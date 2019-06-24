Новичок РПЛ страдает: у «Сочи» нет игроков, страшный календарь и вопрос с деньгами
Города Сочи в русском футболе не было давно: прошлый клуб оттуда «Жемчужина» в основном каждый раз спасался от вылета, но подарил несколько ярких персонажей вроде тренеров Байдачного и Найденова или супербомбардира Гогричиани. В новом веке клуб трижды расформировывали и восстанавливали, но сейчас он рубится лишь в чемпионате области.
Теперь есть одноименный ФК «Сочи», который был создан лишь в прошлом году. Фактически это была команда петербургского «Динамо», которая в позапрошлом сезоне заняла шестое место в ФНЛ и просто переехала на юг, сменив название. Всего одного года хватило новому «Сочи», чтобы выйти в РПЛ, причем сначала результаты были средними, но команда выдала мощнейшую весну, когда с марта по май выиграла девять матчей из 11. Она вышла в Премьер-лигу напрямую.
Для нейтральных болельщиков новость хорошая: во-первых, в элиту вернулся классный город, во-вторых, будет задействован современный стадион «Фишт».
Но за три недели до старта нового сезона РПЛ удовлетворение сменилось тревогой – у клуба большие сложности, а по его дебюту в Премьер-лиге – большие вопросы.
Об этом рассказал спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов в интервью «Чемпионату». Коротко о проблемах:
• Из списка игроков, которые помогли выйти в РПЛ, осталось 13 полевых футболистов, у четырех из них – травмы. Остальные покинули клуб, расторгнув контракт, или ушли из аренды.
• При выходе из отпуска в команде занималось всего 12 человек, поэтому было невозможно нормально тренироваться и играть двусторонки.
• За три недели до старта нет ни состава, ни задач. Орлов ездил по Европе в поисках игроков. Если удастся укомплектоваться за пару следующих недель, можно в перспективе построить команду.
• Разница в финансировании между ФНЛ и РПЛ – серьезная, поэтому нужно находить деньги. При этом, цитата, «на плечах наших руководителей не только футбольный клуб, поэтому все происходит не так быстро, как нам хотелось бы».
Интервью с Орловым состоялось уже после двух контрольных матчей. В одном из них «Сочи» выиграл 2:0 у «Луча», во втором – получил семь голов от «Спартака». Поражение 1:7 прокомментировал главный тренер Александр Точилин: «Результат этого матча радовать нас не может, но он был достаточно показателен. Нашему руководству есть над чем задуматься после этой игры. А именно нам нужно усиление».
В апреле гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил: «Бюджет будет выше в любом случае: он не может быть маленьким. Думаю, должен быть примерно раза в два выше, чем в ФНЛ. Например, в Премьер-лиге уровень зарплат точно будет больше». Основной акционер «Сочи» – Борис Ротенберг, который был владельцем и петербургского «Динамо».
В целом состав сочинцев до ухода ряда игроков смотрелся вполне пристойно. Но потери заметные:
- Закончилась аренда у Алана Касаева, теперь он в «Авангарде».
- Закончилась аренда у Николая Обольского (шесть голов в сезоне), он вернулся в «Динамо».
- Ушел сыгравший больше всех матчей (35) в сезоне левый полузащитник Игорь Горбунов (пять голов), он будет играть за «Ротор».
- Ушел правый вингер Роман Косянчук (21 матч).
- Ушел в «Чайку» запасной центральный защитник Андрей Бычков.
При этом среди тех, кто остался, есть известные имена.
- У голкипера Николая Заболотного большой опыт выступления в РПЛ.
- В прошлом сезоне отлично себя проявил центральный защитник Игорь Юрганов, им интересуются клубы РПЛ.
- Есть неплохой 21-летний защитник Никита Калугин, выступавший за «Динамо» и его «молодежку».
- Немало поиграл в РПЛ полузащитник Алексей Померко.
- Клубу теперь принадлежит Тимофей Маргасов, который тоже играл в РПЛ, в том числе под руководством Курбана Бердыева в «Ростове». (серебряный призер сезона-2015/16).
- Форвард Никита Бурмистров тоже известен – числился в ЦСКА, немного поиграл еще в том самом звездном «Анжи».
- Главный актив клуба – нападающий Максим Барсов. 19 голов в сезоне и титул лучшего бомбардира в ФНЛ.
Прямо перед началом прошлого сезона РПЛ было неясно, насколько готов к нему махачкалинский «Анжи» и готов ли вообще. В итоге клуб с усилием тянули весь год, лишь бы он доиграл без снятия с турнира. Теперь появилась проблема с «Сочи», который в целом не готов к дебюту и должен лихорадочно набирать игроков. Которые потом еще должны как-то сыграться между собой.
Календарь у «Сочи» в первых пяти турах запредельно жуткий: «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА. Перспективы сочинцев в этих матчах пока кажутся страшными, но в данной случае даже с пятым соперником – «Уфой» – шансов крайне мало. Пока что главный претендент на вылет уже очевиден.
До старта РПЛ – менее 20 дней.