Каждый выход Мариано = победа «Реала». Закономерность сработала и в Класико
Недавно мы писали о мучениях Мариано. Если кратко: Мариано настолько нечастый гость в составе «Реала», что провел первый матч за Мадрид в этом сезоне лишь в январе – вышел на 8 минуте в полуфинале Суперкубка Испании против «Валенсии».
Несмотря на складывающиеся обстоятельства, Мариано не уходит в аренду. Об этом даже говорил Зидан: «Мне приятно, что Мариано настолько предан «Реалу». Поэтому вопросы о том, почему он отказывается от аренд, нужно адресовать не мне. Я принимаю всех игроков в моем распоряжении».
А вот еще одна фраза Зидана – о Диасе и Мариано: «У каждого своя ситуация, я периодически говорю с игроками: каждый знает свое положение, и каждый футболист сам выбирает, что делать – я здесь не для того, чтобы решать за кого-то. Когда нужно, то я напрямую говорю с игроком. Они здесь, и я рассчитываю на них».
Всего в этом сезоне Мариано сыграл за «Реал» три матча:
1. Тот самый с «Валенсией» – 7 минут на поле, «Реал» победил.
2. Финал Суперкубка против «Атлетико» – «Реал» победил.
3. Класико с «Барсой». Мариано вышел на одну минуту в конце встречи и удвоил преимущество «Реала». Мадрид снова победил.