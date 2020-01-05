«Реал» опять вываливает кучу денег за парня из Бразилии. Сейчас – за нового Кака, фаната Зизу и чемпиона в 17 лет
Позапрошлым летом «Реал» вывалил 45 миллионов евро за несовершеннолетнего Винисиуса из «Фламенго», прошлым – столько же за 18-летнего Родриго из «Сантоса».
Теперь нового лета ждать не стали. По информации Marca, на днях свершится еще один дорогостоящий трансфер – полузащитник «Фламенго» Рейньер перейдет за 30 миллионов. Трансфер оформят через пару недель – когда Рейньеру исполнится 18 лет.
Винисиус был заметен, Родриго уже ярко проявил себя. Чем интересен третий юный бразилец, которого ждут в январе?
В 17 лет – уже чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес
Еще несовершеннолетний парень, а на родине выиграл два главных трофея. «Фламенго» Жорже Жезуша блестяще провел сезон, португалец заодно и помог раскрыться Рейньеру. Ничего удивительного тут нет, Жезуш отлично работал с южноамериканской молодежью в «Бенфике» и «Спортинге».
Парень всего за четыре месяца проделал путь от дебюта за топ-команду до шести голов в 14 матчах и двух больших побед в чемпионате и Кубке Либертадорес. Притом он провел всего три полные игры по 90 минут.
Был опорник, теперь – десятка
Раньше Рейньер тренировался в «Васко», «Ботафого» и «Флуминенсе», дорос до взрослого футбола уже во «Фламенго». Далеко не везде его котировали высоко, задвигали на место опорного полузащитника.
Теперь об этом почти не вспоминают – настолько удачно Рейньер влился в роль атакующего полузащитника. В центре, слева – где угодно может сыграть эффективно. Выделяют его проникающие передачи, дриблинг, решающий удар, скорость. Отличают Рейньера от классических бразильских десяток – работоспособность, умение прессинговать.
В общем, современный футболист, отвечающий топовым стандартам. И звезда юношеской сборной Бразилии U-17.
Называют новым Кака, но кумир – Зидан
Сравнивают с Кака – тут все понятно. Рост, передачи, удар, он даже внешне немного похож на бразильского обладателя «Золотого мяча».
Сам Рейньер в одном из интервью восхитился Зиданом: «Я очень вдохновлен его игрой. Смотрел очень много видео, пытался подражать». Теперь они будут работать вместе.
Кого один пример для подражания – Лукас Пакета из «Милана». Они играли за «Фла», Пакета прошлым летом уехал в Европу. Сейчас они списываются, Рейньер очень хвалит старшего товарища. Пакета выделяет бывшего одноклубника: «Рад быть примером для молодых парней, надеюсь, он и дальше будет так играть».
За ним следила вся Европа
Бразилия U-17 провалилась на прошлом чемпионате Южной Америки в 2019 году, не выйдя из группы, но за Рейньером пристально смотрели – он забил несколько голов.
Количество претендентов на Рейньера после того турнира увеличилось в разы – «Милан», «Ювентус», дортмундская «Боруссия», «Атлетико», «Барселона», «Арсенал», вклинился даже «Эвертон».
Рейньер переподписал контракт до 2024 года, сумма выкупа увеличилась до 70 миллионов евро. Пишут, что «Реалу» он все же достанется за 30 млн.
Почему не нужно бояться слов про «Кастилью»
Рейньера покупают в резервную команду «Реала», чтобы развить его для главной. В таких случаях всегда есть риск пересидеть в резерве и потом путешествовать по арендам, как, например, это делает Мартин Эдегор.
Но у Рейньера есть пример Винисиуса и Родриго. Во-первых, они помогут ему адаптироваться, не говоря уже о еще более опытных соотечественниках вроде Марсело и Каземиро.
Во-вторых, их тоже покупали за большие деньги в юном возрасте, но парням не пришлось годами ждать дебюта. Винисиус перешел в июле 2018-го, а дебютировал в основе «Реала» уже в сентябре, потом стал забивать и ассистировать, запомнился в Лиге чемпионов.
Ровно та же история с Родриго – всего за два месяца добрался до основной команды, а в ЛЧ вообще оформил хет-трик. Так что оба – уже давно в обойме испанского суперклуба. Интересно, попадет ли через несколько месяцев в их компанию Рейньер.