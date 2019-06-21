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#Тамбов #РПЛ #ФНЛ

Почти 500 км от дома – так «Тамбов» проведет домашние матчи в РПЛ

21 июня 2019, 12:08

офсайт «Тамбова»

«Тамбов» выиграл ФНЛ и теперь впервые в истории сыграет в РПЛ. Клуб прошел лецензирование, но у него проблемы со стадионом. Тамбовский «Спартак», где клуб играл до этого, закрыли на реконструкцию (сменить газон, обновить конструкцию, расширить вместимость) и точно не успеют все закончить к началу нового сезона. 

«Тамбов» должен был сыграть первые домашние туры в Волгограде, но там затопило стадион после сильного ливня. Альтернатива – Саранск. 

И то, и то невероятно далеко от Тамбова и фанатов. 

Вот слова спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова: «В Волгограде затопило арену, они сами не знают, где будет играть «Ротор» первое время. Из-за этого ЧП будем играть в Саранске. Нам же нужно заявлять арену, нужно, чтобы наши соперники покупали билеты, бронировали гостиницы, так что ждать мы не можем. А с «Мордовия Ареной» мы связались, даже «Мордовия» готова в матчах ФНЛ перейти на стадион «Старт». Мы с ними спокойно договорились, нам пошли навстречу. Скорее всего, будем играть в Саранске до того момента, пока не будет готов наш стадион».

А вот что говорит на это президент РПЛ Сергей Прядкин: «Это последний сезон, когда клуб использует не свою арену, а арену, которая была построена к ЧМ. Это будет прописано при прохождении лицензии, мы внесем соответствующие параграфы в процедуру лицензирования. Пусть клубы даже не ставят задачи по выходу, если нет соответствующей инфраструктуры. «Тамбову» разрешили играть. Как только будет построен новый стадион или реконструирован старый, «Тамбов» на него вернется».

В «Тамбове» заявляют, что их стадион будет готов к сентябрю. Если так, то клуб сыграет в Саранске как минимум четыре домашние матча

  • «Спартак»
  • «Арсенал»
  • «Краснодар»
  • «Динамо»

Так раньше бывало? Ох, постоянно

Два свежих примера:

● В сезоне-2018/2019 «Енисей» играл часть домашних матчей в Тюмени (больше 1500 км от Красноярска), потому что его стадион реконструировали к Универсиаде. 

● «Оренбург» не получил лицензию на свой стадион «Газовик» на сезон-2019/2020 и теперь, вероятно, сыграет в Самаре (400 км от Оренбурга) на стадионе ЧМ. 

Кстати, саранский «Тамбов» приедет к самарскому «Оренбургу» уже 11 августа. Расчехляем шутки. 

Материалы про стадионы не всегда грустные:
На этих стадионах будет проходить РПЛ. Почти все – новые
Я смотрел финал «Игры престолов» на стадионе. Было масштабно и морально тяжело
Возможно, Турция побеждает дома, потому что хитрит с расположением стадиона (да-да!)
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