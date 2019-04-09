Лионель Скалони
Аргентина
Главного тренера сборной Аргентины сбила машина. У него ушибы и порезы на лице
09 апреля 2019, 15:11
По информации Infobae, это случилось, на Мальорке, когда Лионель Скалони ехал на велосипеде. Его доставили в одну из местных клиник с несколькими травмами: из-за удара о булыжники он получил ушибы лица и порезы.
Официальный твиттер сборной Аргентины говорит, что Скалони уже выписан из больницы и поехал домой (у него есть жилье на Мальорке).
Чуть позже сам Скалони опубликовал селфи после больницы: он поблагодарил всех за поддержку и подтвердил, что едет домой.
Что надо знать про Скалони:
- Ему 40 лет.
- Он работал помощником прошлого главного тренера Аргентины Хорхе Сампаоли.
- Осенью его назначили исполняющим обязанности на пару товарищеских матчей, в конце ноября подписали как полноценнного тренера.
- На данный момент сборная при Скалони провела 8 товарищеских матчей: 5 побед, ничья и 2 поражения.
- При Скалони в сборную вызывается много новичков и тех, кто сыграл за нее мало матчей.
- Скалони вызвал Месси в сборную только в марте. До этого тот не играл с ЧМ-2018.
- При нем карьеру в сборной закончил Гонсало Игуаин.
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