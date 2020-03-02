Каждый выход Мариано = победа «Реала». Закономерность сработала и в Класико

Недавно мы писали о мучениях Мариано. Если кратко: Мариано настолько нечастый гость в составе «Реала», что провел первый матч за Мадрид в этом сезоне лишь в январе – вышел на 8 минуте в полуфинале Суперкубка Испании против «Валенсии».

Несмотря на складывающиеся обстоятельства, Мариано не уходит в аренду. Об этом даже говорил Зидан: «Мне приятно, что Мариано настолько предан «Реалу». Поэтому вопросы о том, почему он отказывается от аренд, нужно адресовать не мне. Я принимаю всех игроков в моем распоряжении».

А вот еще одна фраза Зидана – о Диасе и Мариано: «У каждого своя ситуация, я периодически говорю с игроками: каждый знает свое положение, и каждый футболист сам выбирает, что делать – я здесь не для того, чтобы решать за кого-то. Когда нужно, то я напрямую говорю с игроком. Они здесь, и я рассчитываю на них».