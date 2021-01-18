Русский комментатор спас унылый матч Италии – рассказывая рецепты пельменей и доширака. Он сам объясняет «Голу», как это придумал
Матч «Торино» и «Специи». Единственный яркий момент – на восьмой минуте, когда удалился Лука Виньяли. Дальше – серость, скука, мрак, 0:0. Статистика вопит: на двоих у команд только четыре удара в створ.
В России матч показывал «Телеспорт». Комментатор Владислав Прусов, спасая зрителей от тоскливого футбола, придумал вот что. На 60-й минуте матча он начал рассказывать интересные факты каждые десять минут до забитого гола – и выбрал тему рецептов.
Полностью видео с перформансом Прусова смотрите здесь. Вот краткий пересказ текстом.
🥟 Факт 1 – как и сколько варить пельмени. «Давайте для количества возьмем 15 штук. На него нужен литр воды. Эти замороженные полуфабрикаты нужно отварить на плите. Сколько минут – это от 7 до 10. Больше не надо, иначе разварятся. И на умеренном огне ты их спокойно варишь, пока они не начнут всплывать».
🍝 Факт 2 – как делать доширак. «Заливаете кипятком, закрываете крышкой и даете настояться 3-5 минут. Некоторые еще добавляют сосиски, майонез, но тут все по вкусу. Соль, разумеется, туда добавлять не надо».
🍟 Факт 3 – как пожарить картошку на сковороде. «Выбирайте любую сковородку, какая вам нравится. Главное, чтобы на ней было хорошее покрытие. Обычно выбирают либо чугунную, либо стальную сковороду.
Полезнее жарить картофель на рафинированном растительном масле. Но вкуснее, если это приходит на сале. Чтобы картошка идеально подрумянилась, ее нужно опускать в хорошо разогретую сковороду – чтобы масло там уже пошипело. Жарить картошку лучше в один слой – так она покроется хрустящей корочкой.
Следите за ней, не переворачивайте ее слишком часто, найдите баланс. Солить всегда нужно в конце, потому что картошка всегда выделяет влагу».
«Торино» и «Специя» не красавчики. Прусов – красавчик. Мы поговорили с ним, чтобы узнать: что это вообще было.
– Расскажи, как ты это придумал? Это заготовка на случай скучного матча или фристайл?
– В перерыве подумал о том, что матч гиперунылый и нужно хоть как-то развлечь не только зрителей, но и себя. Сначала хотел зачитывать любые интересные факты – как у Шелдона Купера, который добавил их в навигатор. Потом остановился на рецептах.
– В чем смысл?
– Во-первых, время подходило к позднему ужину, а многие любят позалипать на что-нибудь, пока едят. Во-вторых, играла «Специя» – проскочила ассоциация с кулинарной темой – выбрал простые рецепты, с которыми справится любой. И комментатор «Телеспорта» в том числе.
– Как отреагировало/отреагирует руководство?
– Руководство пока никак не отреагировало. Монтажер нарезал эти фрагменты, запостил в группе вконтакте, а на следующий день это разошлось по остальным соцсетям.
– В твиттере бум, там тебя хвалят. Какую реакцию ты вообще видел?
– Мой друг Кир Воробьев увидел видос, показал Паше Городницкому (блогер и автор «Евроспорта») – после этого оно чуток завирусилось. Не знаю, насчет бума, но реакция почти от всех положительная.
– Что ответишь тем, кто скажет: это дешевый эпатаж, а комментатор должен уметь интересно говорить даже при скучном нулевом матче?
– Не помню слова Идрака Мирзализаде дословно, но он говорил, что сейчас стендап – это не только шутки, но и рассказ о переживаниях и мыслях.
Я с ним согласен и перефразирую: сейчас комментарий – это не только катание мяча или пересказ статистики. Мне кажется, ты смело можешь насыщать репортаж тем, что нравится тебе.
Кому это может не заходить, и он будет требовать только футбольную часть от комментатора. Но мне интереснее рассказывать обо всем – просто главное сохранять баланс, а не трепаться исключительно о рецептах или чем-то еще.
Если отвечать конкретно на вопрос о том, что комментатор должен интересно говорить даже при скучном нулевом матче – мне кажется, в итоге интересно и получилось. Все понимали, что «Торино» и «Специя» катают нуднейшие нули. Почему бы не попробовать оживить репортаж чем-то сторонним – не забывая при этом и о футболе.