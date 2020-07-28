Мариано Диас

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У Мариано из «Реала» обнаружен коронавирус
#Мариано Диас
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Диас забил «Вильярреалу» половину голов в Примере. Всего за два матча
#Мариано Диас
Каждый выход Мариано = победа «Реала». Закономерность сработала и в Класико
#Мариано Диас
В состав «Реала» вернулся Мариано Диас. Сыграл восемь минут, но это уже событие
#Мариано Диас
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