Фламенго

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Футбол
«Палмейрас» выиграл Кубок Либертадорес 🏆
#Кубок Либертадорес
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Футбол
Определились все полуфиналисты Кубка Либертадорес. Бразильские клубы попадут в финал в третий раз подряд
#Кубок Либертадорес
Футбол
«Интернасьонал» упустил первое за 42 года чемпионство в бразильской Серии А. Победителем стал «Фламенго»
#Чемпионат Бразилии
Футбол
Болельщик из Бразилии заплатил миллион реалов, чтобы игрок его клуба сыграл в решающем матче. Но того удалили
#Чемпионат Бразилии
Футбол
Жорже Жезуш покинул «Фламенго» и возглавил «Бенфику»
#Бенфика
Футбол
Что означает победа «Ливерпуля» на клубном ЧМ
#Ливерпуль