Гризманн – в «Барсе». Этот трансфер – сплошные деньги

Немного подробностей по трансферу:

• «Барса» активировала опцию выкупа в контракте Гризманна – 120 миллионов евро. Ранее Sport.es говорил, что «Атлетико» разрешил разбить эту сумму на несколько траншей.

• Сумма отступных в контракте Гризманна – 800 миллионов евро.

• Контракт Гризманна с «Барселоной» рассчитан на 4 года. Marca недавно поделилась инсайдом: за это время Гризманн заработает 105 миллионов евро. В первый и второй сезоны он будет получать 18 миллионов, во третий – 21, в четвертый – 23, в пятый – 25. Плюс в контракте Гризманна будут прописаны бонусы (связанные с победой в Лиге чемпионов, определенными голевым отметками) на общую сумму в 20 миллионов евро.