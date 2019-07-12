Гризманн – в «Барсе». Этот трансфер – сплошные деньги
История с переходом Гризманна в «Барселону» наконец-то завершилась. Сегодня (12 июля) его юрист прибыл в офис Ла Лиги, чтобы решить последние вопросы.
Немного подробностей по трансферу:
• «Барса» активировала опцию выкупа в контракте Гризманна – 120 миллионов евро. Ранее Sport.es говорил, что «Атлетико» разрешил разбить эту сумму на несколько траншей.
• Сумма отступных в контракте Гризманна – 800 миллионов евро.
• Контракт Гризманна с «Барселоной» рассчитан на 4 года. Marca недавно поделилась инсайдом: за это время Гризманн заработает 105 миллионов евро. В первый и второй сезоны он будет получать 18 миллионов, во третий – 21, в четвертый – 23, в пятый – 25. Плюс в контракте Гризманна будут прописаны бонусы (связанные с победой в Лиге чемпионов, определенными голевым отметками) на общую сумму в 20 миллионов евро.
По данным SportBible, это шестой трансфер по стоимости в истории мирового футбола. Вот так выглядит топ:
1. Неймар, «Барселона» – «ПСЖ», 228 миллионов евро.
2. Коутиньо, «Ливерпуль» – «Барселона», 145 миллионов евро.
3. Килиан Мбаппе, «Монако» – «ПСЖ», 135 миллионов евро.
4. Жоау Фелиш, «Бенфика» – «Атлетико». 126 миллионов евро.
5. Осман Дембеле, «Боруссия» – «Барселона», 125 миллионов евро.
6. Антуан Гризманн, «Атлетико» – «Барселона», 120 миллионов евро.