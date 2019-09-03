Okko отвечает на неудобные вопросы. Платить такие деньги – ок? Что с техническими проблемами? Тянут ли уровень комментаторы?

– Как Okko Спорт планирует расти в стране, где почти не развита культура платных подписок? Нет ощущения, что все это – убыточная история?

– Я не знаю, откуда у вас информация, что у нас не развита культура платных подписок. Рынок платных онлайн-кинотеатров стабильно растет в течение нескольких лет. В 2018 году выручка видеосервисов увеличилась почти на 50 процентов и превысила 16 миллиардов рублей. Причем доля выручки от платной модели растет.

С точки зрения готовности к платному потреблению мы не сильно отличаемся от других стран. Отличие точно есть в цене – у нас она ниже, чем в Европе, что закономерно с учетом уровня доходов. Второе отличие – мы уступаем в умении продавать. Если правильно презентовать, иметь удобный и качественный сервис, эксклюзивные права на контент – можно добиться успеха. Если бы мы так не считали, то не начинали бы этот проект.

– Онлайн-сервисы окупаются за счет рекламы и подписчиков. Изначально Okko Спорт заявил, что рекламы не будет, хотя потом появилась интеграция от букмекеров. С учетом не самых больших рейтингов Okko Спорт поставил себя в проигрышное положение.

– Почему?

– Рекламы – минимум. Если судить по просмотрам: по данным Mediascope, бесплатно АПЛ по «Матч ТВ» в среднем смотрели в три раза меньше, чем РПЛ. Если бесплатно не особо смотрят, то уже платить за это в подобной ситуации – странно.

– У вас традиционный телевизионный подход, который нельзя применять к онлайн-показу. Телерейтинг – рейтинг эфирного события с учетом продолжительности просмотра, выражающийся в процентах от целевой группы. Причем с поправкой на то, что опрашивается небольшая аудитория. На основании этого делаются глобальные выводы, сколько человек может смотреть передачу в конкретный момент. Поэтому данные Mediascope не отражают фактическую популярность того или иного вида контента. При этом эфирное телевидение не дает человеку возможность выбирать сетку вещания – за него это делает сотрудник канала.