьем матче группы на Евро-2020, хотя разгромила Россию со счетом 4:1. Бельгия вообще подавала угловые только дважды, но победила со счетом 3:0. Количество угловых зависит от тактики и числа заблокированных ударов.

Помните матч России и Кипра? Там сборная России неожиданно допустила очень много ударов по воротам. Теперь возникла провальная ситуация с угловыми ударами у ворот Сафонова. Интересную тенденцию подметил в твиттере один из фанатов. Сначала по угловым ударам доминировала Россия, но потом сборная отдала инициативу. И получилось так: