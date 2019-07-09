«Сочи» был без состава, но за две недели нашел шестерых людей. Четверо из них – у «Зенита»

• Более того, в защите теперь даже конкуренция, поскольку из «Зенита» перебрался и Эльмир Набиуллин , который за полтора года отыграл в РПЛ 13 матчей. У «Зенита» остается приоритетное право выкупа футболиста.

• Это еще не вся поставка из «Зенита» – «Сочи» также укрепился Дмитрием Полозом . В «Зените» у Полоза тоже не сложилось – всего один гол в РПЛ, всего три за 31 матч в сезоне-2017/18.

• Из «Оренбурга» перешел голкипер Евгений Фролов – тот что весело шутил над журналистом и провел в РПЛ неплохой прошлый сезон. Из известных вратарей в «Сочи» есть Николай Заболотный, но переход Фролова – заметное усиление.