Интервью с Василием Уткиным – о том, что читать и смотреть, чтобы быть Василием Уткиным

– Какую главную вещь поняли о кино, когда оказались внутри него?

– Кино – это наименее органичное для меня занятие. Я ненавижу сниматься в кино. Кинопроцесс – это когда ты два часа сидишь. Потом тебе говорят: ты в кадре. Ты идешь, делаешь что-то три минуты. А потом еще два часа сидишь.

В кино есть масса нюансов и людей. Есть те, кто выставляет свет. Занимается декорациями. Оператор выбирает точку для камеры. Есть какая-то микросцена у режиссера в голове. Короче, куча людей. И все, сука, творцы. Все.

– А если в целом о кино. Какой фильм мне обязательно нужно посмотреть?

– Посоветую тебе фильм, который ты точно не смотрел. И, когда ты его посмотришь, он точно произведет на тебя мощное впечатление, но не знаю, какое именно.

Я смотрел его в юности. Один из самых страшных фильмов, которые я видел. Он абсолютно неожиданно заканчивается. Называется «Сердце ангела», режиссер Алан Паркер. Это су-ма-сшед-ший фильм.

Не то что бы он лучший или феноменальный. Но посмотришь – не забудешь никогда. Я смотрел его в юности, его показывали в кино. Произвел сильнейшее впечатление. Потом я не смотрел его очень долго.

И вот недавно накануне новогодних праздников был такой блаженный период безделья. И я выпивал три-четыре дня подряд в разных компаниях, было очень весело. Но уже чувствовалось, что скоро Новый год, надо как-то прийти в себя. И я решил, что посижу дома и даже если будет болеть голова, то просто потерплю. И вот в этом состоянии, на отходнячке, я вспомнил: кстати, я же собирался пересмотреть «Сердце Ангела»!

Боже мой, я думал, что так приходит белая горячка. Я знал все, что там произойдет. И мне было страшно. Очень крутой фильм.

– А что еще?

– Ну, «Однажды в Америке» – я плачу почти всегда. Я очень люблю Тарантино. Как минимум раз в год пересматриваю «Килл Билл», причем подряд два фильма. Есть какие-то такие вещи, которые хочется пережить еще раз. Вот интересное упражнение: посмотреть подряд три фильма Михалкова. Или два, или не Михалкова – неважно. Это увлекательно, и это другие впечатления.

– Что именно увлекательно?

– Вот у Михалкова есть фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Это, в сущности, вестерн. Есть «Родня», он уже другой. Есть «Очи черные». Их ничего не объединяет. Но попробуй посмотреть подряд в любом порядке. И у тебя сложится некоторое представление, ты будешь всматриваться. И у тебя будет, может быть, неправильное, но впечатление о режиссере, о его манере, ценностях. И о том, как это все меняется. А не о том, что в фильме происходит.

Тарковского, например, я не очень люблю. Я его не понимаю. Но «Сталкер» мне нравится. Кайдановский вообще любимый мой актер. И «Рублев» – это просто гениальный фильм. В нем есть эпическая широта. И он действительно про Россию.

И вот, знаешь, есть критерий, когда ты понимаешь, что действительно хорошо отрабатываешь матч. Когда ты чувствуешь себя маленькой камерой, которая встроена в лоб футболиста, который владеет мячом. Ты не рассказываешь то, что происходило 5-7 секунд назад. Ты летишь вместе с футболистами и мячом. Но это иллюзия, тебе кажется, что ты абсолютно все понимаешь.

Так же и с «Рублевым», я его смотрю как будто глазами режиссера. Третий раз я смотрел «Рублева» в кинотеатре. И меня накрыло очень здорово. Хотя я знал все, что там будет.