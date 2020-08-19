Рейньер

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«Реал» на два года отдал Рейньера дортмундской «Боруссии»
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Почему «Реал» так полюбил бразильцев? Все дело в деньгах, суперскауте и еще чуть-чуть в Неймаре
#Реал
«Реал» опять вываливает кучу денег за парня из Бразилии. Сейчас – за нового Кака, фаната Зизу и чемпиона в 17 лет
#Реал
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