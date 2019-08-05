Мы неправильно понимаем все эти цифры про защитников. Поэтому, например, рекорд ван Дейка − ловушка
Вероятно, самый обсуждаемый эпизод Суперкубка Англии − момент, когда Габи Жезус обвел Вирджила ван Дейка. По данным статистической компании Opta, в последний раз ван Дейка проходили на дриблинге в марте 2018 года.
Серия держалась 65 матчей, много обсуждалась и подчеркивала статус лучшего защитника мира. Мы не будем спорить с тем, что ван Дейк – один из лучших защитников в футболе сейчас. Но его 16-месячная сухая серия без ошибок один в один – пыль в глаза. Такая же, как большая часть статистики, которая оценивает игру защитников.
Короткий ликбез с минимумом занудства − из трех пунктов.
1. Не путаем «обыграть» и «обежать»
Сразу разберемся с серией ван Дейка. Его действительно сложно обыграть один в один, и Жезус − красавец. Но непроходимость ван Дейка только в меньшей степени характеризует его крутость. Она подчеркивает стиль игры – ван Дейк редко выбрасывается на соперника, предпочитает держать позицию и боком бежать назад, когда против него разгоняются.
То есть да − обыграть ван Дейка в классическом понимании практически нереально. Но его можно обойти с помощью вертикального дриблинга. В прошлом сезоне соперники «Ливерпуля» демонстрировали такие проходы.
Статистические компании не засчитывают вертикальный дриблинг за обводки, потому что атакующий игрок не обыгрывает игрока, а уходит от него. Но какая разница, обыграл ли нападающий защитника или ушел от него, если он получил удобную позицию для удара?
2. Трактуя статистику, помним о разнице стилей
Любые цифры, оценивающие защитников, не показывают уровень, а лишь подчеркивают стиль игрока и его команды.
Самые наглядные примеры тоже из чемпионата Англии. В последние два сезона в десятку лучших защитников АПЛ по активным оборонительным действиям (отборы, перехваты, блоки, выносы, верховые единоборства) входят: Джеймс Тарковски, Бен Ми (оба «Бернли»), Шейн Даффи, Льюис Данк (оба «Брайтон»).
Странно видеть лучшие цифры у защитников, чьи команды заняли 15-е и 17-е место, правда?
Объяснение простое: «Бернли» и «Брайтон» – команды с самыми низкими оборонительным блоками в лиге в последние два сезона. То есть они защищаются ближе остальных к своим воротам и в целом чаще. Поэтому их центральные защитники – самые вовлеченные в игру команды люди: у них огромное количество работы и возможностей совершить удачное оборонительное действие.
В командах, которые обороняются выше, реже возникают ситуации, когда защитник выбивает мяч из штрафной, блокирует удар или вступает в отбор. И в целом, чем команда чаще атакует и владеет мячом, тем реже ее центральные защитники совершают защитные действия.
Конкретный случай. У лучшего центрального защитника «Сити» Эмерика Ляпорта хуже показатели, чем у Сулеймана Бамба, который вылетел вместе с «Кардиффом». Бамба совершил в два раза больше отборов и блоков, в три – перехватов и выносов. Он только и занимался тем, что отбивался в своей штрафной. Ляпорт делал это в разы реже и чаще либо пасовал, либо наблюдал за тем, как его команда атакует.
Еще один хороший пример – Шкодран Мустафи. Он все три сезона в АПЛ входил в пятерку лучших защитников лиги по статистике оборонительных действий. При этом в Англии его котируют как среднего защитника: и эксперты-аналитики, и тренеры.
Унай Эмери по ходу последнего сезона перестал выпускать его в старте и просил продать. Мустафи часто теряет позицию и ошибается. Это перекрывает весь его большой оборонительный объем.
И опять же это подчеркивает стиль защиты, а не его качества. Только в данном случае не всей команды, а одного игрока. Мустафи обороняется агрессивно и активно относительно партнеров. Он чаще выдергивается для перехвата или отбора. А чем чаще игрок выдергивается – тем чаще теряет позицию и рискует. Девять из десяти раз это сработает (оп, статистика набилась), а один нет – (оп, пропустили гол).
3. Запоминаем вот эти цитаты Мальдини и Бердыева
Подытоживаем высказываниями людей, знающих об игре в обороне практически все.
Паоло Мальдини:
«Если я должен вступить в отбор, значит, я уже совершил ошибку».
Курбан Бердыев:
«Когда оцениваешь защитника, не нужно полагаться только на цифры. Лучший защитник тот, который занимает правильную позицию и не дает нападающему принять мяч».
Высказывание Мальдини хвалит осторожный стиль ван Дейка и критикует манеру Мустафи.
Фраза Бердыева подчеркивает бесполезность оценки защитника через цифры.
Магуайр действительно крутой и входит в число лучших центральных защитников АПЛ. Гвардиола недавно признался, что хотел купить его в «Сити» и считает топовым игроком.
Сравнительная инфографика оборонительных действий Магуайра и ван Дейка – сейчас один из самых популярных скринов в британских спортивных медиа. Исходя из этого сравнения, Магуайр лучше.
Магуайр тоже переоценен?
Харри Магуайр перешел в «Манчестер Юнайтед» за 87 миллионов евро. Это бьет трансферный рекорд ван Дейка (75 млн), и Магуайр становится самым дорогим защитником в истории футбола.
Опять же – защитников сравнивают по активным оборонительным действиям. Это глупо. Во-вторых, не подчеркивают, что «Лестер» чаще оборонялся, поэтому его защитники были больше задействованы в оборонительных действиях. В-третьих, не указаны важные пункты: «Ливерпуль» пропустил в чемпионате в два раза меньше голов и на 15 раз меньше проиграл.
Магуайр прямо сейчас точно не сильнее ван Дейка. Да, они играют в разных по уровню клубах. Но даже если сравнить выступления ван Дейка в «Саутгемптоне» с сезонами Магуайра в «Лестере», мы скорее придем к выводу, что первый сильнее.
У Магуйара и вправду много сильных качеств (ведение единоборств, чтение игры, пасы, дриблинг, продвижение мяча), но при этом есть слабые стороны, которых нет у того же ван Дейка
Оценивать защитников, которые играют в разных системах, в принципе не совсем правильно. Но при этом неизбежно. И самое глупое, что вы можете сделать при сравнении двух защитников – посмотреть на цифры и сделать выводы.