Владимир Стогниенко

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Олимпиада
Стогниенко будет комментировать хоккей на Олимпиаде-2022. Об этом написал сотрудник ВГТРК
#Владимир Стогниенко
Футбол
Стогниенко прокомментирует финал Евро-2020. Его покажет «Россия 1»
#Евро-2020
Футбол
Матч Бельгия – Россия прокомментируют Стогниенко и Талалаев
#Евро-2020
Футбол
Владимир Стогниенко прокомментирует матчи Евро-2020 на ВГТРК
#Владимир Стогниенко
Футбол
Рен ТВ покажет матч «Реала» и «Барселоны». Комментаторами будут Стогниенко и Кузмак
#Примера
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Материалы
Русские зрители опять жалуются на ужасную трансляцию Евро. На сервисе «Смотрим.ру» все виснет, а эфир проигнорировал церемонию закрытия
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#Евро-2020
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Как комментаторы живут без трансляций и что сейчас с деньгами? Рассказывают Стогниенко, Казанский, Нагучев и другие
#коронавирус
Быть комментатором в 23 года
#Денис Алхазов
Okko отвечает на неудобные вопросы. Платить такие деньги – ок? Что с техническими проблемами? Тянут ли уровень комментаторы?
#АПЛ
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