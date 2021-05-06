«Я вскочил с дивана, запрыгал по квартире и включил гимн». Фанаты «Интера» – об эмоциях чемпионства, которое ждали больше десяти лет
«Интер» впервые с 2010 года выиграл Серию А. За эти 11 лет фанаты клуба пережили многое: несколько владельцев, санкции УЕФА, сотню непонятных имен в составе, самых разных тренеров, годы без еврокубков и диктатуру вражеской команды.
Мы связались с пятью активными фанатами «Интера» и задали им вопросы о худших днях, главных создателях этой победы и моменте абсолютного счастья.
• Даниил Шульман-Симаков – автор и админ паблика об «Интере» и автор блога на sports.ru.
• Егор Раков – главный фанат «Интера» в твиттере.
• Никита Штутин – подписчик паблика Internazionale News | ФК «Интер».
• Піліп Некрашэвіч – подписчик паблика FC Internazionale Milano | News.
• Дмитрий Кузьмичев – подписчик паблика FC Internazionale Milano | News.
Что для тебя это чемпионство?
• Даниил Шульман-Симаков:
«Для меня «Интер» – это один из смыслов жизни. Значительную часть сил, средств, времени я трачу во славу клуба. И любой титул подарил бы мне счастье.
В прошлом сезоне я приехал в Петербург специально, чтобы организовывать большую сходку на финал Лиги Европы, заготовил большую статью, где сравнивал тот «Интер» с командой Луиджи Симони... То поражение стало тяжелым ударом, этот вечер я вычеркнул из жизни, а статью безжалостно стер. Чемпионский титул спустя 11 лет значит куда больше Лиги Европы. Так что можете представить, какие чувства меня сейчас обуревают!»
• Егор Раков:
«Интер выиграл чемпионство впервые за 11 лет, по факту начав все с нуля. Мне было очень интересно следить за тем, как команда строится заново. Очень важное чемпионство как показатель необходимости поступательного движения и отдельных правильно принятых решений».
• Никита Штутин:
«Это награда за все 11 лет ожидания и, в каком-то смысле, страданий. Мы, тифози «Интера», терпели и верили, что когда-нибудь снова настанет то время, когда в команде будут играть одни из лучших футболистов мира, а матчи будет снова интересно смотреть. Дождались. Скудетто наше!»
• Піліп Некрашэвіч:
«Начало нового цикла, а может даже и чемпионской династии. А еще первая победа в эпоху соцсетей. Даже успех в 2010-м, ввиду отсутствия инсты и прочих мессенджеров, не создавал такого впечатления сопричастности. Сейчас залазишь в инсту и в прямом эфире смотришь, как радуются твои любимые футболисты, их родные и близкие. От этого эмоции более яркие, чем раньше».
• Дмитрий Кузьмичев:
«Полноценное возвращение Серии А! Болото с тотальным доминированием одного клуба закончилось».
Что произошло внутри, когда «Интер» стал чемпионом?
• Даниил Шульман-Симаков:
«Это были необычные эмоции. Действительно очень странно получить титул во время матча других команд. Счастье я почувствовал, но в Екатеринбурге уже назначил сходку для празднования на восьмое мая, во время матча с «Сампдорией». Хочется отметить чемпионство, глядя на свою команду, раз уж в этом году нет шансов сделать это прямо в Милане».
• Егор Раков:
«Мне очень не нравится, когда команда становится чемпионом, сидя перед телевизором. От этого эмоций изначально было меньше. Но когда пошли фото из Милана: заполненная площадь Дуомо, катающийся по городу Лукаку – вот там уже пришло осознание, что «Интер» наконец стал чемпионом. Бесконечный поток в твиттере, огромное количество видео и фото, Стивен (Чжан – президент «Интера») с флагом на крыше штаб-квартиры, Дзанетти и Камбьяссо там же. Даже сидя где-то на Урале, сложно не проникнуться всей атмосферой. Жаль, что из-за пандемии нет возможности подорваться в Милан самому».
• Никита Штутин: «Победа в чемпионате, разумеется, невероятная радость. Когда прозвучал финальный свисток матча «Аталанта» – «Сассуоло», я вскочил с дивана и забегал по квартире с криками «Форза «Интер» и «Мы чемпионы», а затем включил один из гимнов клуба «C'e Solo Inter» в исполнении Грациано Романи. Это была эйфория».
