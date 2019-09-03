Okko отвечает на неудобные вопросы. Платить такие деньги – ок? Что с техническими проблемами? Тянут ли уровень комментаторы?
С нового сезона АПЛ в России легально можно смотреть только по платной подписке через видеосервис Okko Спорт. По информации «Ъ», компания Rambler Group приобрела права на показ трех сезонов за семь миллионов евро и создала под это футбольный онлайн-кинотеатр. Открытие получилось жутко смазанным: прямая трансляция матча 1-го тура между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» рухнула еще до старта и у многих пользователей не запускалась ни с одного устройства.
Все это – на фоне общих трудностей с отстающим звуком и качеством картинки. Технические проблемы постепенно решаются, а за прошлые косяки Okko Спорт извиняется (например, за вставку рекламы на гимне «Ливерпуля») или компенсирует их промокодами.
Разбираемся с Михаилом Гершковичем-младшим, руководителем спортивных проектов Rambler Group.
– Как Okko Спорт планирует расти в стране, где почти не развита культура платных подписок? Нет ощущения, что все это – убыточная история?
– Я не знаю, откуда у вас информация, что у нас не развита культура платных подписок. Рынок платных онлайн-кинотеатров стабильно растет в течение нескольких лет. В 2018 году выручка видеосервисов увеличилась почти на 50 процентов и превысила 16 миллиардов рублей. Причем доля выручки от платной модели растет.
С точки зрения готовности к платному потреблению мы не сильно отличаемся от других стран. Отличие точно есть в цене – у нас она ниже, чем в Европе, что закономерно с учетом уровня доходов. Второе отличие – мы уступаем в умении продавать. Если правильно презентовать, иметь удобный и качественный сервис, эксклюзивные права на контент – можно добиться успеха. Если бы мы так не считали, то не начинали бы этот проект.
– Онлайн-сервисы окупаются за счет рекламы и подписчиков. Изначально Okko Спорт заявил, что рекламы не будет, хотя потом появилась интеграция от букмекеров. С учетом не самых больших рейтингов Okko Спорт поставил себя в проигрышное положение.
– Почему?
– Рекламы – минимум. Если судить по просмотрам: по данным Mediascope, бесплатно АПЛ по «Матч ТВ» в среднем смотрели в три раза меньше, чем РПЛ. Если бесплатно не особо смотрят, то уже платить за это в подобной ситуации – странно.
– У вас традиционный телевизионный подход, который нельзя применять к онлайн-показу. Телерейтинг – рейтинг эфирного события с учетом продолжительности просмотра, выражающийся в процентах от целевой группы. Причем с поправкой на то, что опрашивается небольшая аудитория. На основании этого делаются глобальные выводы, сколько человек может смотреть передачу в конкретный момент. Поэтому данные Mediascope не отражают фактическую популярность того или иного вида контента. При этом эфирное телевидение не дает человеку возможность выбирать сетку вещания – за него это делает сотрудник канала.
У нас принципиально другая модель, и зритель сам может выбирать, какой матч смотреть и когда. Аудиторию АПЛ мы оценивали исходя из фактических данных, которые есть у Rambler: количество поисковых запросов по тематике, просмотры видео по АПЛ, число участников тематических пабликов. Исходя из этого, аудитория продукта АПЛ может составлять от 12 до 18 миллионов человек.
Данные Mediascope косвенно подтверждают наше предположение, что число поклонников английского футбола гораздо больше, так как рейтинги отдельных топовых матчей АПЛ соответствуют показателям лучших матчей российского чемпионата.
– Okko Спорт за три года рассчитывает получить четыре миллиона подписчиков. Не кажется ли, что для России четыре миллиона – нереальное число?
– Если мы возьмем уже состоявшиеся ОТТ сервисы (такие, как DAZN или Sky), увидим, что количество подписчиков платных спортивных сервисов в разных странах в среднем составляет от 4 до 6% населения. Мы верим, что если создать подходящие условия для привлечения аудитории на платформу Okko, то для России это будет реальная цифра.
Чемпионат мира дал нам масштабное развитие инфраструктуры: качественный интернет теперь есть практически во всех заметных населенных пунктах. Поэтому я бы не стал говорить, что перед нами стоит нереальная задача.
– Сколько их сейчас?
– Мы не раскрываем цифры. Могу лишь сказать, что старт превысил все наши ожидания. Оказалось, что даже самые оптимисты в нашей компании недооценивали потенциал.
– Про цены. Общая стоимость на сезон без скидок – 5190 рублей. Сначала подписка по скидке стоила 2990, потом – 3990. Похоже, что руководство поняло, что слишком высоко задрало планку, поэтому придумало скидочную систему.
– Цена в 5190 рублей теоретически может получиться, если сложить стоимость 10 месячных подписок с учетом первых двух месяцев льготного периода по 399 рублей в месяц. Но тот, кто хочет смотреть весь сезон, может купить сезонную подписку, стоимость которой на этапе старта продаж была почти в два раза ниже – 2990 рублей. По сути, месяц лучшего футбола можно смотреть по цене 1-2 часа парковки в центре Москвы.
– Адекватна ли такая цифра с учетом того, что в регионах люди получают по 20 тысяч?
– Как правило, Okko Спорт покупается на домовладение. У нас есть опция подключения до трех устройств на одну подписку. Как я и говорил – мы сделали все возможное, чтобы было удобно и доступно каждому.
– Месячная подписка на «Матч Премьер» стоит 299 рублей. Нормально ли, что зарубежный чемпионат стоит в два раза дороже нашего?
