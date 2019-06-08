Федор Смолов
Евро-2020 (квалификация)
Россия
Локомотив
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#Федор Смолов #Россия #Евро-2020 (квалификация) #Локомотив

Смолов забил сотый гол в матче с Сан-Марино. Больше половины – за «Краснодар»

08 июня 2019, 22:49

Матч Россия – Сан-Марино стал самым результативным в истории сборной, а Федор Смолов, оформивший дубль, забил свой 100-й и 101-й мяч в карьере.

Среди действующих футболистов только четверо достигали отметку в 100 забитых голов.

  • Артем Дзюба («Зенит») – 151 гол.
  • Ари («Краснодар») – 120 голов.
  • Павел Погребняк («Урал») – 116 голов.
  • Федор Смолов («Локомотив») – 101 гол.

Абсолютный лидер рейтинга – Александр Кержаков, завершивший карьеру в 2017 году. Он забил 233 мяча.

Все фото: Global Look Press
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