• Піліп Некрашэвіч:
«Воспринял очень эмоционально, так как был уверен в победе «Аталанты» над «Сассуоло». Праздновал кучей звонков и сообщениями в мессенджерах с друзьями-болельщиками. Ну и 🍺».
• Дмитрий Кузьмичев:
«Так как не было какого-то конкретного решающего матча, то воспринял как должное. Случилось то, что должно было случиться. Поэтому эмоций уже мало. Но кайф – огромный!»
Когда ты осознал, что этот «Интер» что-то может
• Даниил Шульман-Симаков:
«Несколько таких моментов было. Наверное, главные – это миланские дерби. Причем и то, где забил Эриксен, и то, которое кончилось разгромной победой 3:0. Кажется, после них появилось ощущение, что этой команде никто не страшен».
• Егор Раков:
«Гол Весино в последнем туре против «Лацио» в сезоне-2017/18. Невероятно эмоциональный матч, после которого казалось, что «Интер» может справиться вообще с чем угодно и вытащить себя из абсолютно любой дыры (в которую, правда, сам себя и засунет)».
• Никита Штутин:
«Победа над «Ювентусом» 2:0, без всяких сомнений. «Интер» в том матче смотрелся на порядок лучше, а после его окончания у меня внутри что-то щелкнуло. Появилась уверенность, что этот день может стать отправной точкой».
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• Піліп Некрашэвіч:
«Победа над «Ювентусом» в первом круге. Первый (и, наверное, единственный) действительно большой матч в этом сезоне, который «Интер» выиграл. Причем не просто выиграл, а деклассировал на тот момент действующего чемпиона».
• Дмитрий Кузьмичев:
«Буквально в этом сезоне, 22-й и 23-й туры, когда опередили «Милан» в таблице, а потом победили их 3:0».
Пять главных людей, сделавших это чемпионство
• Даниил Шульман-Симаков:
«1-3) Линия обороны. Выделить кого-то одного трудно, Шкриньяр, де Врей и Бастони работали, как единый совершенный механизм. Но лично мой герой – Милан Шкриньяр. Он долго был у Конте в опале. Конте долго пробовал вместо словака различных игроков. Но успех пришел лишь с возвращением в основу Шкриньяра. К концу сезона он вновь стал олицетворением непроходимости обороны. Это был один из главных компромиссов на пути к титулу: Шкриньяр все же научился действовать вариативнее, а Конте отступился от идеи о необходимости постоянных его подключений по флангу.
4) Николо Барелла. Он умеет все: отобрать, отдать, забить. Да, я тоже считаю, что это наш будущий капитан. Чтобы назвать его героем, достаточно видеть, как каждый матч его бьют соперники, а он встает и вновь остается самым эффективным.
5) Что ж, я не поклонник Антонио Конте. Но перед сезоном я говорил, что буду благодарить хоть черта, если он принесет нам долгожданный титул. Так что я готов признать свою неправоту и поблагодарить нашего тренера».
• Егор Раков:
«1) Стивен Чжан. Для большинства болельщиков «Интера» после Моратти было сложно принять президента и владельца, который пытается думать, а не просто ублажает любые хотелки. У Стивена и китайцев тоже были ошибки, на которых они хотя бы учились. Suning планомерно восстановили финансовую стабильность, добились безубыточности, как результат – вышли из соглашения об урегулировании с УЕФА. Хотя «Интер» продолжал тратить деньги, без чего невозможно добиться успеха в топ-клубе.
Что так же важно – Стивен не раз демонстрировал, что «Интер» для него не просто проект, на котором можно решить задачи головной компании-владельца (хотя, безусловно, делается и ради этого). Начиная от слез радости после возвращения «Интера» в ЛЧ, заканчивая танцами с флагом на крыше после чемпионства.
2) Как следствие правильных решений Suning – назначение Маротты. Абсолютно лучший футбольный руководитель как минимум Италии. Без Маротты никто бы не рискнул выкинуть Икарди после его демарша. Без Маротты не было бы Конте. Без Маротты не было бы Лукаку.
3) Как следствие назначение Маротты – назначение Конте. Главный тренер современного итальянского футбола. Ему хватило года, чтобы навязать «Ювентусу» борьбу, двух лет – чтобы прервать их победный цикл. К Конте все-таки надо прислушиваться. Он максималист и вынесет весь мозг руководству, если посчитает, что кто-то не отработал на максимум. Надо либо принимать правила игры, и в итоге наслаждаться чемпионством, либо расставаться. Пока принимают.
