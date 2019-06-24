Новичок РПЛ страдает: у «Сочи» нет игроков, страшный календарь и вопрос с деньгами

Для нейтральных болельщиков новость хорошая: во-первых, в элиту вернулся классный город, во-вторых, будет задействован современный стадион «Фишт».

Но за три недели до старта нового сезона РПЛ удовлетворение сменилось тревогой – у клуба большие сложности, а по его дебюту в Премьер-лиге – большие вопросы.

Об этом рассказал спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов в интервью «Чемпионату». Коротко о проблемах:

• Из списка игроков, которые помогли выйти в РПЛ, осталось 13 полевых футболистов, у четырех из них – травмы . Остальные покинули клуб, расторгнув контракт, или ушли из аренды.

• При выходе из отпуска в команде занималось всего 12 человек , поэтому было невозможно нормально тренироваться и играть двусторонки.

• За три недели до старта нет ни состава, ни задач . Орлов ездил по Европе в поисках игроков. Если удастся укомплектоваться за пару следующих недель, можно в перспективе построить команду.