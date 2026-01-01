Милан Шкриньяр

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Футбол
Шкриньяр забил автогол в матче против России. В марте он был автором первого гола в игре
#Милан Шкриньяр
Футбол
Шкриньяр – лучший игрок матча Польша – Словакия по версии УЕФА
#Милан Шкриньяр
Футбол
Словакия забила четыре гола за три матча: в трех поучаствовал защитник Шкриньяр
#Милан Шкриньяр
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