4) Игра Конте строится вокруг Лукаку – лучшего игрока этого сезона. Первый за 16 лет в Серии А, забивший 20+ голов и сделавший 10+ передач. За него особенно радостно – в нем сомневались вообще все. Огромное количество статей от итальянских СМИ, что Лукаку не стоит заплаченных за него денег. Смешки по поводу первого касания и техники. А он просто разрывает 1 в 1 (привет, Романьоли!) и делает разницу на поле.
5) Как бы странно ни звучало, но Эриксен. Он прямым текстом говорил, что для него переход в «Интер» – отличная возможность, а не вопрос денег. По факту так и оказалось. Прошел через сложнейшую адаптацию, море критики, должен был покинуть клуб. В результате остается и прямым ударом со штрафного выводит «Интер» в полуфинал Кубка, после чего дает интервью на чистом итальянском. Невероятный профессионал. Именно адаптировав Эриксена, «Интер» научился атаковать разнообразно, а не только забрасывая на фланги. Ну и чемпионский гол – вишенка на торте.
6) Спаллетти. Выход в ЛЧ по итогам сезона-2017/18 – важнейший момент в развитии клуба при Suning. Спаллетти сделал свою работу и вполне заслуживал остаться. Он ушел не из-за спортивных результатов. Просто когда есть возможность взять Конте – клуб, который хочет трофеев, берет Конте».
• Никита Штутин:
«1) Милан Шкриньяр. Он весь прошлый сезон никак не мог адаптироваться к схеме в три защитника, из-за чего присел на лавку. Но в этом сезоне он мало того что вернулся в стартовый состав, он еще и демонстрирует феноменальную игру в обороне. Стена!
2) Ашраф Хакими. Лучший правый латераль теперь в нашей команде, и свой высокий статус он начал доказывать с самого своего первого появления на поле. Молния!
3) Николо Барелла. Со времен Уэсли Снейдера у меня не было любимого игрока, за которого я особенно переживаю, но теперь он есть. Науке еще предстоит выяснить, откуда в нем столько сил, рвения и желания приносить команде пользу. Но что он уже сейчас один из лучших полузащитников Европы, нет никаких сомнений. Машина!
4) Ромелу Лукаку. Без него чемпионства бы не было. Конте использует его не только как наконечника атак, но и как якорь, который эти самые атаки и начинает. Даже в безголевые матчи Биг Ром проделывает невероятно огромный объем работы, и это вызывает исключительно восхищение. Монстр!
5) Антонио Конте. Человек с крайне сложным характером, со своим видением игры и философией, которая стала камнем преткновения для всех его предыдущих клубов. Нужно иметь смелость прийти в стан заклятого врага, но Антонио доказал свой профессионализм еще в прошлом сезоне, а в этом привел команду к триумфу, влюбив в себя всех сомневающихся интеристов. Его неподдельные эмоции, его отношение к делу и честность однозначно делают его главным действующим лицом этого сезона. Маэстро!»
• Піліп Некрашэвіч:
«Стивен Чжан, Джузеппе Маротта, Антонио Конте, Пьеро Аузилио, Ромелу Лукаку. Хорошие игроки были и в предыдущие три сезона. Но удачный менеджмент на всех уровнях подобрался только сейчас. Это в первую очередь победа клуба как системы, а не игроков на поле».
• Дмитрий Кузьмичев:
«Чжан, Моратта, Конте, Спаллетти (да-да), Лукаку».
Каким был ты и твоя жизнь, когда «Интер» последний раз брал золото?
• Даниил Шульман-Симаков:
«Жизнь изменилась сильно, очень сильно. В 2010-м я только год как окончил институт, начал работать по специальности. Впереди было все самое интересное. Я считаю, что лучшие годы жизни настали сейчас, не хватало лишь побед «Интера».
Касательно футбола. Тогда «Интер» часто попадал на российские клубы в еврокубках, и мы ездили на матчи. Казалось, что так будет всегда... Но впереди были годы и годы разочарований».
• Егор Раков:
«Я был студентом, который смотрел матчи на не самом хорошем мониторе, сидя на стуле в съемной квартире. Тогда не приходилось особенно задумываться о том, как это было достигнуто. У «Интера» было пять чемпионств подряд. Футбол был проще, значение имели только результаты на поле».
