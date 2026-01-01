Денис Алхазов

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Быть комментатором в 23 года
#Денис Алхазов
Okko отвечает на неудобные вопросы. Платить такие деньги – ок? Что с техническими проблемами? Тянут ли уровень комментаторы?
#АПЛ
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