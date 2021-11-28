Кубок Либертадорес

Дата основания
1960 г.
Наиболее титулованный клуб
Индепендьенте (7)
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Футбол
«Палмейрас» выиграл Кубок Либертадорес 🏆
#Кубок Либертадорес
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Определились все полуфиналисты Кубка Либертадорес. Бразильские клубы попадут в финал в третий раз подряд
#Кубок Либертадорес
Футбол
«Бока» и «Атлетико Минейро» устроили потасовку после игры Кубка Либертадорес. Полиция применила перцовые баллончики
#Кубок Либертадорес
Футбол
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#Ривер Плейт
Футбол
«Палмейрас» – победитель Кубка Либертадорес. Только цифры о матче
#палмейрас
Футбол
В матче Кубка Либертадорес судья удалил 8 футболистов. Позже турнир закрыли из-за коронавируса
#Кубок Либертадорес
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Материалы
Фанат «Фламенго» сделал фанатке «Палмейраса» предложение перед финалом Кубка Либертадорес. Она согласилась, хотя вокруг все кричали: «Нет!»
#Кубок Либертадорес
Герой финала Кубка Либертадорес: забил гол в дополнительное время и симулировал адскую боль после похлопывания судьи
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Такого гола вы точно не видели: вратарь забил со штрафного низом под стенкой
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Проиграть два финала еврокубков, пережить атаку фанатов и стать великим в Бразилии. Жезуш пришел к мечте в 65 лет
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Габигол выточил тело: сел на диету из овсянки и белка, стимулирует мышцы током, весь забился тату
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Они засветились в Европе, а теперь подарили «Фламенго» триумф в Кубке Либертадорес
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