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#Мариано Диас #Футбол #Реал #Примера #Барселона

Каждый выход Мариано = победа «Реала». Закономерность сработала и в Класико

02 марта, 01:43

Недавно мы писали о мучениях Мариано. Если кратко: Мариано настолько нечастый гость в составе «Реала», что провел первый матч за Мадрид в этом сезоне лишь в январе – вышел на 8 минуте в полуфинале Суперкубка Испании против «Валенсии».

Несмотря на складывающиеся обстоятельства, Мариано не уходит в аренду. Об этом даже говорил Зидан: «Мне приятно, что Мариано настолько предан «Реалу». Поэтому вопросы о том, почему он отказывается от аренд, нужно адресовать не мне. Я принимаю всех игроков в моем распоряжении».

А вот еще одна фраза Зидана – о Диасе и Мариано: «У каждого своя ситуация, я периодически говорю с игроками: каждый знает свое положение, и каждый футболист сам выбирает, что делать – я здесь не для того, чтобы решать за кого-то. Когда нужно, то я напрямую говорю с игроком. Они здесь, и я рассчитываю на них».

Всего в этом сезоне Мариано сыграл за «Реал» три матча:

1. Тот самый с «Валенсией» – 7 минут на поле, «Реал» победил.

2. Финал Суперкубка против «Атлетико» – «Реал» победил.

3. Класико с «Барсой». Мариано вышел на одну минуту в конце встречи и удвоил преимущество «Реала». Мадрид снова победил.

Все фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Текст о еще одном герое Класико:
Винисиус – это про огромную любовь к «Реалу». Он плачет после забитых голов и с трепетом говорит о клубе
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