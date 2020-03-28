Почему «Реал» так полюбил бразильцев? Все дело в деньгах, суперскауте и еще чуть-чуть в Неймаре

В 2015 году Marca писала о человеке, чья роль была ключевой в трансферах Лукаса Силвы и Мартина Эдегора: «Хуни Калафат год назад стал главой «Реала» по подбору игроков из Южной Америки – рынка, который прекрасно ему знаком, а несколько месяцев назад – назначен руководителем отдела по международным делам клуба».

С Силвой и Эдегором у «Реала» по разным причинам не сложилось: у бразильца врачи сначала не выявили проблемы с сердцем, но они сказались позже, а норвежцу пришлось скитаться по арендам (сезон-2019/20 Эдегор проводит здорово, так что шанс еще есть). Главной же ошибкой Калафата был факт перехода в «Барселону» Неймара.

«Реал» вел Неймара, когда тому было 13 лет – тогда он впервые посетил Мадрид, провел три недели в шикарном отеле, тренировался с Роналдо и Зиданом, ужинал с Робиньо и в будущем готовился перейти именно в «Реал». Агентские игры и прочие околофутбольные дела вывели Неймара в «Барселону», что было шоком для Флорентино Переса. «Реал» не только упустил будущую суперзвезду, невероятно ценный актив, но еще и никак не помешал ему уйти в стан злейшего врага.