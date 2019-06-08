Смолов забил сотый гол в матче с Сан-Марино. Больше половины – за «Краснодар»

Матч Россия – Сан-Марино стал самым результативным в истории сборной, а Федор Смолов, оформивший дубль, забил свой 100-й и 101-й мяч в карьере.

Среди действующих футболистов только четверо достигали отметку в 100 забитых голов.

Артем Дзюба («Зенит») – 151 гол.

Ари («Краснодар») – 120 голов.

Павел Погребняк («Урал») – 116 голов.

Федор Смолов («Локомотив») – 101 гол.

Абсолютный лидер рейтинга – Александр Кержаков, завершивший карьеру в 2017 году. Он забил 233 мяча.