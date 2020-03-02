Винисиус – это про огромную любовь к «Реалу». Он плачет после забитых голов и с трепетом говорит о клубе

В новом Класико Винисус забил один из двух голов «Реала», сразу же побежал к трибунам праздновать мяч и хлопал по клубной эмблеме на майке. И да, этим голом он побил рекорд Лео Месси: стал самым молодым игроком, забивавшим в Класико (на этот момент Винисиусу было 19 лет и 233 дня).