Магуайр – это мощное телосложение, ловкость и профессионализм. Он действительно стоит 87 миллионов евро

Минусы

- У Магуайра очень низкая скорость бега. В сериале All or Nothing Пеп Гвардиола вскользь упоминал этот факт в разговоре с де Брюйне в перерыве игры «Сити» с «Лестером» (2:0): «Двигайся в его зону, пытайся использовать эту ситуацию, Магуайр не очень быстрый, ты найдешь там пространство».

- Разница в высоте обороны. Оборонительная линия «Лестера» располагалась в 41,6 метрах от ворот. Даже при ультраоборонительном Моуринью высота обороны «Юнайтед» составляла 43,1 метра. Приход Сульшера отодвинул защитников еще выше — теперь разница составляет 5-6 метров. Для Харри, который не дружит со скоростью и реакцией на действия юрких игроков такой разрыв может стать проблемой.

Отследить успех или провал трансфера Магуайра возможно только на дистанции сезона — за это время он вкатится в новый коллектив и вникнет в требования Сульшера. «Он невероятно мощный и будто магнетизирует мяч в обеих штрафных», — нахваливал Харри Гарет Саутгейт. Если в системе «Юнайтед» эти качества добавят проявятся также, как в «Лестере», то о потраченных деньгах никто не вспомнит.

Магуайр защитит команду от нелепых привозов, а болельщиков – от ностальгии по временам Видича и Фердинанда. Ради этого стоит отдать 87 миллионов.