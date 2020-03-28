Почему «Реал» так полюбил бразильцев? Все дело в деньгах, суперскауте и еще чуть-чуть в Неймаре
Что мы помним о бразильцах в «Реале» 15-20-летней давности? Сразу же вспоминаются Роберто Карлос и Роналдо, в меньшей степени – Робиньо и Кака, еще чуть в меньшей – не слишком приметные персонажи вроде Баптисты или Сисиньо.
Сейчас в клубе шесть бразильских игроков, и делятся они на два типа – неприкасаемые лидеры вроде Марсело и Каземиро и очень перспективная молодежь, на которую серьезно рассчитывают в будущем – Милитао, Рейньер, Родриго и Винисиус. Из этой четверки Милитао – самый старший (22 года), трем остальным еще нет и 20 лет.
В 2015 году Marca писала о человеке, чья роль была ключевой в трансферах Лукаса Силвы и Мартина Эдегора: «Хуни Калафат год назад стал главой «Реала» по подбору игроков из Южной Америки – рынка, который прекрасно ему знаком, а несколько месяцев назад – назначен руководителем отдела по международным делам клуба».
С Силвой и Эдегором у «Реала» по разным причинам не сложилось: у бразильца врачи сначала не выявили проблемы с сердцем, но они сказались позже, а норвежцу пришлось скитаться по арендам (сезон-2019/20 Эдегор проводит здорово, так что шанс еще есть). Главной же ошибкой Калафата был факт перехода в «Барселону» Неймара.
«Реал» вел Неймара, когда тому было 13 лет – тогда он впервые посетил Мадрид, провел три недели в шикарном отеле, тренировался с Роналдо и Зиданом, ужинал с Робиньо и в будущем готовился перейти именно в «Реал». Агентские игры и прочие околофутбольные дела вывели Неймара в «Барселону», что было шоком для Флорентино Переса. «Реал» не только упустил будущую суперзвезду, невероятно ценный актив, но еще и никак не помешал ему уйти в стан злейшего врага.
Калафат не мог повлиять на трансфер полностью. Но с тех пор пытался исправить ошибку. Да, в 2013-м Неймар перешел в «Барсу», но тем же летом «Реал» подписал Каземиро, который хоть и задержался на год в аренде, зато в будущем стал сверхважным элементом в центре поля у мадридского клуба. Тем более достался Каземиро «Реалу» всего за каких-то шесть миллионов евро – сейчас эта сумма видится просто смешной.
Курс на закупку молодых бразильцев отчетливо виден уже года полтора. В меньшей степени в него вписывается защитник Эдер Милитао – покупать его пришлось все же через «Порту», который всего за семь миллионов приобрел его в 2018-м, а через год отправил в «Реал» за 50. Но зато отлично подходят три юнца – Винисиус, Родриго и Рейньер.
- Лето-2018. За 18-летнего Винисиуса заплатили 45 млн евро;
- Лето-2019. 45 млн евро выплачены за 18-летнего Родриго;
- Зима-2020. 18-летний Рейньер переходит за 30 млн.
Каждая из этих сделок состоялась благодаря Калафату. Он – испанец, но свободно говорит по-португальски, так как большую часть детства провел в Сан-Паулу. Был журналистом, аналитиком, а знания южноамериканского рынка привели в «Реал» где Калафат стремительно прогрессировал и вырос в руководителя.
Одна из главных черт Калафата – умение договариваться с семьей и агентами. «Это особенно важно для Бразилии, где примерно 90% игроков произошли из бедных семей», – подчеркнул Джефф Ветере, бывший скаут «Реала». Того же Винисиуса Калафат вел 14 месяцев – встречался с игроком и его близкими, знал все об этих людях, хорошо сошелся с агентом игрока.
За Родриго Хуни вообще наблюдал с его 13 лет. Внимательно следив за игроком, Калафат сыграл решающую роль в его своевременном переходе, «Реал» опередил «ПСЖ», «Барселону» и дортмундскую «Боруссию». «Он всегда был профессионален и честен, он не составляет контракты, его задача – представить «Реал», как идеальное место для развития потенциала», – объяснял Ник Аркури, агент Родриго.
По поводу Рейньера Хуни общался с его семьей в течение трех лет, процесс начался, когда он работал над сделкой по Винисиусу. Уровень компетентности Калафата возвысил и уровень доверия к нему со стороны бразильских клубов, того же «Фламенго», который продал «Реалу» Винисиуса и Рейньера.
Спортивный директор «Фламенго» Родриго Каэтано объяснил, как в случае с бразильскими игроками меняется мир: «У большинства клубов нет резервных или молодежных команд, потому что бразильцы всегда очень рано определяют талантливых игроков и быстро попадают в первую команду. В этот момент их замечают европейские клубы». Так из бразильской лиги исчезают таланты почти сразу же после того, как фанаты едва успевают их заметить и оценить потенциал.
Профессионализм Хуни Калафата и умение вести дела без лишнего шума позволяют «Реалу» вытаскивать из Бразилии суперодаренных игроков в раннем возрасте. Флорентино Пересом официально никогда не анонсировалась стратегия закупа бразильской молодежи, но о ней говорят все чаще – в последние полтора года в «Реал» перешли сразу три 18-летних игрока, за которых вывалили 120 миллионов евро.
Потенциал Винисиуса еще далеко не раскрыт, его игра пока оставляет больше вопросов, но факт: в основе он появляется почти регулярно. Потенциал Родриго показала Лига чемпионов, где он понаставил кучу рекордов всего за один матч с «Галатасараем». На очереди Рейньер, у которого пока было мало времени себя проявить.
Во всей этой истории не меньшую ценность имеет потенциал Калафата и его уже немалый накопленный за последние годы опыт. Возможно, фейл с покупкой Неймара даже повлиял положительно – «Реал» с тех пор четырежды выиграл Лигу чемпионов, а главный человек по южноамериканским трансферам больше не позволяет себе больших ошибок.