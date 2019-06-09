На этих стадионах будет проходить РПЛ. Почти все – новые

До РПЛ еще месяц, но мы уже не можем дождаться. Одна из причин – теперь в России нереальное количество достойных стадионов.

Сразу 8 арен принимали ЧМ, еще несколько (включая стадионы «Динамо», «Краснодара» и ЦСКА) – тоже совсем новенькие.

Но такая ситуация во многом сложилась из-за того, что стадионы «Тамбова» и «Оренбурга» не прошли лицензирование: на данный момент все идет к тому, что сезон они начнут в Волгограде и Самаре.

Ниже – все 15 стадионов, на которых мы будем смотреть российскую лигу.