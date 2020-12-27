В Бразилии одинокий фанат клуба стал его президентом и выиграл трофей. Отдельный восторг – два фото разных лет
В соцсетях разгуливает такая фотография:
- В 2012 году одинокий фанат бразильского клуба «Санта Крус» смотрит за матчем на стадионе.
- В 2020-м он же – уже с кубком – как президент.
«Санта Крус» – небольшой клуб из муниципалитета Санта-Крус-ду-Сул. Основан более сотни лет назад, выступает на семитысячном стадиончике, играет в бразильской Лиге Гаушу (это чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул).
Человек на фото – Тьяго Реч. Раньше он работал журналистом в Порту-Аллегри (это столица штата Риу-Гранди-ду-Сул) и сильно болел за «Санта Крус». В какой-то момент Реч решился на переезд за 150 км от столицы – он был принят на работу в «Санта Крус» в качестве пресс-атташе. То фото сделано во время разгромного поражения от «Гремио».
В 2012 году большой финансовый кризис накрыл клуб, так «Санта Крус» отправился во второй дивизион Гаушу, и надежд на возрождение практически не было. В 2014-м Реч в качестве пресс-атташе собрал консультантов, которым представил идеи по выступлению в Кубке FGF – кубковом турнире штата.
«Они спросили, хочу ли я стать президентом клуба. В итоге я согласился», – вспоминал Реч. Изначально это и было его желанием, когда он приходил в клуб. Его хорошо знали болельщики и персонал, в какой-то степени приход Реча был проблеском надежды для «Санта Круса». В 27 лет он стал президентом.
Все получилось далеко не сразу. Реч рассказывал, что через год покинул клуб, думая, что больше не вернется, но все же снова стал работать в 2018-м, когда у «Санта Круса» снова стало плохо с деньгами. «На совете директоров у нас – три, четыре, пять человек. Все это сложно. Очень мало ресурсов, чтобы оплачивать счета. Приходится постоянно ходить с протянутой рукой».
И все-таки бюджет увеличился, возможности чуть расширились. Помогли и деньги от перехода голкипера Тьяго Волпи в «Сан-Паулу», так как тот раньше тренировался в «Санта Крусе». Процент клуб получил и от продажи Педро Энрике, который сейчас играет за турецкий «Кайсериспор». «Я вложил и свои деньги, деньги семьи, за это время постоянно слышал «нет», но всегда мечтал выиграть титул», – говорил Реч.
Победа в Кубке FGF дает возможность попасть в Кубок Бразилии, потому это было большой целью – квалифицироваться туда и привезти какую-нибудь топовую бразильскую команду. Например, в 2018 году из того же штата туда попала «Авенида» и в первом же круге выбила «Гуарани», а потом еще играла с «Коринтиансом» (уступила 2:4).
Реч и «Санта Крус» хотят так же и имеют полное право мечтать, ведь в 2020-м Кубок FGF выиграли именно они. Двухматчевое противостояние в финале, 3:1 и 1:3, победа по пенальти 4:3 и настоящее счастье.
Еще один праздник будет уже в 2021 году, когда «Санта Крус» сыграет в Кубке Бразилии. «Шутим, что хотим провести матч на «Маракане», – говорит Реч. Значит, теперь нужно добраться до игры с «Фламенго».