В молодости Ван Дейк чуть не умер от болезни желудка. В больнице врачи предлагали ему написать завещание
Профессиональную карьеру Вирджил Ван Дейк начал в «Гронингене» – переходный этап в его жизни. О нем Ван Дейка говорил так: «Я почувствовал вкус профессионального футбола. Я заматерел и понял, что все мечты исполнились, что все теперь мне нужно пахать, чтобы стать игроком мирового уровня».
В марте 2012-го Ван Дейк попал в больницу с острым заболеванием желудка. Оно требовало срочной операции, ведь все могло закончиться летально.
После матча матча с «Эксельсиором» Ван Дейк почувствовал общее недомогание и небольшую боль в животе. На следующей день после игры у «Гронингена» был выходной, и бывший главный тренер команды Дик Люккьен не особо обратил на это внимание – за вечер перед тренировочным днем, по его мнению, Ван Дейк должен был оклиматься. Но во время тренировки Ван Дейк все еще хандрил, и Люккьен даже сказал ему пораньше уехать домой.
Клубные врачи приехали в дом Ван Дейка на следующий день. Они осмотрели его, диагностировали грипп и небольшую кишечную колику на фоне всей ситуации, посоветовали сходить в городскую поликлинику (где сказали то же самое) ради справки и уехали в расположение команды. Ван Дейку не стало лучше – поднималась температура, а боль в животе только усиливалась.
Сам Ван Дейк не очень любит вспоминать этот случай. Вот одна из редких фраз по теме: «У меня было такое чувство, что я умру. Мне звонила подруга, и я не мог с ней говорить – у меня не было сил. Я пару раз пробовал дойти от кровати до кухни – чтобы попить. Черт возьми, это было самое тяжелое испытание в моей жизни».
Через несколько дней боления он позвонил маме – та сразу же приехала и отправила его в другую больницу. Врачи диагностировали перитонит, аппендицит и почечную инфекцию. Ван Дейк перенес операцию, после которой восстанавливался два месяца.
Несколько фраз по его состоянию на тот момент:
1. Ван Дейк: «Я до сих пор помню трубки, торчащие из меня. Мне было страшно. В какой-то момент мне даже принесли на подпись бумаги, чтобы мое имущество досталось маме – на случай, если произойдет что-то действительно страшное».
2. Мама Ван Дейка: «Я молилась богу, чтобы с ним ничего не произошло. Это были одни из самых тяжелых дней в моей жизни. Вирджил сильно похудел, побледнел, ослабел. Врачи спасли моего мальчика».
3. Дик Люккьен: «Черт, он выглядел очень паршиво. Но он пытался нам улыбаться. Я видел, насколько ему тяжело, и я пытался подбодрить его – ему это было нужно. Он герой, молодец, справился с таким тяжелым моментом».
«Я был напуган до чертиков. Но эта болезнь сделала меня сильнее. Я мечтал о поле спустя неделю после операции. Я выздоравливал, некоторые парни из клуба приезжали ко мне в гости, проводили со мной много времени, чтобы я не скучал. Я восстанавливался два месяца, за это время я перечитал все книги, которые были в доме, пересмотрел все фильмы и сериалы. Это было ужасно тяжело».
Через два месяца после операции Ван Дейк вернулся к тренировкам. Дальше он выдал потрясающий сезон за «Гронинген» и уехал в «Селтик».