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#Кубок Либертадорес #Фламенго #Атлетико Минейро #Барселона Гуаякиль #палмейрас

Определились все полуфиналисты Кубка Либертадорес. Бразильские клубы попадут в финал в третий раз подряд

2 часа назад

В Южной Америке завершились четвертьфиналы Кубка Либертадорес. После них определились все полуфинальные пары:

🇧🇷 «Палмейрас» – 🇧🇷 «Атлетико Минейро»

🇪🇨 «Барселона Гуаякиль» – 🇧🇷 «Фламенго»

Команда из Бразилии гарантированно попадет в финал турнира. Если она победит, то это будет третья победа бразильской команды подряд Кубке.

🏆 2019. «Фламенго»

🏆 2020. «Палмейрас»

Наибольшее число побед в Кубке Либертадорес было у аргентинских команд. «Индепендьенте» брал титул семь раз, «Бока Хуниорс» – шесть.

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