Бока Хуниорс
Кубок Либертадорес
Диего Аро
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#Бока Хуниорс #Диего Аро #Кубок Либертадорес

Судья подарил карточки фанату с синдромом Дауна. История из Кубка Либертадорес

14 апреля 2019, 13:57

В матче четвертого тура Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» легко вынесла 4:0 команду «Хорхе Вильстерманн» из Боливии. Соперник почти лишился шансов на выход в следующий этап, у «Боки» решающие сражения еще впереди. 

Матч обслуживал перуанский судья Диего Аро. Он был заметен – поставил пенальти и семь раз предъявлял желтую карточку. Судьба карточки – главная тема вокруг матча, поскольку результат никого не удивил – одна команда была гораздо сильнее другой. 

Судья подошел к трибуне, где сидели фанаты «Боки», и протянул одному из них свои карточки. Подарок получил парень по имени Матиас, который пришел на игру с семьей. У Матиаса диагностирован синдром Дауна. Он занимается в футбольной школе «Боки» по специальной программе, а на стадион получил приглашение от благотворительной организации. 

Диего Аро – арбитр ФИФА с 2013 года, он обслуживал матчи молодежного ЧМ U-20 пару лет назад, а запомнился тем, что раздал сразу семь желтых карточек в первом тайме игры США – Саудовская Аравия. Матч закончился со счетом 1:1, а ворота американцев защищал сын Юргена Клинсманна – Джонатан.  

«Я видел этого парня перед игрой, – рассказал Аро об эпизоде с Матиасом. – Он хотел футболку «Боки», он также приветствовал нас, судей. Я подошел к нему после игры. Честно говоря, пришлось проявить усилие, чтобы не заплакать». 

Красивый момент с оттенком глубокой грусти. 

Все фото: Твиттер BOCA Social
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