В молодости Ван Дейк чуть не умер от болезни желудка. В больнице врачи предлагали ему написать завещание

После матча матча с «Эксельсиором» Ван Дейк почувствовал общее недомогание и небольшую боль в животе. На следующей день после игры у «Гронингена» был выходной, и бывший главный тренер команды Дик Люккьен не особо обратил на это внимание – за вечер перед тренировочным днем, по его мнению, Ван Дейк должен был оклиматься. Но во время тренировки Ван Дейк все еще хандрил, и Люккьен даже сказал ему пораньше уехать домой.

Клубные врачи приехали в дом Ван Дейка на следующий день. Они осмотрели его, диагностировали грипп и небольшую кишечную колику на фоне всей ситуации, посоветовали сходить в городскую поликлинику (где сказали то же самое) ради справки и уехали в расположение команды. Ван Дейку не стало лучше – поднималась температура, а боль в животе только усиливалась.

Сам Ван Дейк не очень любит вспоминать этот случай. Вот одна из редких фраз по теме: «У меня было такое чувство, что я умру. Мне звонила подруга, и я не мог с ней говорить – у меня не было сил. Я пару раз пробовал дойти от кровати до кухни – чтобы попить. Черт возьми, это было самое тяжелое испытание в моей жизни».

Через несколько дней боления он позвонил маме – та сразу же приехала и отправила его в другую больницу. Врачи диагностировали перитонит, аппендицит и почечную инфекцию. Ван Дейк перенес операцию, после которой восстанавливался два месяца.