Фирмино − живая революция. Он создает новую позицию (опорный форвард!) и доказывает: можно гениально играть без мяча

Первый тренер Фирмино Гильере Фариас рассказывал: «Атакующим полузащитником Фирмино стал после 17 лет. У нас он был опорным. Он всегда умело и отбирал мяч, и созидал».

Для Клоппа Фирмино стал игроком, олицетворяющим его стиль. Хотя его купили, когда тренера еще не было в клубе. Позже он рассказывал:

«Я считал его одним из лучших в Бундеслиге. Поэтому, когда увидел, что «Ливерпуль» подписал Фирмино, подумал: «Как им это удалось?». Многим игрокам приходится напоминать, что им нужно принимать участие в игре без мяча и обороняться наравне с остальными. С Роберто такой проблемы нет и никогда не будет».

Фирмино сразу показал одноклубникам в «Ливерпуле», как нужно прессинговать и быстро включаться в отбор после потери. Фирмино называют «ложной девяткой», но этот ярлык не совсем ему подходит.

Ложная девятка в классическом понимании – игрок опускается к центру поля, получает мяч и оттуда либо идет вперед на дриблинге, либо отдает разрезающую передачу – так играл Лео Месси в «Барселоне» Гвардиолы.

У Фирмино другой набор приемов: он опускается в центр, чтобы стянуть соперника и освободить зоны для партнеров (когда команда с мячом), и отобрать мяч (когда команда без мяча).

Бывший партнер Фирмино по «Ливерпулю» анонимно рассказывал американскому изданию The Athletic, что ненавидит играть против Фирмино в АПЛ: «Он уводит вас туда, где вы не хотите быть. Если вы выдвигаетесь за ним слишком далеко, это оставляет место для двух других (Салаха или Мане). И вы остаетесь не у дел. Роберто похож на двух игроков в одном. Из-за него кажется, будто у «Ливерпуля» есть еще один человек на поле».

Без мяча Фирмино действует еще и как настоящий опорник, только делает это на других участках поля. Классический опорный вступает в борьбу у своей штрафной, а Фирмино наоборот – около чужой. Опорник занимается распасовкой на своей половине поля, а Фирмино – в финальной трети.

«Мне нравится опускаться вглубь поля и помогать команде защищаться, ведь потом нашей обороне предстоит бежать вперед и участвовать в атакующих действиях. Так чем мы отличаемся друг от друга? Мы делаем общее дело», – говорит Фирмино.