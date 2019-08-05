Магуайр – это мощное телосложение, ловкость и профессионализм. Он действительно стоит 87 миллионов евро

«Шеффилд Юнайтед»

Коллинз познакомился с Магуайром в «Шеффилде». Нил вспоминал, что после перехода в клуб он сразу отправился в академию — посмотреть на талантливых фрешменов. Харри стал для Коллинза двойным шоком — Нил еще никогда не видел, чтобы такой здоровяк так уверенно работал с мячом:

«Харри сразу же поразил меня габаритами, — рассказывал Коллинз. – Я не мог поверить, что он хочет стать футболистом – настолько он был большой. Но когда его привели в первую команду, мое мнение поменялось в течение 10 минут.

Несмотря на строение тела, он хорошо управлял мячом. И Харри, вероятно, самый сильный игрок, с которым я играл за одну команду. Не забывайте, что я говорю это про парня, которому в тот момент было всего 18».

Коллинз не приукрашивает — уже в первом туре Чемпионшипа (сезон 2011/2012) Магуайр примчался в штрафную соперника и головой вдолбил мяч в ворота «Олдхэма». За год до этого, в мае 2010-го, игра за основу казалась фантастикой — Харри смотрел матчи «Шэффилда» с фанатского сектора вместе с обычными болельщиками.

Ту игру Харри запомнит не только из-за забитого гола. Выскочив на замену после перерыва, Магуайр жестко въехал в Крэйга Беллами. Харри ожидал мести и знакомства с матерным арсеналом Беллами, но лишь респектанул смелости Магуайра: «Я думал, что он выпишет мне пару ласковых, но Крэйг спокойно подошел и сказал: «Отличный подкат, парень!»

Три следующих года Магуайр был королем «Шеффилда» — его постоянно выбирали игроком года в клубе и включали в символическую сборную Чемпионшипа. Весной 2014-го Харри сверкнул на всю Англию — клуб выбрался в полуфинал кубка страны. 90-тысячный «Уэмбли» следил за тем, как Магуайр рубится против своей будущей команды — «Халл Сити».

Вот что о том матче рассказывал Нил Коллинз:

«Он был одним из самых активных игроков с точки зрения продвижения мяча в атаку. Я заметил, что его уверенность растет, он делал это все чаще. Сейчас это очень важный аспект его игры, который по-прежнему недооценивается многими».

После перехода в «Халл» Магуайр стал чаще мелькать в медиа. В сезоне 2016/2017 Харри стал героем одной из рубрик Match of The Day — программы, которую уже 20 лет ведет Гари Линекер.