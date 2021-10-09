Словакия подала 14 (!) угловых. Это больше, чем в сумме все соперники России при Карпине
Сборная России обыграла Словакию со счетом 1:0 в отборе на ЧМ-2022. Единственный гол в матче – автогол Милана Шкриньяра. Валерий Карпин после матча отреагировал на вопрос о качестве игры: «Лучше вообще ничего не говорить. Все и так было видно на поле».
Мы собрали основные показатели по матчу России и Словакии. Сборная России по ним разгромно уступила сопернику:
✖️ Владение мячом – 30:70
✖️ Удары в сторону ворот – 10:25
✖️ Удары в створ – 1:5
✖️ Количество пасов – 241:712
✖️ Угловые – 6:14
Кажется, самый странный итог матча – это именно количество угловых. Ни в одном матче за последние годы Россия не допускала столько угловых ударов у своих ворот. Иногда угловые удары были вынужденной мерой. Так защитник Дмитрий Чистяков выбивал мяч после сейва от Сафонова, чтобы избежать добивания перед воротами.
Сафонов – лучший игрок матча против Словакии. Он отбил пять ударов в створ
С угловыми ударами в матчах России при Карпине еще никогда не было так плохо. В матчах с Хорватией и Кипром сборная допустила по шесть угловых ударов, с Мальтой – один. В сумме получается 13 угловых – меньше, чем за один матч против Словакии. В весенней игре Россия проиграла Словакии со счетом 1:2, но там словаки подали всего два угловых.
Такого аномального показателя по угловым не было и в разгромных матчах при Черчесове. Сборная Дании исполнила всего семь угловых ударов в третьем матче группы на Евро-2020, хотя разгромила Россию со счетом 4:1. Бельгия вообще подавала угловые только дважды, но победила со счетом 3:0. Количество угловых зависит от тактики и числа заблокированных ударов.
Помните матч России и Кипра? Там сборная России неожиданно допустила очень много ударов по воротам. Теперь возникла провальная ситуация с угловыми ударами у ворот Сафонова. Интересную тенденцию подметил в твиттере один из фанатов. Сначала по угловым ударам доминировала Россия, но потом сборная отдала инициативу. И получилось так:
В клубной карьере Валерия Карпина были истории с угловыми ударами. В 2011 году его «Спартак» разгромно проиграл «Ростову» со счетом 0:4. Тогда «Спартак» дважды пропустил с угловых ударов. В том же 2011-м Карпин рассказывал, что его «Спартак» вообще часто пропускает после стандартов. Дальше этот аспект игры Карпин постепенно поправил.
Стандартными положениями в сборной России занимается не только Валерий Карпин. С ними ему помогает Виталий Кафанов – он отвечал за стандарты в «Ростове» и «Рубине». Интересно, что в первом матче Словакии и России (тогда тренировал Черчесов) Джикия и Фернандес столкнулись друг с другом во время углового. Шкриньяр в той игре забил – Словакия победила.
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