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#Антуан Гризманн #Примера #Барселона #Атлетико

Гризманн – в «Барсе». Этот трансфер – сплошные деньги

12 июля 2019, 17:05
Илья Егоров

История с переходом Гризманна в «Барселону» наконец-то завершилась. Сегодня (12 июля) его юрист прибыл в офис Ла Лиги, чтобы решить последние вопросы.

Немного подробностей по трансферу:

• «Барса» активировала опцию выкупа в контракте Гризманна – 120 миллионов евро. Ранее Sport.es говорил, что «Атлетико» разрешил разбить эту сумму на несколько траншей.

• Сумма отступных в контракте Гризманна – 800 миллионов евро.

• Контракт Гризманна с «Барселоной» рассчитан на 4 года. Marca недавно поделилась инсайдом: за это время Гризманн заработает 105 миллионов евро. В первый и второй сезоны он будет получать 18 миллионов, во третий – 21, в четвертый – 23, в пятый – 25. Плюс в контракте Гризманна будут прописаны бонусы (связанные с победой в Лиге чемпионов, определенными голевым отметками) на общую сумму в 20 миллионов евро.

По данным SportBible, это шестой трансфер по стоимости в истории мирового футбола. Вот так выглядит топ:

1. Неймар, «Барселона» – «ПСЖ», 228 миллионов евро.

2. Коутиньо, «Ливерпуль» – «Барселона», 145 миллионов евро.

3. Килиан Мбаппе, «Монако» – «ПСЖ», 135 миллионов евро.

4. Жоау Фелиш, «Бенфика» – «Атлетико». 126 миллионов евро.

5. Осман Дембеле, «Боруссия» – «Барселона», 125 миллионов евро.

6. Антуан Гризманн, «Атлетико» – «Барселона», 120 миллионов евро.

Все фото: Global Look Press
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