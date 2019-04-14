Судья подарил карточки фанату с синдромом Дауна. История из Кубка Либертадорес
В матче четвертого тура Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» легко вынесла 4:0 команду «Хорхе Вильстерманн» из Боливии. Соперник почти лишился шансов на выход в следующий этап, у «Боки» решающие сражения еще впереди.
Матч обслуживал перуанский судья Диего Аро. Он был заметен – поставил пенальти и семь раз предъявлял желтую карточку. Судьба карточки – главная тема вокруг матча, поскольку результат никого не удивил – одна команда была гораздо сильнее другой.
Судья подошел к трибуне, где сидели фанаты «Боки», и протянул одному из них свои карточки. Подарок получил парень по имени Матиас, который пришел на игру с семьей. У Матиаса диагностирован синдром Дауна. Он занимается в футбольной школе «Боки» по специальной программе, а на стадион получил приглашение от благотворительной организации.
Диего Аро – арбитр ФИФА с 2013 года, он обслуживал матчи молодежного ЧМ U-20 пару лет назад, а запомнился тем, что раздал сразу семь желтых карточек в первом тайме игры США – Саудовская Аравия. Матч закончился со счетом 1:1, а ворота американцев защищал сын Юргена Клинсманна – Джонатан.
«Я видел этого парня перед игрой, – рассказал Аро об эпизоде с Матиасом. – Он хотел футболку «Боки», он также приветствовал нас, судей. Я подошел к нему после игры. Честно говоря, пришлось проявить усилие, чтобы не заплакать».
Красивый момент с оттенком глубокой грусти.