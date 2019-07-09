«Сочи» был без состава, но за две недели нашел шестерых людей. Четверо из них – у «Зенита»
Две недели назад у новичка РПЛ «Сочи» было много проблем: осталось всего 13 полевых футболистов, четверо из которых травмированы, на первую тренировку вообще собралось 12 человек. Не было усиления, ничего не говорилось о поставленных задачах, а в товарищеском матче «Сочи» проиграл 1:7 «Спартаку».
О проблемах рассказывал спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов, главный тренер Александр Точилин сказал прямо, что усиление необходимо. Все это напоминало ситуацию вокруг махачкалинского «Анжи» год назад, когда перед самым стартом сезона в РПЛ клуб рисковал чуть ли не сняться с турнира.
Здесь ситуация иная, так как главный акционер «Сочи» – Борис Ротенберг. Уже было известно, что за «Сочи» будут играть Тимофей Маргасов, который перешел из «Локомотива», и 21-летний экс-защитник «Тюмени» Павел Шакуро. Как только тренер просигналил о необходимости усиления, пошла дальнейшая работа.
• Через полторы недели в «Сочи» из «Зенита» перешли Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов. Они числились в клубе из Санкт-Петербурга почти три года, но на двоих провели за него всего 17 матчей. Вместе с Маргасовым и Юргановым – крепкая четверка защитников. Впрочем, Маргасова можно выдвинуть и выше в полузащиту.
• Более того, в защите теперь даже конкуренция, поскольку из «Зенита» перебрался и Эльмир Набиуллин, который за полтора года отыграл в РПЛ 13 матчей. У «Зенита» остается приоритетное право выкупа футболиста.
• Это еще не вся поставка из «Зенита» – «Сочи» также укрепился Дмитрием Полозом. В «Зените» у Полоза тоже не сложилось – всего один гол в РПЛ, всего три за 31 матч в сезоне-2017/18.
• Из «Оренбурга» перешел голкипер Евгений Фролов – тот что весело шутил над журналистом и провел в РПЛ неплохой прошлый сезон. Из известных вратарей в «Сочи» есть Николай Заболотный, но переход Фролова – заметное усиление.
• Шакуро, Маргасов и Фролов достались «Сочи» бесплатно, подробности сделок с «Зенитом» неизвестны, зато точно ясно, что за еще одного своего новичка клуб заплатил 100 тысяч евро. «Сочи» пополнился 27-летним форвардом Владимиром Обуховым из «Мордовии», который тут же захотел забить «Спартаку», но пообещал не праздновать.
Кроме того, про возможный переход в «Сочи» говорят применительно к Джанаеву, Бухарову, Заболотному, Билялетдинову, Маку и другим известным футболистам. Например, Билялетдинов сыграл в товарищеском матче с «Риекой», на просмотре находятся и другие игроки. Если Динияра подпишут, то при условии того, что футболисты будут здоровы, стартовый состав видится весьма неплохим для РПЛ:
Напомним жесткий календарь на старте:
- 1-й тур: «Спартак» (г)
- 2-й тур: «Зенит» (д)
- 3-й тур: «Краснодар» (г)
- 4-й тур: «Уфа» (д)
- 5-й тур: ЦСКА (г)
Впрочем, с таким усилением стартовать уже не так страшно.