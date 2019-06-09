РПЛ
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ

На этих стадионах будет проходить РПЛ. Почти все – новые

09 июня 2019, 13:13

До РПЛ еще месяц, но мы уже не можем дождаться. Одна из причин – теперь в России нереальное количество достойных стадионов.

Сразу 8 арен принимали ЧМ, еще несколько (включая стадионы «Динамо», «Краснодара» и ЦСКА) – тоже совсем новенькие.

Но такая ситуация во многом сложилась из-за того, что стадионы «Тамбова» и «Оренбурга» не прошли лицензирование: на данный момент все идет к тому, что сезон они начнут в Волгограде и Самаре.

Ниже – все 15 стадионов, на которых мы будем смотреть российскую лигу.

«Газпром Арена», Санкт-Петербург. Клуб: «Зенит». Вместимость: 67800.

Фото: «Зенит»

«Волгоград Арена», Волгоград. Клуб: «Тамбов». Вместимость: 45568.

Фото: «Ротор»

«Казань Арена», Казань. Клуб: «Рубин». Вместимость: 45093.

Фото: «Рубин»

«Самара Арена», Самара. Клуб: «Крылья Советов», «Оренбург». Вместимость: 45000.

Фото: РПЛ

«Ростов Арена», Ростов-на-Дону. Клуб: «Ростов». Вместимость: 45000.

Фото: РПЛ

«Открытие Арена», Москва. Клуб: «Спартак». Вместимость: 44307.

Фото: «Спартак»

«Фишт», Сочи. Клуб: «Сочи». Вместимость: 43700.

Фото: ФИФА

«Краснодар», Краснодар. Клуб: «Краснодар». Вместимость: 34089.

Фото: «Краснодар»

«ВЭБ Арена», Москва. Клуб: ЦСКА. Вместимость: 30457.

Фото: ЦСКА

«Ахмат Арена», Грозный. Клуб: «Ахмат». Вместимость: 30200.

Фото: «Ахмат»

«РЖД Арена», Москва. Клуб: «Локомотив». Вместимость: 28800.

Фото: РПЛ

«Екатеринбург Арена», Екатеринбург. Клуб: «Урал». Вместимость: 27000.

Фото: РПЛ

«ВТБ Арена», Москва. Клуб: «Динамо». Вместимость: 25716.

Фото: РПЛ

«Арсенал», Тула. Клуб: «Арсенал». Вместимость: 19241.

Фото: «Арсенал»

«Нефтяник», Уфа. Клуб: «Уфа». Вместимость: 15132.

Фото: РПЛ

Еще по теме
Сборная России выиграла 9:0. Но к ней есть вопросы
Смолов забил сотый гол в матче с Сан-Марино. Больше половины – за «Краснодар»
Возможно, Турция побеждает дома, потому что хитрит с расположением стадиона (да-да!)
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