Примера
Футбол
Владимир Стогниенко
Реал
Барселона
Рен ТВ покажет матч «Реала» и «Барселоны». Комментаторами будут Стогниенко и Кузмак
06 апреля, 20:02
- Игра пройдет 10 апреля и начнется в 22:00 по Москве. Рен ТВ будет единственным федеральным каналом в России, который покажет матч «Реала» и «Барселоны».
- На «Матч ТВ» игру не покажут – только на платном «Матч! Футбол 1».
- Комментаторами будут Владимир Стогниенко (шеф-редактор «Okko Спорт») и Александр Кузмак (спортивный обозреватель РЕН).
- Изначально в сетке вещания Рен ТВ планировалось традиционное субботнее кино. 10 апреля – показ «Мстители: Финал».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые