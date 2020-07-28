Главный скаут «Гронингена» – 21-летний парень. Начал так: просто скучал на каникулах и написал текст
Интересное назначение в седьмой команде чемпионата Голландии:
Что сказал на это технический директор Марк-Ян Фледдерус: «Как будет выглядеть скаутинг через четыре года: более 60% – офисная работа, менее 40% – просмотр вживую». По его словам, бывший глава скаутской службы Петер Молмакер лучше чувствует себя в работе вне офиса, тогда как Бейвинку привычны офисные функции, как скауту, который много работает с видео.
Он также подчеркнул, что такая работа хорошо сочетается с качествами и амбициями Бейвинка.
Сам Бейвинк благодарит за вызов:
Он с 15 лет писал для сайта Tussen de Linies, где обсуждается футбольная тактика, и работал для аналитической компании SciSports. Фледдерус привел его в «Гронинген» на должность видеоскаута в начале прошлого сезона, менее чем через год Бейвинк дорос до главы скаутской службы.
В феврале 2020-го Бейвинк рассказал о себе немного больше.
• Когда было 15 лет – как-то заскучал в Boxing Day и набрал текст об опорных полузащитниках для Tussen de Linies, а однажды написал прямо Арнольду Брюггинку (известный голландский футболист, сейчас – комментатор на ТВ) – познакомились, вместе ездили на матчи и много общались.
• Когда он работал в SciSports, Фледдерус постоянно бывал в офисе компании, тогда он играл левого защитника в «Хераклесе» и хотел больше знать о соперниках. Потом Фледдерус стал техническим директором в клубе, а когда перебрался в «Гронинген» – позвал Бейвинка с собой.
• В работе видеоскаутом Бейвинк смотрит два матча в день, на третьем уровень концентрации уже падает. С прошлого сентября – просматривал около 500 игроков, но это выглядит как работа мечты: просмотр футбола в качестве заработка.
• Поездки за границу тоже случаются. Чем удобно ездить на матчи низших лиг – там мало болельщиков, поэтому можно слушать, как игроки переговариваются – так легче понять менталитет игрока.
• Чем удобен видеопросмотр – не нужно тратить время и деньги на поездки, можно поставить матч на паузу или перемотать. Чем неудобен – качество показа не всегда хорошее, это касается и странных ракурсов, и не очень устойчивого изображения, если смотришь матчи низших лиг.
• Он постоянно контактирует с главным тренером и иногда помогает с анализом соперника.
• Агенты посылают данные о своих клиентах ежедневно. Особенно весело: «Защитник без клуба хотел у нас потренироваться. В его резюме было написано, что он забил 20 голов в прошлом сезоне».
• Работа скаута – 24/7. Даже по завершении рабочего дня вечером он просматривает клипы с игроками, а его девушка иногда просит его закрыть ноутбук.