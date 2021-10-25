Бока Хуниорс

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«Барселона» и «Бока Хуниорс» проведут товарищеский матч в память о Марадоне. Игра пройдет в Саудовской Аравии
#Диего Марадона
Футбол
«Бока» и «Атлетико Минейро» устроили потасовку после игры Кубка Либертадорес. Полиция применила перцовые баллончики
#Кубок Либертадорес
Футбол
Маркос Рохо перешел в «Бока Хуниорс»
#Маркос Рохо
Футбол
Хакеры украли полмиллиона евро из трансфера Паредеса из «Зенита» в «ПСЖ»
#Леандро Паредес
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Футболист «Арсенала» после смерти мамы отказался от Европы. В ночь ее смерти он решил: только «Бока Хуниорс»
#Лукас Торрейра
Тевес в «Боке» защитил фаната от полиции, забил чемпионский гол и отказался от денег в пандемию. Зимой он завершит карьеру
#Карлос Тевес
Как живет пацан, который одновременно сын Агуэро, внук Марадоны и крестник Месси
#Бенджамин Агуэро
Это не «Бока» выбрала Де Росси – это Де Росси сам выбрал «Боку»
#Даниеле Де Росси
Судья подарил карточки фанату с синдромом Дауна. История из Кубка Либертадорес
#Бока Хуниорс
#Бока Хуниорс
Фанат сделал тату с QR-кодом, который ведет на видео о победе его клуба над злейшим соперником. Кое-что пошло не так
#Ривер Плейт
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