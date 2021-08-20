Определились все полуфиналисты Кубка Либертадорес. Бразильские клубы попадут в финал в третий раз подряд

В Южной Америке завершились четвертьфиналы Кубка Либертадорес. После них определились все полуфинальные пары:

🇧🇷 «Палмейрас» – 🇧🇷 «Атлетико Минейро»

🇪🇨 «Барселона Гуаякиль» – 🇧🇷 «Фламенго»

Команда из Бразилии гарантированно попадет в финал турнира. Если она победит, то это будет третья победа бразильской команды подряд Кубке.

🏆 2019. «Фламенго»

🏆 2020. «Палмейрас»

Наибольшее число побед в Кубке Либертадорес было у аргентинских команд. «Индепендьенте» брал титул семь раз, «Бока Хуниорс» – шесть.