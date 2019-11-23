Перенесенный в другую страну финал и раскрашенная статуя Христа – о, это Кубок Либертадорес

Что происходит вокруг финала Кубка Либертадорес

В этом году в финале Кубка Либертадорес зарубятся «Фламенго» и «Ривер Плейт». И изначально финал Кубка Либертадорес-2019 должен был пройти в столице Чили Сантьяго. Но из-за беспорядков, которые начались протестами из-за повышения цен на проезд в метро и закончились массовыми столкновениями протестующих с полицией, матч перенесли из Чили в Перу (в Лиму).

В связи с этим «Ривер Плейт» замутил интересную акцию – арендовал несколько автобусов, чтобы они организованно добрались до финала. 50 часов в пути на дорогу в 3900 километров. По дороге – вид прекрасных Анд. В нашем телеграм-канале сделали небольшую подборку из красоты, которую увидят фаны «Ривер Плейта» на своем пути.

У «Фламенго» был свой классный перформанс. Клуб договорился с администрацией Рио-Де-Жанейро, и в ночь перед матчем статую Христа раскрасили в клубные цвета «Фламенго».