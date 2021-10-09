Россия
ЧМ-2022
Словакия
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#Россия #ЧМ-2022 #Словакия

Россия допустила 25 ударов в матче против Словакии. Соперник владел мячом 70% игрового времени

час назад

Сборная России обыграла Словакию с минимальным счетом в матче отбора ЧМ-2022. В первом тайме автоголом отметился защитник Словакии Милан Шкриньяр.

По главным статистическим показателям Россия уступила Словакии:

  • Владение мячом – 30:70
  • Удары в сторону ворот – 10:25
  • Удары в створ – 1:5
  • Количество пасов – 241:712
  • Угловые – 6:14

Лучшим игроком матча стал вратарь России Матвей Сафонов. Сборная России занимает второе место в отборочной группе, Словакия – четвертое.

Победа над Словенией гарантирует сборной России второе место в отборе на ЧМ-2022

Матч завершен
Россия
Шкриньяр 22
1:0
Матч завершен
Словакия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт УЕФА
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