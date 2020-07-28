Главный скаут «Гронингена» – 21-летний парень. Начал так: просто скучал на каникулах и написал текст

Он с 15 лет писал для сайта Tussen de Linies, где обсуждается футбольная тактика, и работал для аналитической компании SciSports. Фледдерус привел его в «Гронинген» на должность видеоскаута в начале прошлого сезона, менее чем через год Бейвинк дорос до главы скаутской службы.

В феврале 2020-го Бейвинк рассказал о себе немного больше.

• Когда было 15 лет – как-то заскучал в Boxing Day и набрал текст об опорных полузащитниках для Tussen de Linies, а однажды написал прямо Арнольду Брюггинку (известный голландский футболист, сейчас – комментатор на ТВ) – познакомились, вместе ездили на матчи и много общались.

• Когда он работал в SciSports, Фледдерус постоянно бывал в офисе компании, тогда он играл левого защитника в «Хераклесе» и хотел больше знать о соперниках. Потом Фледдерус стал техническим директором в клубе, а когда перебрался в «Гронинген» – позвал Бейвинка с собой.

• В работе видеоскаутом Бейвинк смотрит два матча в день, на третьем уровень концентрации уже падает. С прошлого сентября – просматривал около 500 игроков, но это выглядит как работа мечты: просмотр футбола в качестве заработка.