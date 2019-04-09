Лионель Скалони
Аргентина
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#Лионель Скалони #Аргентина

Главного тренера сборной Аргентины сбила машина. У него ушибы и порезы на лице

09 апреля 2019, 15:11

По информации Infobae, это случилось, на Мальорке, когда Лионель Скалони ехал на велосипеде. Его доставили в одну из местных клиник с несколькими травмами: из-за удара о булыжники он получил ушибы лица и порезы.

Официальный твиттер сборной Аргентины говорит, что Скалони уже выписан из больницы и поехал домой (у него есть жилье на Мальорке).

Чуть позже сам Скалони опубликовал селфи после больницы: он поблагодарил всех за поддержку и подтвердил, что едет домой.

Что надо знать про Скалони:

  • Ему 40 лет.
  • Он работал помощником прошлого главного тренера Аргентины Хорхе Сампаоли.
  • Осенью его назначили исполняющим обязанности на пару товарищеских матчей, в конце ноября подписали как полноценнного тренера.
  • На данный момент сборная при Скалони провела 8 товарищеских матчей: 5 побед, ничья и 2 поражения.
  • При Скалони в сборную вызывается много новичков и тех, кто сыграл за нее мало матчей.
  • Скалони вызвал Месси в сборную только в марте. До этого тот не играл с ЧМ-2018.
  • При нем карьеру в сборной закончил Гонсало Игуаин.
Один важный текст про Месси и Аргентину:
Пора разобраться со слухами, что Месси − теневой президент. Влияет на трансферы и сам выбирает состав
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