Федор Смолов
Евро-2020 (квалификация)
Россия
Локомотив
Смолов забил сотый гол в матче с Сан-Марино. Больше половины – за «Краснодар»
08 июня 2019, 22:49
Матч Россия – Сан-Марино стал самым результативным в истории сборной, а Федор Смолов, оформивший дубль, забил свой 100-й и 101-й мяч в карьере.
Среди действующих футболистов только четверо достигали отметку в 100 забитых голов.
- Артем Дзюба («Зенит») – 151 гол.
- Ари («Краснодар») – 120 голов.
- Павел Погребняк («Урал») – 116 голов.
- Федор Смолов («Локомотив») – 101 гол.
Абсолютный лидер рейтинга – Александр Кержаков, завершивший карьеру в 2017 году. Он забил 233 мяча.
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