Русский комментатор спас унылый матч Италии – рассказывая рецепты пельменей и доширака. Он сам объясняет «Голу», как это придумал

«Торино» и «Специя» не красавчики. Прусов – красавчик. Мы поговорили с ним, чтобы узнать: что это вообще было.

– Расскажи, как ты это придумал? Это заготовка на случай скучного матча или фристайл?

– В перерыве подумал о том, что матч гиперунылый и нужно хоть как-то развлечь не только зрителей, но и себя. Сначала хотел зачитывать любые интересные факты – как у Шелдона Купера, который добавил их в навигатор. Потом остановился на рецептах.

– В чем смысл?

– Во-первых, время подходило к позднему ужину, а многие любят позалипать на что-нибудь, пока едят. Во-вторых, играла «Специя» – проскочила ассоциация с кулинарной темой – выбрал простые рецепты, с которыми справится любой. И комментатор «Телеспорта» в том числе.

– Как отреагировало/отреагирует руководство?

– Руководство пока никак не отреагировало. Монтажер нарезал эти фрагменты, запостил в группе вконтакте, а на следующий день это разошлось по остальным соцсетям.

– В твиттере бум, там тебя хвалят. Какую реакцию ты вообще видел?

– Мой друг Кир Воробьев увидел видос, показал Паше Городницкому (блогер и автор «Евроспорта») – после этого оно чуток завирусилось. Не знаю, насчет бума, но реакция почти от всех положительная.

– Что ответишь тем, кто скажет: это дешевый эпатаж, а комментатор должен уметь интересно говорить даже при скучном нулевом матче?

– Не помню слова Идрака Мирзализаде дословно, но он говорил, что сейчас стендап – это не только шутки, но и рассказ о переживаниях и мыслях.

Я с ним согласен и перефразирую: сейчас комментарий – это не только катание мяча или пересказ статистики. Мне кажется, ты смело можешь насыщать репортаж тем, что нравится тебе.

Кому это может не заходить, и он будет требовать только футбольную часть от комментатора. Но мне интереснее рассказывать обо всем – просто главное сохранять баланс, а не трепаться исключительно о рецептах или чем-то еще.

Если отвечать конкретно на вопрос о том, что комментатор должен интересно говорить даже при скучном нулевом матче – мне кажется, в итоге интересно и получилось. Все понимали, что «Торино» и «Специя» катают нуднейшие нули. Почему бы не попробовать оживить репортаж чем-то сторонним – не забывая при этом и о футболе.