Магуайр – это мощное телосложение, ловкость и профессионализм. Он действительно стоит 87 миллионов евро
В карьере защитника Нила Коллинза числится три трофея и одно предсказание о будущем одноклубника. Чашки из донных английских лиг не вызывают интереса, а вот прогноз на то, как сильно выстрелит Харри Магуайр, поражает точностью:
«Всем, кто спрашивал о нем три-четыре года назад, я говорил, что он уедет в большой клуб. Я не мог поверить, что в это окно топы — например, «Арсенал» или «Ливерпуль» – не пришли за ним, ведь он лучше их защитников уже сейчас. Сейчас они воротят от него нос, но через два года им придется заплатить за него огромные деньги».
Так партнер Магуайра рассуждал больше двух лет назад — весной 2017-го. Летом за Харри пришел «Тоттенхэм», но защитник скипнул предложение Почеттино и укатил в «Лестер». Не нужно быть профессором, чтобы понять, почему Магуайр выбрал менее попсовый вариант. Футболист понимал, что в «Лестере» он точно будет королем, а в Лодоне покроется пылью, посиживая в тени Тоби и Вертонгена:
«Я хотел остаться в АПЛ, поэтому, когда «Халл» оформил вылет в Чемпионшип, я понял, к чему нужно стремиться. В какой-то момент на меня вышел «Тоттенхэм», но я хотел перейти в клуб, где смогу немедленно играть. Взвесив все, я посчитал, что «Лестер» будет лучшим вариантом для меня».
«Шеффилд Юнайтед»
Коллинз познакомился с Магуайром в «Шеффилде». Нил вспоминал, что после перехода в клуб он сразу отправился в академию — посмотреть на талантливых фрешменов. Харри стал для Коллинза двойным шоком — Нил еще никогда не видел, чтобы такой здоровяк так уверенно работал с мячом:
«Харри сразу же поразил меня габаритами, — рассказывал Коллинз. – Я не мог поверить, что он хочет стать футболистом – настолько он был большой. Но когда его привели в первую команду, мое мнение поменялось в течение 10 минут.
Несмотря на строение тела, он хорошо управлял мячом. И Харри, вероятно, самый сильный игрок, с которым я играл за одну команду. Не забывайте, что я говорю это про парня, которому в тот момент было всего 18».
Коллинз не приукрашивает — уже в первом туре Чемпионшипа (сезон 2011/2012) Магуайр примчался в штрафную соперника и головой вдолбил мяч в ворота «Олдхэма». За год до этого, в мае 2010-го, игра за основу казалась фантастикой — Харри смотрел матчи «Шэффилда» с фанатского сектора вместе с обычными болельщиками.
Ту игру Харри запомнит не только из-за забитого гола. Выскочив на замену после перерыва, Магуайр жестко въехал в Крэйга Беллами. Харри ожидал мести и знакомства с матерным арсеналом Беллами, но лишь респектанул смелости Магуайра: «Я думал, что он выпишет мне пару ласковых, но Крэйг спокойно подошел и сказал: «Отличный подкат, парень!»
Три следующих года Магуайр был королем «Шеффилда» — его постоянно выбирали игроком года в клубе и включали в символическую сборную Чемпионшипа. Весной 2014-го Харри сверкнул на всю Англию — клуб выбрался в полуфинал кубка страны. 90-тысячный «Уэмбли» следил за тем, как Магуайр рубится против своей будущей команды — «Халл Сити».
Вот что о том матче рассказывал Нил Коллинз:
«Он был одним из самых активных игроков с точки зрения продвижения мяча в атаку. Я заметил, что его уверенность растет, он делал это все чаще. Сейчас это очень важный аспект его игры, который по-прежнему недооценивается многими».
После перехода в «Халл» Магуайр стал чаще мелькать в медиа. В сезоне 2016/2017 Харри стал героем одной из рубрик Match of The Day — программы, которую уже 20 лет ведет Гари Линекер.
Сборная Англии и вопросы о диаметре головы
В 2017-м Магуайр получил первый вызов в сборную Англии, и Коллинз опять похвалил бывшего партнера. Нил уверен — у Харри есть возможность вырасти в звезду и прокачаться до уровня легенд сборной:
«Когда я смотрел товарищеский матч между Англией и Шотландией, я подумал, что такой парень, как Харри, мог бы создать сопернику больше проблем: он здорово выносит мяч из обороны. Такого игрока не хватает Англии с тех пор, как Рио Фердинанд завершил карьеру в сборной. Нет ни одной причины, почему Харри не может занять его место».
Связь между Рио и Магуайром прослеживается не только в словах Коллинза. Харри огромной фанат Терри и Фердинанда — от игры Джона и Рио Магуайр тащился еще в юности:
«Два величайших центральных защитника моей юности это Джон Терри и Рио Фердинанд.
Я действительно очень много наблюдал за ними, особенно за Рио Фердинандом, потому что он очень хорошо выводил мяч из обороны. Очень хорош на мяче, и идеален в расцвете сил. Один из лучших центральных защитников своего времени».