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• Никита Штутин:
«Тогда мне было 13 лет, я заканчивал седьмой класс, моя жизнь по факту только начиналась. Сейчас мне 24, и я заканчиваю уже не школу, а второй курс магистратуры, ищу работу и потихоньку готовлюсь к самой настоящей взрослой жизни. Много времени прошло, да... Оттого и слаще вкус победы».
• Піліп Некрашэвіч:
«Четвертый курс универа, студенческая жизнь и уверенность (а по факту заблуждение) что «Интер» будет штамповать титулы год за годом».
• Дмитрий Кузьмичев:
«Я был уверен, что словосочетание «третий срок» – это нечто немыслимое».
Самый тяжелый и стыдный момент за эти десять лет ожидания
• Даниил Шульман-Симаков:
«Все правление Тохира было непрерывной чередой стыда. То, как при нем комплектовался состав, то, как он перекредитовывал клуб в своей карманной фирме, то, как нелепо лажал с пиаром. При Тохире стыдно было непрерывно. Эта череда позора закончилась лишь с продажей им клуба».
• Егор Раков:
«Конфликт с Икарди. Купив его, «Интер» совершил один из лучших трансферов за последние 10 лет. Икарди стал топом, забил 124 гола (лучший результат в современной истории клуба). Символ того «Интера». Капитанская повязка выглядела логичным итогом. Но что случилось дальше – пример, почему не надо привязываться к игрокам, тем более к таким молодым. Особенно если их агент хорошо делает свою работу. Икарди по-ребячески наплевал на все, что для него значит клуб, симулировал травму, отказывался ехать на игру Лиги Европы».
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• Никита Штутин:
«Уместно назвать целый период с 2011 по 2016. В «Интере» творились ужасные вещи. Завершил карьеру великий Дзанетти, некрасиво расстались со Снейдером, клуб приобрел бизнесмен без амбиций и понимания футбола, тренировали откровенные бездари, а на поле играли Кампаньяро, Кузманович, М'Вила и Бельфодил. Каждый год я думал, что хуже быть уже не может».
• Піліп Некрашэвіч:
«Демарш Икарди. У любого клуба бывают взлеты и падения. У любого клуба может не хватать денег. Любой клуб продает ведущих игроков. Но не у каждого клуба капитан так подло ведет себя, симулируя травмы и отказываясь выходить на матчи. Тогда казалось, что «Интер» вновь начнет опускаться на дно».
• Дмитрий Кузьмичев:
«Каждая весна, когда я смотрел на таблицу Серии А, и видел там «Ювентус» на вершине. А если конкретный момент, то это фраза после (если я не ошибаюсь!) пятого подряд скудетто одного из управленцев «Ювентуса» о том, что это только начало. Было больно».
Кто главный враг: «Юве» или «Милан»?
• Даниил Шульман-Симаков:
«Пару десятилетий назад можно было сомневаться, но теперь «Юве» куда более принципиальный соперник. «Милан» скорее вызывает сочувствие. Хочется пожелать им возрождения, ведь сила чемпионата зависит от силы его грандов».
• Егор Раков:
«Со временем перестал хоть какое-то внимание уделять значимости противостояния с «Ювентусом» или «Миланом». Для меня это просто возможность посмотреть на свою команду в эмоциональном матче против сильного соперника. Я трижды был на играх «Интера», все три раза против «Милана». Поэтому пусть будет «Милан».
• Никита Штутин:
«Конечно, «Ювентус». С ними многолетняя история взаимных обид. Тут можно вспомнить «бешеного» Сивори и скандал со скудетто 1960-го, затем судейский беспредел сезона 1997-1998-х и печально известный Кальчополи 2006-го, после которого два клуба перешли из состояния вражды в состояние открытой ненависти. Подливают масла в огонь и ошибки судей в пользу «Юве», коих за последние девять лет набралось немало».
• Піліп Некрашэвіч:
«Милан» – это не враг, а сосед. Шарм города Милана – это борьба двух великих клубов. Чем лучше дела у «Милана» – тем больший интерес к миланскому дерби и к «Интеру». И «Милан» не присваивает себе скудетто».
• Дмитрий Кузьмичев:
Однозначно «Ювентус». Он почти что стал тем же проклятием для Серии А, каким стала «Бавария» для Бундеслиги. «Милан» всегда хочется обыграть, конечно, но лично я не испытываю к ним неприязни».