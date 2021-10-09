Россия
ЧМ-2022
Словакия
Россия допустила 25 ударов в матче против Словакии. Соперник владел мячом 70% игрового времени
час назад
Сборная России обыграла Словакию с минимальным счетом в матче отбора ЧМ-2022. В первом тайме автоголом отметился защитник Словакии Милан Шкриньяр.
По главным статистическим показателям Россия уступила Словакии:
- Владение мячом – 30:70
- Удары в сторону ворот – 10:25
- Удары в створ – 1:5
- Количество пасов – 241:712
- Угловые – 6:14
Лучшим игроком матча стал вратарь России Матвей Сафонов. Сборная России занимает второе место в отборочной группе, Словакия – четвертое.
Победа над Словенией гарантирует сборной России второе место в отборе на ЧМ-2022
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые