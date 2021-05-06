«Я вскочил с дивана, запрыгал по квартире и включил гимн». Фанаты «Интера» – об эмоциях чемпионства, которое ждали больше десяти лет

«Интер» впервые с 2010 года выиграл Серию А. За эти 11 лет фанаты клуба пережили многое: несколько владельцев, санкции УЕФА, сотню непонятных имен в составе, самых разных тренеров, годы без еврокубков и диктатуру вражеской команды.

Мы связались с пятью активными фанатами «Интера» и задали им вопросы о худших днях, главных создателях этой победы и моменте абсолютного счастья.

• Даниил Шульман-Симаков – автор и админ паблика об «Интере» и автор блога на sports.ru.

• Егор Раков – главный фанат «Интера» в твиттере.

• Никита Штутин – подписчик паблика Internazionale News | ФК «Интер».

• Піліп Некрашэвіч – подписчик паблика FC Internazionale Milano | News.

• Дмитрий Кузьмичев – подписчик паблика FC Internazionale Milano | News.

Что для тебя это чемпионство?

• Даниил Шульман-Симаков:

«Для меня «Интер» – это один из смыслов жизни. Значительную часть сил, средств, времени я трачу во славу клуба. И любой титул подарил бы мне счастье.

В прошлом сезоне я приехал в Петербург специально, чтобы организовывать большую сходку на финал Лиги Европы, заготовил большую статью, где сравнивал тот «Интер» с командой Луиджи Симони... То поражение стало тяжелым ударом, этот вечер я вычеркнул из жизни, а статью безжалостно стер. Чемпионский титул спустя 11 лет значит куда больше Лиги Европы. Так что можете представить, какие чувства меня сейчас обуревают!»