Фламенго

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
«Палмейрас» выиграл Кубок Либертадорес 🏆
#Кубок Либертадорес
Футбол
Определились все полуфиналисты Кубка Либертадорес. Бразильские клубы попадут в финал в третий раз подряд
#Кубок Либертадорес
Футбол
«Интернасьонал» упустил первое за 42 года чемпионство в бразильской Серии А. Победителем стал «Фламенго»
#Чемпионат Бразилии
Футбол
Болельщик из Бразилии заплатил миллион реалов, чтобы игрок его клуба сыграл в решающем матче. Но того удалили
#Чемпионат Бразилии
Футбол
Жорже Жезуш покинул «Фламенго» и возглавил «Бенфику»
#Бенфика
Футбол
Что означает победа «Ливерпуля» на клубном ЧМ
#Ливерпуль
Все новости
Материалы
Фанат «Фламенго» сделал фанатке «Палмейраса» предложение перед финалом Кубка Либертадорес. Она согласилась, хотя вокруг все кричали: «Нет!»
#Кубок Либертадорес
Герой финала Кубка Либертадорес: забил гол в дополнительное время и симулировал адскую боль после похлопывания судьи
#палмейрас
Отец легенды футбола Зико не видел игру сына вживую. Искусственный интеллект воссоздал его голос – Зико расплакался на стадионе 💔
#Зико
11 самых красивых голов года. Суарес, Сон и девушка из Коста-Рики
#ФИФА
Бразильский вратарь 10 лет назад убил и расчленил любовницу. Сейчас он на свободе: подписал контракт и счастлив с женой
#Бруно Фернандес
«Реал» опять вываливает кучу денег за парня из Бразилии. Сейчас – за нового Кака, фаната Зизу и чемпиона в 17 лет
#Реал
Все материалы