На Евро-2016 Магуайр поехал как фанат. Он вряд ли дрался с российскими фанатами после ничьей в стартовой игре, но точно видел, как Англия вылетала от Исландии в 1/8. За два года Харри вырос в монолитного центрдефа и логично попал в финальный список Саутгейта.
Английских фанатов терзал вопрос: почему вместо привычных Смоллинга, Джонса и Кэйхила в центре обороны играет ноунейм из «Лестера»? Недоумения фанатов разбивали данные Opta — по статистике сезона 17/18 Харри обвел соперников 51 раз. В среднем, Магуайр обводил соперников так же часто, как это делали Давид Силва, Фирмино и Кейн. Да, плотность прессинга больше на чужой трети, нежели на своей, и форвардам труднее выбить показатель удачной обводки, но цифры все равно невероятные.
Пасующий защитник с крутым дриблингом был необходим Саутгейту. В системе Гарета билд-ап формировал ромб из трех центральных защитников и Хендерсона. Возможность протащить мяч и выдать опасную передачу вразрез сделала Харри ключевым игроком команды.
Ставка Саутгейта на технические скиллы Магуайра сработала. В матчах 1/8 и 1/4 финала Магуайр выдал 68 и 60 Packing (количество игроков соперника, отрезанных передачей вперед). Это примерно по 20% от общего показателя Packing сборной Англии в двух матчах плей-офф. Пятая часть атак англичан напрямую зависела от действий Магуайра.
На ЧМ в России Харри не только поражал шикарной статой. Ключевой гол Магуайра в ворота шведов стал поводом сразу для двух забавных историй. За день до игры твиттер «Халла» выложил гифку с голом Харри из Чемпионшипа и подписью «Можно повторить?». После того, как банка Магуайра пригвоздила Швецию, он ретвитнул запись «Халла» с комментарием «Это было достаточно хорошо?».
На пресс-конференции после победы Харри привычно отвечал на вопросы журналистов, пока в зал не ворвался Варди. Джейми подколол товарища, задав вопрос о размере головы:
«Здравствуйте, это Джейми Варди из Vardy News. Каков диаметр вашей головы?», — Харри лишь посмеялся, но прозвище «плитоголовый» прилипло к нему надолго.
Что будет с «Юнайтед»?
Мечты фанов «Юнайтед» о четверке защитников с Ван-Биссакой, Магуайром, Линделефом и Шоу могут воплотиться уже в первом туре Премьер-лиги. Сульшер не дал конкретного ответа о дате дебюта Магуйара, но отметил, что Харри может стартовать в «Юнайтед» уже в игре с «Челси».
Для того чтобы понимать, кого подписал «Юнайтед» мы выделили по два плюса и минуса Магуайра. Вот что получилось.
Плюсы
- Уже упомянутый дриблинг и точность передач. Средняя длина паса Харри — 22,45 метра. Это на 2.5 метра больше, чем у лучшего защитника «Юнайтед» Виктора Линделефа. То же самое касается передач между линиями. 9,71 у Магуайра против 7,40 у Линделефа.
- Игра головой. Физическая мощь и грамотный выбор позиции превращают Харри в царя штрафной. В обороне он однозначно разберется со всем, что пуляют соперники (лучший по выигранным верховым единоборствам в АПЛ), в атаке даст дополнительный вариант при стандартах. Магуайр здорово атакует штрафную вне зависимости от вида опеки — при персональной он врывается из глубины, при зональный стягивается на дальнюю штангу.
Минусы
- У Магуайра очень низкая скорость бега. В сериале All or Nothing Пеп Гвардиола вскользь упоминал этот факт в разговоре с де Брюйне в перерыве игры «Сити» с «Лестером» (2:0): «Двигайся в его зону, пытайся использовать эту ситуацию, Магуайр не очень быстрый, ты найдешь там пространство».
- Разница в высоте обороны. Оборонительная линия «Лестера» располагалась в 41,6 метрах от ворот. Даже при ультраоборонительном Моуринью высота обороны «Юнайтед» составляла 43,1 метра. Приход Сульшера отодвинул защитников еще выше — теперь разница составляет 5-6 метров. Для Харри, который не дружит со скоростью и реакцией на действия юрких игроков такой разрыв может стать проблемой.
Отследить успех или провал трансфера Магуайра возможно только на дистанции сезона — за это время он вкатится в новый коллектив и вникнет в требования Сульшера. «Он невероятно мощный и будто магнетизирует мяч в обеих штрафных», — нахваливал Харри Гарет Саутгейт. Если в системе «Юнайтед» эти качества добавят проявятся также, как в «Лестере», то о потраченных деньгах никто не вспомнит.
Магуайр защитит команду от нелепых привозов, а болельщиков – от ностальгии по временам Видича и Фердинанда. Ради этого стоит отдать 87 миллионов.