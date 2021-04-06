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#Примера #Футбол #Реал #Барселона #Владимир Стогниенко

Рен ТВ покажет матч «Реала» и «Барселоны». Комментаторами будут Стогниенко и Кузмак

06 апреля, 20:02
  • Игра пройдет 10 апреля и начнется в 22:00 по Москве. Рен ТВ будет единственным федеральным каналом в России, который покажет матч «Реала» и «Барселоны».
  • На «Матч ТВ» игру не покажут – только на платном «Матч! Футбол 1».
  • Комментаторами будут Владимир Стогниенко (шеф-редактор «Okko Спорт») и Александр Кузмак (спортивный обозреватель РЕН).
  • Изначально в сетке вещания Рен ТВ планировалось традиционное субботнее кино. 10 апреля – показ «Мстители: Финал».
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