– У каждого продукта есть своя стоимость, а АПЛ – самый зрелищный, дорогой и технологичный футбольный продукт в мире, я отвечаю именно за него. Сколько стоит «Матч Премьер» и что на нем смотреть за 299 рублей – я не знаю.
– Как Okko Спорт собирается конкурировать с большими площадками (например, «Матч ТВ»), показывая только один чемпионат и существуя только как сайт в интернете?
– Мы не собираемся конкурировать с «Матч ТВ». У нас совершенно разные бизнес-модели и разные продукты. У интернета и традиционного телевидения свои отдельные ниши и инструменты.
– На Okko Спорт много технических сбоев (люди ругаются на качество картинки, отстающий звук, проблемы с показом). Почему не получилось их избежать заблаговременно? Например, дать людям пробную версию, а уже после этого – брать деньги за подписку.
– Именно так мы и делаем с самого начала: у людей есть возможность оформить бесплатную тестовую подписку за один рубль на одну неделю, а в первые два месяца мы предоставляем возможность оформить подписку на льготных условиях. Технические сложности возникали в основном в ходе первого тура, и мы быстро их исправляли.
К сожалению, полностью избежать багов невозможно – боевые действия отличаются от тренировок, даже максимально приближенных к реальности. Но сейчас нет никаких существенных проблем – количество жалоб по отношению к аудитории находится на минимальном уровне и в основном связано с интернет-соединением у пользователей.
– Многие пользователи пишут, что вместо платной подписки пойдут смотреть АПЛ через SopCast или Stream.
– Хочу расстроить этих людей – мы будем всеми возможными способами блокировать пиратский контент. Наши трансляции защищены специальными технологиями, поэтому нам не составляет труда найти источник сигнала. С начала работы мы выявили более 500 случаев нелегального использования контента и почти со всеми договорились в досудебном порядке. По оставшимся случаям были поданы обращения в Мосгорсуд.
В России строгое законодательство: штраф за пиратский контент – до 5 миллионов рублей за каждый случай нарушения, а интернет-ресурсам, по которым будут вынесены положительные решения, будет грозить вечная блокировка.
– В описании сайта указано: «Лучшие комментаторы». При этом многих пользователей смущает команда комментаторов, особенно – появление Владислава Батурина. Правильно ли делать модный прогрессивный контент, но приглашать не самых топовых кадров?
– Наверное, у каждого есть свои любимые и нелюбимые комментаторы, угодить вкусам всех просто невозможно. Все решения, связанные с приглашением комментаторов и творческим процессом, принимает наш шеф-редактор Владимир Стогниенко. Я с уверенностью могу сказать, что у нас работают действительно лучшие специалисты в России по АПЛ. Есть молодые ребята и девушки, которые уже демонстрируют хороший уровень, но при этом могут вырасти еще больше.
Мы пригласили всех – пришли, кто захотел. При этом мы никого принципиально не переманивали – по зарплатам мы находимся в рынке. Главное – чтобы человек искренне любил то, чем он занимается, хотел постоянно учиться и развиваться.
***
Преимущество Okko Спорт – много эксклюзива и открытость: включения с «Олд Траффорда», влог на ютубе, общение с подписчиками. Против этого – разноуровневость команды комментаторов: непрофильность чемпионата (как у Дементьева) или отсутствие практики в последние годы (как у Батурина и Андронова).
С главой редакции Okko Спорт Владимиром Стогниенко «Голу» поговорить не удалось. Задали вопросы самому молодому комментатору Денису Алхазову (ему 23 года).
– Комментировать один чемпионат – скучно и усыпляюще?
– Нет, потому что, по сути, специализироваться можно только на одном чемпионате. К тому же я не один комментирую.
– Такая монопрофильность не ограничивает?
– Ограничивает, но это выбор каждого – смотреть дополнительно что-то или нет. А попробуйте представить, сколько нужно тратить времени, чтобы следить хотя бы за шестью европейскими грандами.
– Приход на Okko Спорт – это история про эксперимент или про простую возможность заработать? Ведь есть работа на СИЛА ТВ.
– Да не, тут же очевидно. Новый проект, ответственность, левел ап и все такое. Работы мало не бывает, а о деньгах я думаю, конечно, не в последнюю, но все же не в первую очередь.
– Любой стартап – риск. Есть уверенность в состоятельности Okko Спорт?
– Мне вообще все равно, какие у кого перспективы. Главное – дают работать и верят в мои навыки. Надеюсь, что будет конкуренция на нашем спортивном ТВ и что отсутствие бюджетных денег станет мощным стимулом делать интересно, а не «шоб как у ская».
– Не кажется ли, что у Okko Спорт слишком разноуровневый состав комментаторов? Есть молодые и прогрессивные Алхазов и Гутцайт – вместе с ними, например, Батурин, которого зрители не очень любят.
– Я согласен, что он разный. Но в России, мне кажется, сложился комментаторский культ. Все комментаторы на Okko Спорт качественно делают свою непосредственную работу. А мы, зрители, будто по инерции ждем, что здесь вот будет и пошучено, и растолковано.
– Этого хочется, потому что за это как минимум заплачено.
– За что? За то, чтобы люди сыпали остротами в стиле Васи Уткина? Не каждому это дано, далеко не каждому. Комментатор должен быть точным, подкованным и быстрым. А не шоуменить. Я так думаю.
– Нет. Но за то, чтобы, к примеру, не слушать усыпляющие штампы Батурина.
– Вкусовщина. Потому что гол – тоже штамп. Просто кто-то интереснее на словах фиксирует положение вещей, а кто-то – уже готовыми выражениями.