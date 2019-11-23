Перенесенный в другую страну финал и раскрашенная статуя Христа – о, это Кубок Либертадорес
Что происходит вокруг финала Кубка Либертадорес
В этом году в финале Кубка Либертадорес зарубятся «Фламенго» и «Ривер Плейт». И изначально финал Кубка Либертадорес-2019 должен был пройти в столице Чили Сантьяго. Но из-за беспорядков, которые начались протестами из-за повышения цен на проезд в метро и закончились массовыми столкновениями протестующих с полицией, матч перенесли из Чили в Перу (в Лиму).
В связи с этим «Ривер Плейт» замутил интересную акцию – арендовал несколько автобусов, чтобы они организованно добрались до финала. 50 часов в пути на дорогу в 3900 километров. По дороге – вид прекрасных Анд. В нашем телеграм-канале сделали небольшую подборку из красоты, которую увидят фаны «Ривер Плейта» на своем пути.
У «Фламенго» был свой классный перформанс. Клуб договорился с администрацией Рио-Де-Жанейро, и в ночь перед матчем статую Христа раскрасили в клубные цвета «Фламенго».
На фоне истерии, сложившейся вокруг статуса финального матча, получился скандал. В порту Лимы произошла массовая потасовка – фанаты «Ривер Плейта» ухали в сторону бразильцев и изображали жестами обезьян. Интересно, что перуанская полиция при этом бездействовала и приняла хоть какие-то меры только после небольшой стычки болельщиков.
И это не единственная проблема полиции. На официальном сайте полиции Лимы вышло заявление о том, что за день до финала неизвестные 119 раций и куча радиосоставляющих (кабели, батареи и зарядные устройства). Полиция уже ищет преступников, также за 12 часов до начала матча провела дополнительные проверочные работы на стадионе.
Еще один интересный факт перед финалом: тренеры за сутки назвали футболистов, которые начнут матч в старте. «У меня нет секретов. Иногда это самое большое оружие», – сказал главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо.
Болельщики надеются на «Фламенго». У него идеальный состав, и это его основная фишка
В твиттере болельщики «Фламенго» устроили ад (серьезно: наберите тег «Flamengo» и обалдеете от уровня поддержки и надежды): все верят и надеются на то, что команда возьмет Кубок Либертадорес впервые за 38 лет.
Журналисты ESPN говорят, что сейчас у «Фламенго» есть идеальная возможность, чтобы повторить успех из прошлого века. У «Фламенго» классный состав. Изначально были Диего, Витиньо, Диего Алвес, Родриго Кайо. Плюс летом туда пришли Филипе Луис (из «Атлетико», свободный агент), Рафинья (из «Баварии», свободный агент), Пабло Мари (из «Сити» за 1,7 миллиона), Жерсон (куплен у «Ромы» практически за 12 миллионов), Габигол (арендован у «Интера»). Последний – главный герой этого состава «Фламенго».
Габигол – тот самый футболист, который приехал в «Интер» вместе с личными стилистом и физиотерапевтом в статусе молодой суперзвезды и жестко провалился. Сейчас он вернулся в Бразилию и набрал неплохую форму. У него 22 гола в 26 матчах бразильской Серии А и 7 голов в Кубке Либертадорес.
О Габиголе главный тренер «Фламенго» Жорже Жезус говорит так: «Мы надеемся на него. Пока не понимаем, чем закончится его история во «Фламенго»: можно ли будет его выкупить или «Интер» поставит огромный ценник. Важно понимать, что это наш самый опасный форвард. Надеемся на него в финале Кубка».
Сейчас «Фламенго» идет на первом месте таблицы чемпионата Бразилии с 13-очковым отрывом от «Палмейраса», а его игроки – лучшие в лиге по показателям. Габигол и Веллингтон Паулиста – главные бомбардиры (забили 22 и 18 мячей соответственно). Де Арраскаета и Габигол – первый и третий ассистенты лиги (10 и 7 голевых передач).
В «Ривер Плейте» верят в тренера. У него уже есть две победы в Кубке Либертадорес – хочет еще одну и аргентинское золото
У «Ривер Плейта» козырей меньше (по составу «Фламенго» дерзко вырывается вперед). Главный – тренер Марсело Гальярдо.
Гальярдо называют самым перспективным тренером чемпионата Аргентины прямо сейчас. При средних ресурсах он выжимает максимум из «Ривера»: идет на четвертом месте в чемпионате Аргентины. Хотя он говорит, что «Ривер» по ходу сезона поднимется выше.
Гальярдо уважают в Аргентине за нестандартные решения. Перестроить тактику с расстановки в одного нападающего на схему с двумя форвардами во время дерби с «Бокой» – легко. Сыграть в три форварда (так «Ривер» не играл почти никогда) – пожалуйста.
У Гальярдо к 43 годам 8 лет тренерской карьеры, победы в чемпионате Уругвая, в Кубке (дважды) и Суперкубке Аргентины, две победы в Кубке Либертадорес. «Моя мечта – сделать «Ривер Плейт» чемпионом Аргентины. Только после этого я задумаюсь о переходе в другой клуб. Ну и, конечно, еще раз выиграть Кубок Либертадорес. Пресса называет «Фламенго» фаворитом? Что же, пожалуйста. Только пусть фаворит выйдет против нас в финале и покажет свое превосходство», – говорит Гальярдо.
Чемпионом «Ривер Плейт» не был 5 лет, а вот потенциальные клубы для Гальярдо уже есть. На фоне не очень хорошей ситуации вокруг Эрнесто Вальверде в «Барселоне» появляются слухи о том, что «Барса» заинтересована в приглашении Гальярдо. Дело даже дошло до того, что Гальярдо комментировал это:
«Никто не выходил на меня, чтобы начать переговоры, особенно зная о том, какая важная часть сезона у нас – мы проводим ключевые матчи. Конечно, ничто не отвлекает меня от главных целей. Я не могу повторять слухи».
А это атмосфера перед финалом Кубка Либертадорес. Посмотрите, как живо и ярко: