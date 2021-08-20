Кубок Либертадорес
палмейрас
Фламенго
Атлетико Минейро
Барселона Гуаякиль
Определились все полуфиналисты Кубка Либертадорес. Бразильские клубы попадут в финал в третий раз подряд
2 часа назад
В Южной Америке завершились четвертьфиналы Кубка Либертадорес. После них определились все полуфинальные пары:
🇧🇷 «Палмейрас» – 🇧🇷 «Атлетико Минейро»
🇪🇨 «Барселона Гуаякиль» – 🇧🇷 «Фламенго»
Команда из Бразилии гарантированно попадет в финал турнира. Если она победит, то это будет третья победа бразильской команды подряд Кубке.
🏆 2019. «Фламенго»
🏆 2020. «Палмейрас»
Наибольшее число побед в Кубке Либертадорес было у аргентинских команд. «Индепендьенте» брал титул семь раз, «Бока Хуниорс» – шесть.
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