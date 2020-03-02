Винисиус Жуниор
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Винисиус – это про огромную любовь к «Реалу». Он плачет после забитых голов и с трепетом говорит о клубе
02 марта, 01:05
Несколько теплых фраз Винисиуса о «Реале»:
- «Я обожаю «Реал». Я совсем немного в команде, но уже могу сказать, что это главный и важнейший клуб в моей жизни. Было бы здорово провести всю карьеру в Мадриде».
- «Три месяца в «Реале» мне дали больше, чем год в Бразилии. Вдохновение, которое ты получаешь, находясь рядом с лучшими игроками, помогает тебе расти».
- «Сейчас я играю с лучшими футболистами мира, а мне всего 18 лет. В 26 я буду все делать правильно. Думаю, смогу взять «Золотой мяч», играя с лучшими. Надеюсь, «Реал» поможет мне в этом».
Каждая игра за «Реал» для Винисиуса особенная. В сентябре он забил в матче с «Осасуной» и расплакался (это был его первый гол с февраля-2019).
В новом Класико Винисус забил один из двух голов «Реала», сразу же побежал к трибунам праздновать мяч и хлопал по клубной эмблеме на майке. И да, этим голом он побил рекорд Лео Месси: стал самым молодым игроком, забивавшим в Класико (на этот момент Винисиусу было 19 лет и 233 дня).
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