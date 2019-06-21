Почти 500 км от дома – так «Тамбов» проведет домашние матчи в РПЛ

Вот слова спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова: «В Волгограде затопило арену, они сами не знают, где будет играть «Ротор» первое время. Из-за этого ЧП будем играть в Саранске. Нам же нужно заявлять арену, нужно, чтобы наши соперники покупали билеты, бронировали гостиницы, так что ждать мы не можем. А с «Мордовия Ареной» мы связались, даже «Мордовия» готова в матчах ФНЛ перейти на стадион «Старт» . Мы с ними спокойно договорились, нам пошли навстречу. Скорее всего, будем играть в Саранске до того момента, пока не будет готов наш стадион».

А вот что говорит на это президент РПЛ Сергей Прядкин: « Это последний сезон, когда клуб использует не свою арену , а арену, которая была построена к ЧМ. Это будет прописано при прохождении лицензии, мы внесем соответствующие параграфы в процедуру лицензирования. Пусть клубы даже не ставят задачи по выходу, если нет соответствующей инфраструктуры. «Тамбову» разрешили играть. Как только будет построен новый стадион или реконструирован старый, «Тамбов» на него вернется».

В «Тамбове» заявляют, что их стадион будет готов к сентябрю. Если так, то клуб сыграет в Саранске как минимум четыре домашние матча :

«Спартак»

«Арсенал»

«Краснодар»

«Динамо»

Так раньше бывало? Ох, постоянно

Два свежих примера:

● В сезоне-2018/2019 «Енисей» играл часть домашних матчей в Тюмени (больше 1500 км от Красноярска), потому что его стадион реконструировали к Универсиаде.

● «Оренбург» не получил лицензию на свой стадион «Газовик» на сезон-2019/2020 и теперь, вероятно, сыграет в Самаре (400 км от Оренбурга) на стадионе ЧМ.

Кстати, саранский «Тамбов» приедет к самарскому «Оренбургу» уже 11 августа. Расчехляем шутки.