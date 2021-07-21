Кубок Либертадорес
Бока Хуниорс
Атлетико Минейро
«Бока» и «Атлетико Минейро» устроили потасовку после игры Кубка Либертадорес. Полиция применила перцовые баллончики
2 часа назад
«Бока Хуниорс» вылетели из Кубка Либертадорес, проиграв в 1/8 финала «Атлетико Минейро» (0:0, 1:3 по пенальти). После матча в подтрибунном помещении произошла потасовка с участием игроком, членов тренерского штаба и полиции.
- Игроки «Боки» были недовольны судейством. В основное время арбитр отменил гол после просмотра VAR. Игра перешла в серию пенальти, где команда проиграла.
- «Атлетико» утверждает, что игроки после матча пытались попасть в судейскую, но охрана не впускала их. Тогда они направились в раздевалку «Атлетико», после чего началась драка представителей двух клубов.
- Из роликов в соцсетях следует, что игроки «Боки» пробовали сломать дверь в раздевалку металлическим ограждением. В ответ полиция применила перцовые баллончики.
Никто не получил серьезных травм. «Атлетико» написал, что никого не задержали, но представители «Боки» поехали, чтобы дать показания. Пока информации о санкциях нет.
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