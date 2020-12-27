В Бразилии одинокий фанат клуба стал его президентом и выиграл трофей. Отдельный восторг – два фото разных лет

«Санта Крус» – небольшой клуб из муниципалитета Санта-Крус-ду-Сул. Основан более сотни лет назад, выступает на семитысячном стадиончике, играет в бразильской Лиге Гаушу (это чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул).

Человек на фото – Тьяго Реч. Раньше он работал журналистом в Порту-Аллегри (это столица штата Риу-Гранди-ду-Сул) и сильно болел за «Санта Крус». В какой-то момент Реч решился на переезд за 150 км от столицы – он был принят на работу в «Санта Крус» в качестве пресс-атташе. То фото сделано во время разгромного поражения от «Гремио».

В 2012 году большой финансовый кризис накрыл клуб, так «Санта Крус» отправился во второй дивизион Гаушу, и надежд на возрождение практически не было. В 2014-м Реч в качестве пресс-атташе собрал консультантов, которым представил идеи по выступлению в Кубке FGF – кубковом турнире штата.